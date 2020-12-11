Отправлено: - 12:35

Сабыр:

Абайка,он же 111 и 112,а в миру просто Заканыч здесь трется оч давно.

Цитата:112 го поменяли на Абайку, потому что тот "кадр" мягко говоря был вообще никак. Не хочу Абайку перехваливать - но он хоть слова в предложения нормально составляет, даже со смыслом, пусть и не всегда правильным.