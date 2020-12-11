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Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40511
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 12:05
Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты "Белка и Стрелка", а также Sundet Toi. Номинал новых казахстанских монет составил 500, 200 и 100 тенге. Две из них посвящены 60-летию полета в космос советских собак-космонавтов Белки и Стрелки.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4307
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 19:19
Получается, плакания по причине нехватки денег напрасны, начеканил Монет на лямы и лярды , спи спокойно,
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1232
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 20:06
Почему именно Белка и Стрелка? Ведь советское, или любое упоминание о прошедшей общественно-экономической формации, "выжигается" из печати калённым железом - ведь власть строит новое государство якобы с нуля, не так ли?? Есть наши, казахские, три космонавта, побывавшие в космосе.
Почему именно сундет той? Почему среди множество существующих красивых обрядов и обычаи выбрали именно - сундет или пiштiру ( так в моём детстве называли этот обряд обрезания) ? Или у какого то нацбанковского бонза у внука было это событие и он решил подарить памятную монету своему внуку совместив общественное с личным.
Почему именно сундет той? Почему среди множество существующих красивых обрядов и обычаи выбрали именно - сундет или пiштiру ( так в моём детстве называли этот обряд обрезания) ? Или у какого то нацбанковского бонза у внука было это событие и он решил подарить памятную монету своему внуку совместив общественное с личным.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6056
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 20:55
Цитата:
Ну тут всё просто. Желание примкнуть к одному из величайших достижений совка *во всяком случае того времени)1960-го года.
Ведь какое никакое участие принимали. С Байконура стартовали же.
ACROS:
Почему именно Белка и Стрелка?
Почему именно Белка и Стрелка?
Ну тут всё просто. Желание примкнуть к одному из величайших достижений совка *во всяком случае того времени)1960-го года.
Ведь какое никакое участие принимали. С Байконура стартовали же.
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 21:02
Белка и Стрелка жили при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины и умерли в глубокой старости. В настоящее время их чучела находятся в Мемориальном музее космонавтики в Москве.
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 21:07
Кстати почему отправили девочек.
Потому что мальчики ногу поднимают,
Когда делают это. А девочки присаживаются. Унитаз легче было сделать.
А почему собаки летали парами? Потому что они друг друга видят. Им комфортнее в компании.
Потому что мальчики ногу поднимают,
Когда делают это. А девочки присаживаются. Унитаз легче было сделать.
А почему собаки летали парами? Потому что они друг друга видят. Им комфортнее в компании.
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 21:12
///А потом началась их слава. Вскоре Стрелка родила трех "девочек" и трех "мальчиков", их демонстрировали по телевизору. И там был совершенно беленький щенок по кличке Пушок. Он очень понравился жене президента США Жаклин Кеннеди. И ей решили подарить "сына" космонавтки. Из посольства США под покровом совершенной секретности к нам приехала большая делегация, собирали на Пушка документы, делали прививки, а потом чуть ли не с машинами ГАИ перевезли его в американское посольство. Это было нечто! Такое впечатление, что принцессу какую-то везут. Надеюсь, что он был плодовитый, как и его мама, и сейчас в Америке есть наши следы...////
Пишут очевидцы событий.
Пишут очевидцы событий.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6056
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 21:15
Цитата:
Ваши познания просто восхищают, но одновременно и настораживают
alex_60:
Ваши познания просто восхищают, но одновременно и настораживают
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 21:21
Цитата:
Тогда продолжу, это вообще интересная тема.
, //11 сентября 1951 года на геофизической ракете Р-1Б должны были лететь Непутевый и Рожок. Перед самым стартом Рожок куда-то непонятным образом исчез. Времени на доставку из вивария новой собаки не было. Исследователям пришла мысль поймать возле столовой подходящего по параметрам пса и отправить его, неподготовленного. Приманили дворняжку, помыли.. Генеральному конструктору Сергею Королеву решили пока не докладывать об инциденте. Непутевый и его новый напарник отлично перенесли полет. После приземления Королев заметил подмену. А получив объяснения, заверил, что скоро на советских ракетах будут летать все желающие. Неожиданному космическому пассажиру дали кличку ЗИБ (Запасной исчезнувшего Бобика)
Все, больше не буду.
[Исправлено: alex_60, 11.12.2020 - 21:25]
elektron:
Ваши познания просто восхищаю
Ваши познания просто восхищаю
Тогда продолжу, это вообще интересная тема.
, //11 сентября 1951 года на геофизической ракете Р-1Б должны были лететь Непутевый и Рожок. Перед самым стартом Рожок куда-то непонятным образом исчез. Времени на доставку из вивария новой собаки не было. Исследователям пришла мысль поймать возле столовой подходящего по параметрам пса и отправить его, неподготовленного. Приманили дворняжку, помыли.. Генеральному конструктору Сергею Королеву решили пока не докладывать об инциденте. Непутевый и его новый напарник отлично перенесли полет. После приземления Королев заметил подмену. А получив объяснения, заверил, что скоро на советских ракетах будут летать все желающие. Неожиданному космическому пассажиру дали кличку ЗИБ (Запасной исчезнувшего Бобика)
Все, больше не буду.
[Исправлено: alex_60, 11.12.2020 - 21:25]
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