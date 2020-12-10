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≡ Два ДТП в один момент произошли на улице Каирбекова в Костанае на расстоянии нескольких метров
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40506
Два ДТП в один момент произошли на улице Каирбекова в Костанае на расстоянии нескольких метров
Отправлено: 10.12.20 - 20:54
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В первом случае автобус столкнулся с легковушкой на перекрестке улиц Кубеева и Каирбекова. А во втором - две легковушки, одна из них вылетела с дороги.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2024
Re: Два ДТП в один момент произошли на улице Каирбекова в...
Отправлено: 10.12.20 - 20:54
#1
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9215
Два ДТП в один момент произошли на улице Каирбекова в Костанае на расстоянии нескольких метров
Отправлено: 10.12.20 - 21:04
#2
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Козлов я:

Сосед приглядывает, чисто по-братски, чтобы посторонние не шорохались :lol:
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