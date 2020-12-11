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≡ Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40511
Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 11.12.20 - 20:37
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Средняя школа №27 расположена в мкрн. Юбилейный. Церемония открытия с участием акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова состоялась сегодня, 11 декабря.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1764
Re: Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 11.12.20 - 20:37
#1
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С каким языком обучения школа?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9963
Re: Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 11.12.20 - 20:54
#2
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Цитата:
Горожанин_kst:
С каким языком обучения школа?


///Школа №27 – со смешанным языком обучения (здесь будут и казахские, и русские классы)///
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
48
Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 11.12.20 - 21:24
#3
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уже подачно больше 800 заявлений от родителей. подачно - исправьте.

[Исправлено: ladas, 11.12.2020 - 21:54]
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