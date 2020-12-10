Отправлено: - 19:44

Если не работаете, закрывайте дверь в магазин или вешайте табличку «Закрыто», «Идет уборка». Это же не трудно!

Цитата:Есть данные, когда подставы были от постоянных клиентов (видимо, прижали чем-то). В выходные попросился в кафе, которое в тот день работало на вынос - замёрз, пустите погреться и заодно пообедать. Пожалели. А за ним - мониторинговая группа пришла.