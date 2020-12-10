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≡ Испытание «коронакризисом»: как менялся портфель депозитов в казахстанских банках в текущем году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40504
Испытание «коронакризисом»: как менялся портфель депозитов в казахстанских банках в текущем году
Отправлено: 10.12.20 - 15:28
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Тяжёлый «коронакризисный» 2020 год стал настоящей проверкой на прочность для экономики страны в целом и банковского сектора в частности. В целом со сложной ситуацией казахстанские БВУ справились.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20603
Re: Испытание «коронакризисом»: как менялся портфель депозитов в...
Отправлено: 10.12.20 - 15:28
#1
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Храните деньги,
в сберегательной кассе... :lol: ;-)
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
574
Испытание «коронакризисом»: как менялся портфель депозитов в казахстанских банках в текущем году
Отправлено: 10.12.20 - 15:37
#2
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Прирост по объему вкладов:
1. Сбербанк - 26,3%;
2. Каспи - 24,8%;
3. Халык - 9,9%.

[Исправлено: arman_kst, 10.12.2020 - 15:39]
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
157
Re: Испытание «коронакризисом»: как менялся портфель депозитов в...
Отправлено: 10.12.20 - 16:17
#3
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Судя по всему "на правах рекламы" заказал Халык 8-)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
511
Испытание «коронакризисом»: как менялся портфель депозитов в казахстанских банках в текущем году
Отправлено: 10.12.20 - 16:18
#4
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В период апреля - июля, т.е. в самые "тяжелые короновирусные месяцы" им ничего не мешает отсылать смс вида: "Во избежание просрочки, бла-бла-бла...".
и не боятся ведь, что и аукнуться может, бессовестные
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