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≡ "Ударил ножом и отрубил голову" - убийство пенсионера в Рудном прокомментировал начальник ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40501
"Ударил ножом и отрубил голову" - убийство пенсионера в Рудном прокомментировал начальник ДП Костанайской области
Отправлено: 10.12.20 - 13:12
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Преступление произошло в ночь со 2-го на 3 декабря. Как сообщил сегодня, 10 декабря, на отчётной онлайн-встрече с населением начальник департамента полиции Бекет АЙМАГАМБЕТОВ, преступника удалось найти и задержать по горячим следам.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9941
Re: "Ударил ножом и отрубил голову" - убийство...
Отправлено: 10.12.20 - 13:12
#1
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///Ударил ножом и отрубил голову"//

Что скажешь, Дракон?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20601
Re: "Ударил ножом и отрубил голову" - убийство...
Отправлено: 10.12.20 - 13:23
#2
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Цитата:
alex_60:
Что скажешь, Дракон

Ничего необычного, для КОстаная
и области - не вижу... 8-) :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9941
"Ударил ножом и отрубил голову" - убийство пенсионера в Рудном прокомментировал начальник ДП Костанайской области
Отправлено: 10.12.20 - 13:33
#3
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Цитата:
drakon:
и области - не вижу.


В Европе постоянно. 30.10.2020.
///в Ницце, нападавший приехал в город поездом в четверг утром и пошел в церковь, где ударил ножом и убил 55-летнего пономаря и отрезал голову 60-летней женщине.///
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9941
Re: "Ударил ножом и отрубил голову" - убийство...
Отправлено: 10.12.20 - 13:37
#4
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Цитата:
drakon:
Ничего необычного


Ну для тебя если все как обычно.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20601
"Ударил ножом и отрубил голову" - убийство пенсионера в Рудном прокомментировал начальник ДП Костанайской области
Отправлено: 10.12.20 - 13:38
#5
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Ой-бай. Что в Ницце - творится... :-o
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