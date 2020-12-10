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«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40503
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 10:10
Как наговорить по стационарному телефону на 2 421 668 тенге за три дня? Очень просто - достаточно круглосуточно общаться по спутниковой связи. Очень крупные счета в августе 2020 года получили от АО «Казахтелеком» несколько костанайских фирм и филиал АО «Нурбанк». В числе пострадавших: аптека, филиал банка и ТОО «Твой шанс» (издатель газеты «Твой шанс» и еженедельника «Наша Газета»). Предположительно, злоумышленники с Украины взломали мини-АТС, установленные в этих фирмах, и с них делали звонки.
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Re: «Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:18
Цитата:
О какой чести и совести может идти речь,они родителей пенсионеров без конца обворовывали на 200-500тнг,а тут такая халява ,банк,ТОО.
alex_60:
заработать "копейку" даже таким путем, не работая. понимаю, договора, но совесть и честь где ваши-казтелеком?
заработать "копейку" даже таким путем, не работая. понимаю, договора, но совесть и честь где ваши-казтелеком?
О какой чести и совести может идти речь,они родителей пенсионеров без конца обворовывали на 200-500тнг,а тут такая халява ,банк,ТОО.
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:21
Цитата:
Многие операторы кстати предлагали бесплатный антивирус, у КТ тоже вроде что-то подобное было
Victor Yang:
Но разве телеком был виноват что я вирус подцепил, не позаботился о своей безопасности?
Но разве телеком был виноват что я вирус подцепил, не позаботился о своей безопасности?
Многие операторы кстати предлагали бесплатный антивирус, у КТ тоже вроде что-то подобное было
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:29
Цитата:
Возможно, что есть одна лазейка. КТ предоставляет телефонную линию с какими-то ограничениями. Точно не помню, если есть у кого-то договор, можно проверить. Грубо говоря, запрещено пользоваться линией 24 часа в сутки. Какой точно лимит - я не помню. Пусть скажем 70% загрузка, не больше. Интересно, можно ли на основании этого списать часть долга?
Кстати, насчет халявы. Предположу, что КТ видит, что подключил клиент, телефон или МиниАТС. Предположу так же, что за такую инфу хорошо платят. Еще одно предположение - проверить все МиниАТС в стране на предмет безопасности проще и дешевле из КЗ, чем из-за границы.
Добринцофф:
а тут такая халява ,банк,ТОО.
а тут такая халява ,банк,ТОО.
Возможно, что есть одна лазейка. КТ предоставляет телефонную линию с какими-то ограничениями. Точно не помню, если есть у кого-то договор, можно проверить. Грубо говоря, запрещено пользоваться линией 24 часа в сутки. Какой точно лимит - я не помню. Пусть скажем 70% загрузка, не больше. Интересно, можно ли на основании этого списать часть долга?
Кстати, насчет халявы. Предположу, что КТ видит, что подключил клиент, телефон или МиниАТС. Предположу так же, что за такую инфу хорошо платят. Еще одно предположение - проверить все МиниАТС в стране на предмет безопасности проще и дешевле из КЗ, чем из-за границы.
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:34
Можно узнать кому хакеры будут продавать вот эти халявные часы междугородних переговоров,если сейчас и так без проблем ,бесплатно можно связаться с любой точкой мира.
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:36
Цитата:
Ну например звонки на спутниковый телефон газовикам в Сибирь вы наврятли сможете бесплатно делать.
Добринцофф:
Можно узнать кому хакеры будут продавать вот эти халявные часы междугородних переговоров,если сейчас и так без проблем ,бесплатно можно связаться с любой точкой мира.
Можно узнать кому хакеры будут продавать вот эти халявные часы междугородних переговоров,если сейчас и так без проблем ,бесплатно можно связаться с любой точкой мира.
Ну например звонки на спутниковый телефон газовикам в Сибирь вы наврятли сможете бесплатно делать.
п
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 18.08.16
- Сообщений:
- 155
Re: «Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 15:32
Что-то я никак не могу догнать, если на одном номере выделенном абоненту поставить мини-АТС с 10 внутренними номерами, то в КТ оплата идет же за 1 номер, а не за 10. Тогда по факту, изначально, мини-АТС не выгодны КТ. Им выгодней 10 номеров, за каждый из которых идет оплата. Таким образом, зрея в корень, КТ зная у кого стоят мини-АТС могут и сами направить (спровоцировать) атаки на эти АТС, чтобы уходили от этих мини-АТС и брали 9 номеров, за них и оплачивали. Или КТ где то "течет", раз хакеры через них вычисляют эти мини-АТС. А может и я что то не догоняю в этой схеме.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 511
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 16:10
Хоть хакеры, хоть вирусы, да хоть папка римский, если провайдер ничерта не делает уже сколько лет, на кой черт он тогда нужен?
Не удивлюсь, если вскроется "схема" именно с их стороны...
Не удивлюсь, если вскроется "схема" именно с их стороны...
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