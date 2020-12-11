Отправлено: - 14:41

maxsaf:

есть и те и другие верующие сомневаются в совершенстве божьего творения? Зашквар

Цитата:У тебя слишком примитивные представления о религии. Почти все табу в религиях и многие ритуалы имели изначально практическое значение.