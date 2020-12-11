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≡ Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40510
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 12:05
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Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты "Белка и Стрелка", а также Sundet Toi. Номинал новых казахстанских монет составил 500, 200 и 100 тенге. Две из них посвящены 60-летию полета в космос советских собак-космонавтов Белки и Стрелки.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9956
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 12:05
#1
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//По окружности – надписи "Белка" и "Стрелка" на русском языке, а также Belka и Strelka на английском.**

ну вот и хорошо.

///Сүндет той – древний казахский обычай,/

Бесікке салу, бесік той,Туган жерге аунату,Кыркынан шыгару...
много еще монет ждут своего часа.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9235
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 12:23
#2
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Цитата:
alex_60:
а также Belka и Strelka на английском.**

А на казахском латиницей как-то по другому будет? :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1886
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 12:47
#3
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Цитата:
alex_60:
Сүндет той – древний казахский обычай

отрезание крайней плоти это древний семитский обычай, который принесли в степь адепты ислама.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9956
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 13:32
#4
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Цитата:
maxsaf:
А на казахском латиницей как-то по другому будет


решили наверное не рисковать.
и правильно сделали.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9235
Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 13:51
#5
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Цитата:
юля елиссева:
отрезание крайней плоти это древний семитский обычай, который принесли в степь адепты ислама.

То есть и те и другие верующие сомневаются в совершенстве божьего творения? Зашквар 8-) :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20605
Re: Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане
Отправлено: 11.12.20 - 13:53
#6
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А чего они, собачек - вспомнили... :lol: :-(
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