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Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40506
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 10.12.20 - 12:32
О том, как идет восстановление предприятия, которое простаивает с 2012 года, рассказал на брифинге гениректор ТОО «Poultry-Agro” Кайрат Маишев. Фабрике много раз пытались найти инвесторов, но дело тормозили судебные споры.
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Re: Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа...
Отправлено: 10.12.20 - 12:32
Курятины много в регионе, идёт перепроизводство, сужу по ценам, на базаре есть голени и ножки куриные по пятьсот тенге вполне приличного качества. Так с говядиной порешали бы, цены просто заоблачные, особенно на центральном областном рынке
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 10.12.20 - 13:28
Цитата-/Так с говядиной порешали бы/
Да решают все,то американских ангусов завозят то ещё каких то,но говорят не приживаются из за кормов они,корма у нас плохие
Да решают все,то американских ангусов завозят то ещё каких то,но говорят не приживаются из за кормов они,корма у нас плохие
п
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 18.08.16
- Сообщений:
- 155
Re: Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа...
Отправлено: 10.12.20 - 14:43
Интересно, а что с коммуникациями решили, которые Богдевич технично якобы выкупил за гос.счет.
Re: Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа...
Отправлено: 10.12.20 - 20:32
Цитата:
Курятины много,а хорошей не хватает.
Не хватает именно разделки,крыла,голени,бедра.
То что там на базаре по 500тнг,так оно по тому и стоит 500 что никому не нужно.
Попробуйте просто так закупиться оптом у производителя разделкой Жас-канат,вот её и не хватает хотя и стоит значительно дороже Российских аналогов.
Так что ждём новое производство и будем надеяться что качество будет на уровне.
сайлау курманов:
Курятины много в регионе, идёт перепроизводство, сужу по ценам, на базаре есть голени и ножки куриные по пятьсот тенге вполне приличного качества.
Курятины много в регионе, идёт перепроизводство, сужу по ценам, на базаре есть голени и ножки куриные по пятьсот тенге вполне приличного качества.
Курятины много,а хорошей не хватает.
Не хватает именно разделки,крыла,голени,бедра.
То что там на базаре по 500тнг,так оно по тому и стоит 500 что никому не нужно.
Попробуйте просто так закупиться оптом у производителя разделкой Жас-канат,вот её и не хватает хотя и стоит значительно дороже Российских аналогов.
Так что ждём новое производство и будем надеяться что качество будет на уровне.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20604
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 10.12.20 - 20:39
Цитата:
Всё понятно, у нас такое, стоит в 4-5 раз- дешевле,
килограмма курятины. Для супов - оно...
Добринцофф:
оно по тому и стоит 500 что никому не нужно.
оно по тому и стоит 500 что никому не нужно.
Всё понятно, у нас такое, стоит в 4-5 раз- дешевле,
килограмма курятины. Для супов - оно...
Re: Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа...
Отправлено: 10.12.20 - 21:12
В том то и дело, добротные окорчки в упаковке по пятнадцать кг по семь пятьсот, с доставкой! Кстати я курочкой редко балуюсь. Как говорил 112-й, беру ляшку самки конины
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 10.12.20 - 21:27
Цитата:
Барашков надо разводить - исконное животноводство развивать
abaika95:
Да решают все,то американских ангусов завозят то ещё каких то,но говорят не приживаются из за кормов они,корма у нас плохие
Да решают все,то американских ангусов завозят то ещё каких то,но говорят не приживаются из за кормов они,корма у нас плохие
Барашков надо разводить - исконное животноводство развивать
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 11.12.20 - 00:24
Цитата:
Разве можно сравнивать окорочка США,с местной продукцией
сайлау курманов:
В том то и дело, добротные окорчки в упаковке по пятнадцать кг по семь пятьсот, с доставкой!
В том то и дело, добротные окорчки в упаковке по пятнадцать кг по семь пятьсот, с доставкой!
Разве можно сравнивать окорочка США,с местной продукцией
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 11.12.20 - 01:19
Цитата-/Барашков надо разводить - исконное животноводство развивать/
А кто спорит? Шотландия,Британия и Австралия на баранине живёт,и ничего
А то навыдумывали ангусы,мраморная говядина.....надо баранину вот она приживется как у русских свинина!
А кто спорит? Шотландия,Британия и Австралия на баранине живёт,и ничего
А то навыдумывали ангусы,мраморная говядина.....надо баранину вот она приживется как у русских свинина!
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 11.12.20 - 01:20
Цитата-/Разве можно сравнивать окорочка США,с местной продукцией/
Тоже думаю у нас,более менее на мясо похоже а там.......,.
Тоже думаю у нас,более менее на мясо похоже а там.......,.
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 11.12.20 - 01:32
Цитата:
Ну или как у северных казахов. Тоже хряпают ее - аж за ушами трещит))
abaika95:
надо баранину вот она приживется как у русских свинина!
надо баранину вот она приживется как у русских свинина!
Ну или как у северных казахов. Тоже хряпают ее - аж за ушами трещит))
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