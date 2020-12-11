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Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40510
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 09:15
В то время, как жители области отчаянно борются за свой часовой пояс, раздался голос профсоюзов, которые заявили, что люди уже привыкли. Помнится, в прошлом году были подняты на смех маслихаты, дружно проголосовавшие против своего часового пояса.
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Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 12:35
Цитата:
112 го поменяли на Абайку, потому что тот "кадр" мягко говоря был вообще никак. Не хочу Абайку перехваливать - но он хоть слова в предложения нормально составляет, даже со смыслом, пусть и не всегда правильным.
Сабыр:
Абайка,он же 111 и 112,а в миру просто Заканыч здесь трется оч давно.
Абайка,он же 111 и 112,а в миру просто Заканыч здесь трется оч давно.
112 го поменяли на Абайку, потому что тот "кадр" мягко говоря был вообще никак. Не хочу Абайку перехваливать - но он хоть слова в предложения нормально составляет, даже со смыслом, пусть и не всегда правильным.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1886
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 12:51
Абайчик это не Марик. Уровень комментов другой, хотя до уровня нурлыботов, которые в свое время паслись на той же Zone.kz, абайчик не дотягивает. Но, старается честно, нурлыботскую зарплату отрабатывает на все 100%, насколько его уровень позволяет.
Вернулся бы на форум Доцент, он же Классик. Вот тогда бы абайчик упарился ему оппонировать и быстро бы его списали как профнепригодного в нурлыботы.
[Исправлено: юля елиссева, 11.12.2020 - 12:54]
Вернулся бы на форум Доцент, он же Классик. Вот тогда бы абайчик упарился ему оппонировать и быстро бы его списали как профнепригодного в нурлыботы.
[Исправлено: юля елиссева, 11.12.2020 - 12:54]
Re: Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 12:53
Цитата:
Три года назад у многих настроение было получше, и дневники вели. Щас наверное они вместо туалетной бумаги используются гражданами в депрессии
Хотя для меня 2020 год прошел очень даже неплохо. Мне даже понравилось
abaika95:
Цитата-/Три года назад кызылординцы проделали такой эксперимент, вели дневники и отметили значительное улучшение состояния здоровья, самочувствия, настроения. Ну все ясно,дело в дневниках! Все ведём дневники и сразу рак излечим!
Цитата-/Три года назад кызылординцы проделали такой эксперимент, вели дневники и отметили значительное улучшение состояния здоровья, самочувствия, настроения. Ну все ясно,дело в дневниках! Все ведём дневники и сразу рак излечим!
Три года назад у многих настроение было получше, и дневники вели. Щас наверное они вместо туалетной бумаги используются гражданами в депрессии
Хотя для меня 2020 год прошел очень даже неплохо. Мне даже понравилось
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1192
Re: Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 13:11
Цитата:
Вроде 22 декабря всегда был самым коротким?
alex_60:
Вроде 22 декабря всегда был самым коротким?
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 13:16
Цитата:
Уже сотни лет, если не тысячи, самый короткий день постоянно сдвигается. Изначально ортодоксальное Рождество было самым коротким днем. Из за этого сдвига и появилась разница между юлианским и грегорианским календарями. Потому что в году не ровно 365 дней и 6 часов, а с хвостиком
КГСПС:
Вроде 22 декабря всегда был самым коротким?
Вроде 22 декабря всегда был самым коротким?
Уже сотни лет, если не тысячи, самый короткий день постоянно сдвигается. Изначально ортодоксальное Рождество было самым коротким днем. Из за этого сдвига и появилась разница между юлианским и грегорианским календарями. Потому что в году не ровно 365 дней и 6 часов, а с хвостиком
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9956
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 13:28
Цитата:
2020 год- високосный, поэтому самый короткий день- 21 декабря.
Цитата:
раз в три тысячи лет происходит сдвиг по этой причине.
КГСПС:
Вроде 22 декабря всегда был самым коротким?
Вроде 22 декабря всегда был самым коротким?
2020 год- високосный, поэтому самый короткий день- 21 декабря.
Цитата:
maxsaf:
Уже сотни лет, если не тысячи, самый короткий день постоянно сдвигается.
Уже сотни лет, если не тысячи, самый короткий день постоянно сдвигается.
раз в три тысячи лет происходит сдвиг по этой причине.
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 13:31
Цитата:
То есть всего два раза, раз земле чуть больше 6 тысяч лет. Шах и мат креационистам
alex_60:
раз в три тысячи лет происходит сдвиг по этой причине.
раз в три тысячи лет происходит сдвиг по этой причине.
То есть всего два раза, раз земле чуть больше 6 тысяч лет. Шах и мат креационистам
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6107
Re: Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 14:26
Цитата-/А вы покажите детям красоту летней ночи. Покажите им звёздное небо, расскажите о светилах/
Если переведем на 2 часа то этой летней ночи будет хоть отбавляй)
Вступайте в мое движение "7 класс!"
Если переведем на 2 часа то этой летней ночи будет хоть отбавляй)
Вступайте в мое движение "7 класс!"
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.06.16
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- 22
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 14:29
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