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Два ДТП в один момент произошли на улице Каирбекова в Костанае на расстоянии нескольких метров
Два ДТП в один момент произошли на улице Каирбекова в Костанае на расстоянии нескольких метров
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