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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 11:35
Цитата:
Ну мне английский полюбому нужен, особенно по работе. Даже в России.
abaika95:
А и да,я понимаю когда Русские уезжают из-за незнания казахского языка в Россию но когда из за незнания языка ты уезжаешь туда где опять надо учить не родной тебе язык, это уже лицемерие)
А и да,я понимаю когда Русские уезжают из-за незнания казахского языка в Россию но когда из за незнания языка ты уезжаешь туда где опять надо учить не родной тебе язык, это уже лицемерие)
Ну мне английский полюбому нужен, особенно по работе. Даже в России.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 12:19
Цитата:
Цитата:
Как же, как же, помню, как вчера. Я в свое время переступил чрез свои принципы, и таким проверяльщикам дал три американские бумажки - от их принципов не осталось и следа.
abaika95:
Если ты свалил потомучто тебя Куат Ахмет доставал
Если ты свалил потомучто тебя Куат Ахмет доставал
Цитата:
abaika95:
дело не в исправлении дело в принципе
дело не в исправлении дело в принципе
Как же, как же, помню, как вчера. Я в свое время переступил чрез свои принципы, и таким проверяльщикам дал три американские бумажки - от их принципов не осталось и следа.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 12:41
Цитата:
Вас же как то приняли на работу)). До десяти то хоть можете на казахском посчитать?)
abaika95:
Ну вас много где на работу в Канаде возьмут по работе с клиентами только за знание на английском счета до 10?)
Ну вас много где на работу в Канаде возьмут по работе с клиентами только за знание на английском счета до 10?)
Вас же как то приняли на работу)). До десяти то хоть можете на казахском посчитать?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 12:51
Цитата-/Да ладно. Там большая часть в ролик не попадает, потому что покорно уезжают./
Да ладно там всегда показывают тех кто уезжает без бычья,не домысливайте)
Цитата-/Ни одного не возьмут. А у вас как я погляжу - это норма, каждый второй/
Ну и? Какие притензии к Куату?
Цитата-/Всем, кто в Россию перебрался/
И к серому в том числе
Да ладно там всегда показывают тех кто уезжает без бычья,не домысливайте)
Цитата-/Ни одного не возьмут. А у вас как я погляжу - это норма, каждый второй/
Ну и? Какие притензии к Куату?
Цитата-/Всем, кто в Россию перебрался/
И к серому в том числе
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 12:53
Цитата-/Ну мне английский полюбому нужен, особенно по работе. Даже в России/
Лицемерие и отвага!
Цитата-/проверяльщикам дал три американские бумажки - от их принципов не осталось и следа./
Ну судя по роликам сейчас не дают)
Цитата-/Вас же как то приняли на работу)). До десяти то хоть можете на казахском посчитать?)/
Даже до 12 а вы?)
Лицемерие и отвага!
Цитата-/проверяльщикам дал три американские бумажки - от их принципов не осталось и следа./
Ну судя по роликам сейчас не дают)
Цитата-/Вас же как то приняли на работу)). До десяти то хоть можете на казахском посчитать?)/
Даже до 12 а вы?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 13:08
Цитата:
А щас и не за что давать. Раньше хоть штрафовали за надписи, а щас забили, сама власть против этого.
Цитата:
Я до 29ти
abaika95:
Ну судя по роликам сейчас не дают)
Ну судя по роликам сейчас не дают)
А щас и не за что давать. Раньше хоть штрафовали за надписи, а щас забили, сама власть против этого.
Цитата:
abaika95:
Даже до 12 а вы?)
Даже до 12 а вы?)
Я до 29ти
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 13:10
Цитата:
Да вообще никаких, подлечить - и будет как новенький. С Рузой чуть сложнее - там без мужика никак
abaika95:
Ну и? Какие притензии к Куату?
Ну и? Какие притензии к Куату?
Да вообще никаких, подлечить - и будет как новенький. С Рузой чуть сложнее - там без мужика никак
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 15:04
Цитата-/Раньше хоть штрафовали за надписи, а щас забили, сама власть против этого/
Власть передала некоторые функции партиям и активистам)
Цитата-/Да вообще никаких, подлечить - и будет как новенький. С Рузой чуть сложнее - там без мужика никак/
Нурхожаеву и г-е Ведлер можем туже методику прописать?)
Цитата-/до 29/
Ну все! Таксист из вас уже нормальный получится!)
Власть передала некоторые функции партиям и активистам)
Цитата-/Да вообще никаких, подлечить - и будет как новенький. С Рузой чуть сложнее - там без мужика никак/
Нурхожаеву и г-е Ведлер можем туже методику прописать?)
Цитата-/до 29/
Ну все! Таксист из вас уже нормальный получится!)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9963
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 15:33
///Число пациентов, ставших жертвами коронавируса SARS-CoV-2 в США, превысило суммарные боевые потери американской армии во время Второй мировой войны.//
в апреле сообщали что превысили потери во вьетнамской войне.
следующая ступень наверное,
больше чем вовсех войнах которые вели штаты.
в апреле сообщали что превысили потери во вьетнамской войне.
следующая ступень наверное,
больше чем вовсех войнах которые вели штаты.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 19:57
Беларусь вводит карантин в стране
Ой,как же так?
Ой,как же так?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 20:08
Цитата:
Цитата:
Так тест оказывается на знание гос языка тут на форуме принимают! О, как )
Victor Yang: У тебя слишком примитивные представления о религииЗато я в единорогах разбираюсь. Раз человек создан по образу и подобию божьему - значит все там правильно в плане дизайна изначально. Кроме пупка у Адама на пузе
Цитата:
abaika95:
Ну все! Таксист из вас уже нормальный получится!)
Ну все! Таксист из вас уже нормальный получится!)
Так тест оказывается на знание гос языка тут на форуме принимают! О, как )
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9963
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 20:26
Швеция вводит карантин.
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