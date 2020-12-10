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≡ Штрафа не будет, факт нарушения не подтвердился - конец истории с магазином «Бакалея» в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40506
Штрафа не будет, факт нарушения не подтвердился - конец истории с магазином «Бакалея» в Костанае
Отправлено: 10.12.20 - 17:48
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«НГ» недавно сообщала о том, что после визита в торговую точку 11 ноября мониторинговой группы, в отношении владельца магазина было начато административное производство. За то, что «Бакалея» в период карантина якобы работала после 21 часа.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20604
Re: Штрафа не будет, факт нарушения не подтвердился - конец...
Отправлено: 10.12.20 - 17:48
#1
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Ну что нам скажет, абайка?... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6085
Re: Штрафа не будет, факт нарушения не подтвердился - конец...
Отправлено: 10.12.20 - 18:24
#2
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Цитата-/Ну что нам скажет, абайка?/



Как и писал изначально,надо разбираться-вот разобрались,все справедливо


Когда предпрениматели адекватно подоходят к выяснению проблемы,то и ответный подход к таким сразу конструктивный будет

Никто не истерил,видосики не записывал (чувствовали за собой правду) позвали СМИ аргументированно обратились, чем плохо?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9943
Re: Штрафа не будет, факт нарушения не подтвердился - конец...
Отправлено: 10.12.20 - 18:35
#3
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Цитата:
drakon:
Ну что нам скажет, абайка?..


Как что, ты сразу к абайке.
Ты только по трупам расчленным что ли спец?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13496
Re: Штрафа не будет, факт нарушения не подтвердился - конец...
Отправлено: 10.12.20 - 19:44
#4
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Цитата:
Если не работаете, закрывайте дверь в магазин или вешайте табличку «Закрыто», «Идет уборка». Это же не трудно!

Есть данные, когда подставы были от постоянных клиентов (видимо, прижали чем-то). В выходные попросился в кафе, которое в тот день работало на вынос - замёрз, пустите погреться и заодно пообедать. Пожалели. А за ним - мониторинговая группа пришла.
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O
§ Odin_iz_Teh
(Пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
3
Re: Штрафа не будет, факт нарушения не подтвердился - конец...
Отправлено: 10.12.20 - 20:12
#5
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Если нарушений со стороны не было, то какую ответственность понесли те, кто мониторил "группой лиц по предварительному сговору"? Или за то что они сразу "типа не поняли", что уборка идет, и то что людям нервы делали - за это им ничего не будет? Типа извините попутали и на этом все, пошли дальше мониторить?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4304
Re: Штрафа не будет, факт нарушения не подтвердился - конец...
Отправлено: 10.12.20 - 21:20
#6
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Если честно, то сил и эмоции на дальнейшие тяжбы уже не остаётся, есть чувства скорейшего завершения этой вакханалии! Участковый паризов, который много раз кругами ходил возле магазина и пытался строить козни, несколько раз проигрывал прямо на суде и была возможность призвать к ответственности, но брезгливость и боязнь запачкаться превышала всё остальное...
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