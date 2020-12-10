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Штрафа не будет, факт нарушения не подтвердился - конец истории с магазином «Бакалея» в Костанае
Штрафа не будет, факт нарушения не подтвердился - конец истории с магазином «Бакалея» в Костанае
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