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≡ Facebook попросили продать WhatsApp и Instagram
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40503
Facebook попросили продать WhatsApp и Instagram
Отправлено: 10.12.20 - 14:46
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Федеральное правительство и власти 48 штатов подали два судебных иска о систематическом нарушении антимонопольных законов против компании Facebook. Они обвинили компанию в злоупотреблении своим лидирующим положением на рынке социальных сетей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6084
Re: Facebook попросили продать WhatsApp и Instagram
Отправлено: 10.12.20 - 14:46
#1
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Да это нормально,это же вполне демократично, сначала наехать на Дурова за его телеграм,затем требовать чтобы Тик-ток продал пакет акций американским компаниям а теперь вот и до Фейсбука дошло дело) и совсем этот вопрос не дядьки в сенате лоббируют нет-нет вы что? Это свободная страна и там просто не может быть монополии...у одного программиста.Монополия должна быть только у федеральных властей а им можно,потомучто они защищают народ от плохого в том числе от монополий)
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