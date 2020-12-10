Отправлено: - 20:32

сайлау курманов:

Курятины много в регионе, идёт перепроизводство, сужу по ценам, на базаре есть голени и ножки куриные по пятьсот тенге вполне приличного качества.

Цитата:Курятины много,а хорошей не хватает.Не хватает именно разделки,крыла,голени,бедра.То что там на базаре по 500тнг,так оно по тому и стоит 500 что никому не нужно.Попробуйте просто так закупиться оптом у производителя разделкой Жас-канат,вот её и не хватает хотя и стоит значительно дороже Российских аналогов.Так что ждём новое производство и будем надеяться что качество будет на уровне.