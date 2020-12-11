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≡ Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40510
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 12:05
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Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты "Белка и Стрелка", а также Sundet Toi. Номинал новых казахстанских монет составил 500, 200 и 100 тенге. Две из них посвящены 60-летию полета в космос советских собак-космонавтов Белки и Стрелки.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9957
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 12:05
#1
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//По окружности – надписи "Белка" и "Стрелка" на русском языке, а также Belka и Strelka на английском.**

ну вот и хорошо.

///Сүндет той – древний казахский обычай,/

Бесікке салу, бесік той,Туган жерге аунату,Кыркынан шыгару...
много еще монет ждут своего часа.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9235
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 12:23
#2
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Цитата:
alex_60:
а также Belka и Strelka на английском.**

А на казахском латиницей как-то по другому будет? :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1887
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 12:47
#3
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Цитата:
alex_60:
Сүндет той – древний казахский обычай

отрезание крайней плоти это древний семитский обычай, который принесли в степь адепты ислама.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9957
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 13:32
#4
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Цитата:
maxsaf:
А на казахском латиницей как-то по другому будет


решили наверное не рисковать.
и правильно сделали.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9235
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 13:51
#5
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Цитата:
юля елиссева:
отрезание крайней плоти это древний семитский обычай, который принесли в степь адепты ислама.

То есть и те и другие верующие сомневаются в совершенстве божьего творения? Зашквар 8-) :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20606
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 13:53
#6
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А чего они, собачек - вспомнили... :lol: :-(
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13497
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 14:41
#7
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Цитата:
maxsaf:
есть и те и другие верующие сомневаются в совершенстве божьего творения? Зашквар

У тебя слишком примитивные представления о религии. Почти все табу в религиях и многие ритуалы имели изначально практическое значение.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6110
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 15:00
#8
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Цитата-/отрезание крайней плоти это древний семитский обычай/



Евреи переняли этот обычай у египтян

А египтяне что-то знали...



Цитата:
Victor Yang:
У тебя слишком примитивные представления о религии



И не только о религии,а ещё о истории,социологии,политике)
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1081
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 15:10
#9
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Цитата:
Victor Yang:
изначально практическое значение.

Цитата:
abaika95:
А египтяне что-то знали...


Конечно. Наверняка и этот обычай имел гигиеническое значение: мыла не было, понятий о гигиене тоже, у урологов запись на тыщу лет вперёд недоступна. И сейчас у арабов (и арабок!) заболевания раком половых органов встречаются в несколько раз реже.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1763
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 16:47
#10
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Мдаа...а как всё начиналось, с высоких материй, с космоса, обычаев. А к чему свели?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20606
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 16:54
#11
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Цитата:
Горожанин_kst:
А к чему свели?

К обрезанию... :lol: ;-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1887
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 16:57
#12
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Цитата:
Горожанин_kst:
А к чему свели?

к тому что варварский обычай инициации со времен каменного века, до сих пор у нас считается праздником.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7622
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 16:57
#13
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Цитата:

Ладно 100 тенге коллекционные,но пожалуйста не печатайте больше коллеционных памятных бумажных купюр,из-за безграмотности населения ими потом невозможно расчитаться.
В частности в последнее время вот такую купюру очень боятся

А вообще если напечатали деньги,то принимайте их до конца,без всяких ограничений по срокам.
Я не пойму в чём проблема, если купюра настоящая пусть ходит до естественного износа,изымайте их по мере поступления в банк,зачем сеять вот эту панику,а потом писать в новостях если у вас отказались принять купюру звоните нам.Сейчас я вот в такси сижу в 3 часа ночи,пытаюсь расчитаться,у меня не берут купюру ,а я вам в нацбанк позвоню и пожалуюсь.

[Исправлено: Добринцофф, 11.12.2020 - 17:02]
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1763
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 17:10
#14
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Цитата:
Добринцофф:

🤔😀 и смех и грех
Трубочкой свернуть, и в @... тому таксисту)
Марик, не обижайся, в огород твоего брата, таксиста, булыжник.
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