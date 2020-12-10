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≡ Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40506
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 10.12.20 - 12:32
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О том, как идет восстановление предприятия, которое простаивает с 2012 года, рассказал на брифинге гениректор ТОО «Poultry-Agro” Кайрат Маишев. Фабрике много раз пытались найти инвесторов, но дело тормозили судебные споры.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4305
Re: Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа...
Отправлено: 10.12.20 - 12:32
#1
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Курятины много в регионе, идёт перепроизводство, сужу по ценам, на базаре есть голени и ножки куриные по пятьсот тенге вполне приличного качества. Так с говядиной порешали бы, цены просто заоблачные, особенно на центральном областном рынке
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6088
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 10.12.20 - 13:28
#2
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Цитата-/Так с говядиной порешали бы/



Да решают все,то американских ангусов завозят то ещё каких то,но говорят не приживаются из за кормов они,корма у нас плохие
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п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
155
Re: Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа...
Отправлено: 10.12.20 - 14:43
#3
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Интересно, а что с коммуникациями решили, которые Богдевич технично якобы выкупил за гос.счет.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7621
Re: Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа...
Отправлено: 10.12.20 - 20:32
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Курятины много в регионе, идёт перепроизводство, сужу по ценам, на базаре есть голени и ножки куриные по пятьсот тенге вполне приличного качества.

Курятины много,а хорошей не хватает.
Не хватает именно разделки,крыла,голени,бедра.
То что там на базаре по 500тнг,так оно по тому и стоит 500 что никому не нужно.
Попробуйте просто так закупиться оптом у производителя разделкой Жас-канат,вот её и не хватает хотя и стоит значительно дороже Российских аналогов.
Так что ждём новое производство и будем надеяться что качество будет на уровне.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20604
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 10.12.20 - 20:39
#5
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Цитата:
Добринцофф:
оно по тому и стоит 500 что никому не нужно.

Всё понятно, у нас такое, стоит в 4-5 раз- дешевле,
килограмма курятины. Для супов - оно... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4305
Re: Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа...
Отправлено: 10.12.20 - 21:12
#6
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В том то и дело, добротные окорчки в упаковке по пятнадцать кг по семь пятьсот, с доставкой! Кстати я курочкой редко балуюсь. Как говорил 112-й, беру ляшку самки конины
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9219
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 10.12.20 - 21:27
#7
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Цитата:
abaika95:
Да решают все,то американских ангусов завозят то ещё каких то,но говорят не приживаются из за кормов они,корма у нас плохие

Барашков надо разводить - исконное животноводство развивать ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7621
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 11.12.20 - 00:24
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
В том то и дело, добротные окорчки в упаковке по пятнадцать кг по семь пятьсот, с доставкой!

Разве можно сравнивать окорочка США,с местной продукцией :-x
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6088
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 11.12.20 - 01:19
#9
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Цитата-/Барашков надо разводить - исконное животноводство развивать/




А кто спорит? Шотландия,Британия и Австралия на баранине живёт,и ничего


А то навыдумывали ангусы,мраморная говядина.....надо баранину вот она приживется как у русских свинина!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6088
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 11.12.20 - 01:20
#10
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Цитата-/Разве можно сравнивать окорочка США,с местной продукцией/




Тоже думаю у нас,более менее на мясо похоже а там.......,.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9219
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 11.12.20 - 01:32
#11
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Цитата:
abaika95:
надо баранину вот она приживется как у русских свинина!

Ну или как у северных казахов. Тоже хряпают ее - аж за ушами трещит))
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