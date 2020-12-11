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Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40510
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 12:05
Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты "Белка и Стрелка", а также Sundet Toi. Номинал новых казахстанских монет составил 500, 200 и 100 тенге. Две из них посвящены 60-летию полета в космос советских собак-космонавтов Белки и Стрелки.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9957
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 12:05
//По окружности – надписи "Белка" и "Стрелка" на русском языке, а также Belka и Strelka на английском.**
ну вот и хорошо.
///Сүндет той – древний казахский обычай,/
Бесікке салу, бесік той,Туган жерге аунату,Кыркынан шыгару...
много еще монет ждут своего часа.
ну вот и хорошо.
///Сүндет той – древний казахский обычай,/
Бесікке салу, бесік той,Туган жерге аунату,Кыркынан шыгару...
много еще монет ждут своего часа.
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 12:23
Цитата:
А на казахском латиницей как-то по другому будет?
alex_60:
а также Belka и Strelka на английском.**
а также Belka и Strelka на английском.**
А на казахском латиницей как-то по другому будет?
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 12:47
Цитата:
отрезание крайней плоти это древний семитский обычай, который принесли в степь адепты ислама.
alex_60:
Сүндет той – древний казахский обычай
Сүндет той – древний казахский обычай
отрезание крайней плоти это древний семитский обычай, который принесли в степь адепты ислама.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9957
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 13:32
Цитата:
решили наверное не рисковать.
и правильно сделали.
maxsaf:
А на казахском латиницей как-то по другому будет
А на казахском латиницей как-то по другому будет
решили наверное не рисковать.
и правильно сделали.
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 13:51
Цитата:
То есть и те и другие верующие сомневаются в совершенстве божьего творения? Зашквар
юля елиссева:
отрезание крайней плоти это древний семитский обычай, который принесли в степь адепты ислама.
отрезание крайней плоти это древний семитский обычай, который принесли в степь адепты ислама.
То есть и те и другие верующие сомневаются в совершенстве божьего творения? Зашквар
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 13:53
А чего они, собачек - вспомнили...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13497
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 14:41
Цитата:
У тебя слишком примитивные представления о религии. Почти все табу в религиях и многие ритуалы имели изначально практическое значение.
maxsaf:
есть и те и другие верующие сомневаются в совершенстве божьего творения? Зашквар
есть и те и другие верующие сомневаются в совершенстве божьего творения? Зашквар
У тебя слишком примитивные представления о религии. Почти все табу в религиях и многие ритуалы имели изначально практическое значение.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6110
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 15:00
Цитата-/отрезание крайней плоти это древний семитский обычай/
Евреи переняли этот обычай у египтян
А египтяне что-то знали...
Цитата:
И не только о религии,а ещё о истории,социологии,политике)
Евреи переняли этот обычай у египтян
А египтяне что-то знали...
Цитата:
Victor Yang:
У тебя слишком примитивные представления о религии
У тебя слишком примитивные представления о религии
И не только о религии,а ещё о истории,социологии,политике)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1081
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 15:10
Цитата:
Цитата:
Конечно. Наверняка и этот обычай имел гигиеническое значение: мыла не было, понятий о гигиене тоже, у урологов запись на тыщу лет вперёд недоступна. И сейчас у арабов (и арабок!) заболевания раком половых органов встречаются в несколько раз реже.
Victor Yang:
изначально практическое значение.
изначально практическое значение.
Цитата:
abaika95:
А египтяне что-то знали...
А египтяне что-то знали...
Конечно. Наверняка и этот обычай имел гигиеническое значение: мыла не было, понятий о гигиене тоже, у урологов запись на тыщу лет вперёд недоступна. И сейчас у арабов (и арабок!) заболевания раком половых органов встречаются в несколько раз реже.
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 16:47
Мдаа...а как всё начиналось, с высоких материй, с космоса, обычаев. А к чему свели?
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 16:54
Цитата:
К обрезанию...
Горожанин_kst:
А к чему свели?
А к чему свели?
К обрезанию...
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 16:57
Цитата:
к тому что варварский обычай инициации со времен каменного века, до сих пор у нас считается праздником.
Горожанин_kst:
А к чему свели?
А к чему свели?
к тому что варварский обычай инициации со времен каменного века, до сих пор у нас считается праздником.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7622
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 16:57
Цитата:
Ладно 100 тенге коллекционные,но пожалуйста не печатайте больше коллеционных памятных бумажных купюр,из-за безграмотности населения ими потом невозможно расчитаться.
В частности в последнее время вот такую купюру очень боятся
А вообще если напечатали деньги,то принимайте их до конца,без всяких ограничений по срокам.
Я не пойму в чём проблема, если купюра настоящая пусть ходит до естественного износа,изымайте их по мере поступления в банк,зачем сеять вот эту панику,а потом писать в новостях если у вас отказались принять купюру звоните нам.Сейчас я вот в такси сижу в 3 часа ночи,пытаюсь расчитаться,у меня не берут купюру ,а я вам в нацбанк позвоню и пожалуюсь.
[Исправлено: Добринцофф, 11.12.2020 - 17:02]
Ладно 100 тенге коллекционные,но пожалуйста не печатайте больше коллеционных памятных бумажных купюр,из-за безграмотности населения ими потом невозможно расчитаться.
В частности в последнее время вот такую купюру очень боятся
А вообще если напечатали деньги,то принимайте их до конца,без всяких ограничений по срокам.
Я не пойму в чём проблема, если купюра настоящая пусть ходит до естественного износа,изымайте их по мере поступления в банк,зачем сеять вот эту панику,а потом писать в новостях если у вас отказались принять купюру звоните нам.Сейчас я вот в такси сижу в 3 часа ночи,пытаюсь расчитаться,у меня не берут купюру ,а я вам в нацбанк позвоню и пожалуюсь.
[Исправлено: Добринцофф, 11.12.2020 - 17:02]
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 17:10
Цитата:
🤔😀 и смех и грех
Трубочкой свернуть, и в @... тому таксисту)
Марик, не обижайся, в огород твоего брата, таксиста, булыжник.
Добринцофф:
🤔😀 и смех и грех
Трубочкой свернуть, и в @... тому таксисту)
Марик, не обижайся, в огород твоего брата, таксиста, булыжник.
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