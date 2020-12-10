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≡ «Услуги получили хакеры, а платим мы?»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40506
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 10:10
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Как наговорить по стационарному телефону на 2 421 668 тенге за три дня? Очень просто - достаточно круглосуточно общаться по спутниковой связи. Очень крупные счета в августе 2020 года получили от АО «Казахтелеком» несколько костанайских фирм и филиал АО «Нурбанк». В числе пострадавших: аптека, филиал банка и ТОО «Твой шанс» (издатель газеты «Твой шанс» и еженедельника «Наша Газета»). Предположительно, злоумышленники с Украины взломали мини-АТС, установленные в этих фирмах, и с них делали звонки.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7621
Re: «Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:18
#15
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Цитата:
alex_60:
заработать "копейку" даже таким путем, не работая. понимаю, договора, но совесть и честь где ваши-казтелеком?

О какой чести и совести может идти речь,они родителей пенсионеров без конца обворовывали на 200-500тнг,а тут такая халява ,банк,ТОО.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9219
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:21
#16
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Цитата:
Victor Yang:
Но разве телеком был виноват что я вирус подцепил, не позаботился о своей безопасности?

Многие операторы кстати предлагали бесплатный антивирус, у КТ тоже вроде что-то подобное было
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9219
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:29
#17
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Цитата:
Добринцофф:
а тут такая халява ,банк,ТОО.

Возможно, что есть одна лазейка. КТ предоставляет телефонную линию с какими-то ограничениями. Точно не помню, если есть у кого-то договор, можно проверить. Грубо говоря, запрещено пользоваться линией 24 часа в сутки. Какой точно лимит - я не помню. Пусть скажем 70% загрузка, не больше. Интересно, можно ли на основании этого списать часть долга?

Кстати, насчет халявы. Предположу, что КТ видит, что подключил клиент, телефон или МиниАТС. Предположу так же, что за такую инфу хорошо платят. Еще одно предположение - проверить все МиниАТС в стране на предмет безопасности проще и дешевле из КЗ, чем из-за границы.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7621
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:34
#18
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Можно узнать кому хакеры будут продавать вот эти халявные часы междугородних переговоров,если сейчас и так без проблем ,бесплатно можно связаться с любой точкой мира.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9219
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:36
#19
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Цитата:
Добринцофф:
Можно узнать кому хакеры будут продавать вот эти халявные часы междугородних переговоров,если сейчас и так без проблем ,бесплатно можно связаться с любой точкой мира.

Ну например звонки на спутниковый телефон газовикам в Сибирь вы наврятли сможете бесплатно делать.
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п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
155
Re: «Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 15:32
#20
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Что-то я никак не могу догнать, если на одном номере выделенном абоненту поставить мини-АТС с 10 внутренними номерами, то в КТ оплата идет же за 1 номер, а не за 10. Тогда по факту, изначально, мини-АТС не выгодны КТ. Им выгодней 10 номеров, за каждый из которых идет оплата. Таким образом, зрея в корень, КТ зная у кого стоят мини-АТС могут и сами направить (спровоцировать) атаки на эти АТС, чтобы уходили от этих мини-АТС и брали 9 номеров, за них и оплачивали. Или КТ где то "течет", раз хакеры через них вычисляют эти мини-АТС. А может и я что то не догоняю в этой схеме. :-)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
511
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 16:10
#21
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Хоть хакеры, хоть вирусы, да хоть папка римский, если провайдер ничерта не делает уже сколько лет, на кой черт он тогда нужен?
Не удивлюсь, если вскроется "схема" именно с их стороны...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6054
Re: «Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 11.12.20 - 01:11
#22
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Цитата:
maxsaf:
Но ведь после тысяч таких случаев КТ мог хоть что-то предпринять на их стороне.

А за чем? минт-АТС кто ставил, тот и отвечает. ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4305
Re: «Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 11.12.20 - 01:30
#23
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Самая наглая, бессовестная , таких ещё поискать надо. Я вот отказался от их услуг, интернет у них больно вялый, не стал оплачивать, думал сами отключат за неуплату , да и отстанут. Они побежали выписывать приказ у алматинского нотариуса, а тот передал исполнителям. Пока я писал претензию, нотариус в наглую на игнор меня. Не стал я нервы трепать себе, отдал полтинник , пусть подавятся...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9219
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 11.12.20 - 01:30
#24
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Цитата:
elektron:
А за чем? минт-АТС кто ставил, тот и отвечает.

Я говорю не только про случаи с АТС.
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