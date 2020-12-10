Re: Facebook попросили продать WhatsApp и Instagram

Отправлено: - 14:46

Да это нормально,это же вполне демократично, сначала наехать на Дурова за его телеграм,затем требовать чтобы Тик-ток продал пакет акций американским компаниям а теперь вот и до Фейсбука дошло дело) и совсем этот вопрос не дядьки в сенате лоббируют нет-нет вы что? Это свободная страна и там просто не может быть монополии...у одного программиста.Монополия должна быть только у федеральных властей а им можно,потомучто они защищают народ от плохого в том числе от монополий)