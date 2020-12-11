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≡ Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
 
 
Страница 4 из 4«1234
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40510
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 09:15
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В то время, как жители области отчаянно борются за свой часовой пояс, раздался голос профсоюзов, которые заявили, что люди уже привыкли. Помнится, в прошлом году были подняты на смех маслихаты, дружно проголосовавшие против своего часового пояса.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9235
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 12:35
#45
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Цитата:
Сабыр:
Абайка,он же 111 и 112,а в миру просто Заканыч здесь трется оч давно.

112 го поменяли на Абайку, потому что тот "кадр" мягко говоря был вообще никак. Не хочу Абайку перехваливать - но он хоть слова в предложения нормально составляет, даже со смыслом, пусть и не всегда правильным. ;-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1886
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 12:51
#46
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Абайчик это не Марик. Уровень комментов другой, хотя до уровня нурлыботов, которые в свое время паслись на той же Zone.kz, абайчик не дотягивает. Но, старается честно, нурлыботскую зарплату отрабатывает на все 100%, насколько его уровень позволяет.
Вернулся бы на форум Доцент, он же Классик. Вот тогда бы абайчик упарился ему оппонировать и быстро бы его списали как профнепригодного в нурлыботы.

[Исправлено: юля елиссева, 11.12.2020 - 12:54]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9235
Re: Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 12:53
#47
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Цитата:
abaika95:
Цитата-/Три года назад кызылординцы проделали такой эксперимент, вели дневники и отметили значительное улучшение состояния здоровья, самочувствия, настроения. Ну все ясно,дело в дневниках! Все ведём дневники и сразу рак излечим!

Три года назад у многих настроение было получше, и дневники вели. Щас наверное они вместо туалетной бумаги используются гражданами в депрессии :lol:

Хотя для меня 2020 год прошел очень даже неплохо. Мне даже понравилось ;-) :lol:
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1192
Re: Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 13:11
#48
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Цитата:
alex_60:

Вроде 22 декабря всегда был самым коротким?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9235
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 13:16
#49
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Цитата:
КГСПС:
Вроде 22 декабря всегда был самым коротким?

Уже сотни лет, если не тысячи, самый короткий день постоянно сдвигается. Изначально ортодоксальное Рождество было самым коротким днем. Из за этого сдвига и появилась разница между юлианским и грегорианским календарями. Потому что в году не ровно 365 дней и 6 часов, а с хвостиком :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9956
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 13:28
#50
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Цитата:
КГСПС:
Вроде 22 декабря всегда был самым коротким?


2020 год- високосный, поэтому самый короткий день- 21 декабря.

Цитата:
maxsaf:
Уже сотни лет, если не тысячи, самый короткий день постоянно сдвигается.


раз в три тысячи лет происходит сдвиг по этой причине.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9235
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 13:31
#51
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Цитата:
alex_60:
раз в три тысячи лет происходит сдвиг по этой причине.

То есть всего два раза, раз земле чуть больше 6 тысяч лет. Шах и мат креационистам :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6107
Re: Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 14:26
#52
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Цитата-/А вы покажите детям красоту летней ночи. Покажите им звёздное небо, расскажите о светилах/



Если переведем на 2 часа то этой летней ночи будет хоть отбавляй)

Вступайте в мое движение "7 класс!"
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Т
* ТаРо
(Пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
22
Ольга ВЕДЛЕР: А король-то голый!
Отправлено: 11.12.20 - 14:29
#53
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