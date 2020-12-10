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≡ Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40501
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 10.12.20 - 12:32
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О том, как идет восстановление предприятия, которое простаивает с 2012 года, рассказал на брифинге гениректор ТОО «Poultry-Agro” Кайрат Маишев. Фабрике много раз пытались найти инвесторов, но дело тормозили судебные споры.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4302
Re: Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа...
Отправлено: 10.12.20 - 12:32
#1
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Курятины много в регионе, идёт перепроизводство, сужу по ценам, на базаре есть голени и ножки куриные по пятьсот тенге вполне приличного качества. Так с говядиной порешали бы, цены просто заоблачные, особенно на центральном областном рынке
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6082
Комсомольская птицефабрика все-таки даст бройлеров - названа дата получения первой продукции
Отправлено: 10.12.20 - 13:28
#2
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Цитата-/Так с говядиной порешали бы/



Да решают все,то американских ангусов завозят то ещё каких то,но говорят не приживаются из за кормов они,корма у нас плохие
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