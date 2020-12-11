Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане

Отправлено: - 12:05

//По окружности – надписи "Белка" и "Стрелка" на русском языке, а также Belka и Strelka на английском.**



ну вот и хорошо.



///Сүндет той – древний казахский обычай,/



Бесікке салу, бесік той,Туган жерге аунату,Кыркынан шыгару...

много еще монет ждут своего часа.