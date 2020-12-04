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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 04.12.20 - 13:09
ИЗМЕРЯЕМ ДАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
Современные смартфоны стали настолько универсальными, что с их помощью можно измерять артериальное давление и они выступают в роли тонометров. Нужно всего лишь скачать специальное приложение в Play Маркете, их множество. И далее следовать появившейся на экране инструкции. Наиболее практичным и точным считается приложение Care Healths. Оно дает погрешность 12 единиц, в то время, как другие- более 20. Кроме этого у него есть и другие мед. функции.
Для измерения давления не нужно прилагать больших усилий. Достаточно приложить указательный палец к камере телефона. Сильно жать на корпус телефона не нужно,т.к. вы пережмете кровяной поток и показания будут неточными. При измерении давления указательный палец должен перекрывать камеру и светодиод вспышки.
Само измерение занимает всего лишь минуту. Полученный результат появится на экране смартфона.
Такое приложение можно установить на любом смартфоне, главное, чтобы светодиоды были близко размещены к фотокамере.
Измерение давления с помощью приложения к телефону не подходит для людей, у которых наблюдаются постоянные перепады давления. Здесь телефон настоящий тонометр не заменит.
Удачи!
Современные смартфоны стали настолько универсальными, что с их помощью можно измерять артериальное давление и они выступают в роли тонометров. Нужно всего лишь скачать специальное приложение в Play Маркете, их множество. И далее следовать появившейся на экране инструкции. Наиболее практичным и точным считается приложение Care Healths. Оно дает погрешность 12 единиц, в то время, как другие- более 20. Кроме этого у него есть и другие мед. функции.
Для измерения давления не нужно прилагать больших усилий. Достаточно приложить указательный палец к камере телефона. Сильно жать на корпус телефона не нужно,т.к. вы пережмете кровяной поток и показания будут неточными. При измерении давления указательный палец должен перекрывать камеру и светодиод вспышки.
Само измерение занимает всего лишь минуту. Полученный результат появится на экране смартфона.
Такое приложение можно установить на любом смартфоне, главное, чтобы светодиоды были близко размещены к фотокамере.
Измерение давления с помощью приложения к телефону не подходит для людей, у которых наблюдаются постоянные перепады давления. Здесь телефон настоящий тонометр не заменит.
Удачи!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1883
Советы на каждый день
Отправлено: 04.12.20 - 13:37
Цитата:
совет как зяляпать оптику смартфона, это надо называть!
Козлов я:
ИЗМЕРЯЕМ ДАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
ИЗМЕРЯЕМ ДАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
совет как зяляпать оптику смартфона, это надо называть!
Советы на каждый день
Отправлено: 04.12.20 - 13:42
Цитата:
Ну, если у вас руки грязные - то да.
юля елиссева:
совет как зяляпать оптику смартфона, это надо называть!
совет как зяляпать оптику смартфона, это надо называть!
Ну, если у вас руки грязные - то да.
Советы на каждый день
Отправлено: 05.12.20 - 17:28
ВСЯКИЕ СМЕШНЫЕ СОВЕТИКИ
Если у вас простаивает техника, а у детей локдаун на спортивные секции, то можно устроить им дома филиал ДЮСШ. И за мячами бегать не надо.
А так можно сделать себе фитнесс-центр (когда в городе закрыты)э
Ноутбук нельзя ставить на мягкое - не будет вентиляции и он перегреется. Но можно тогда положить на одеяло подставку для яиц, а сверху ноут. И никто не перегреется.
Чтобы длинные голенища женских сапог не складывались и держали форму - положите в них свернутый журнал.
Дети выросли - ЛЕГО можно выкинуть. А можно сделать из него симпатичный держатель для ножей на кухне.
Удачи!
Если у вас простаивает техника, а у детей локдаун на спортивные секции, то можно устроить им дома филиал ДЮСШ. И за мячами бегать не надо.
А так можно сделать себе фитнесс-центр (когда в городе закрыты)э
Ноутбук нельзя ставить на мягкое - не будет вентиляции и он перегреется. Но можно тогда положить на одеяло подставку для яиц, а сверху ноут. И никто не перегреется.
Чтобы длинные голенища женских сапог не складывались и держали форму - положите в них свернутый журнал.
Дети выросли - ЛЕГО можно выкинуть. А можно сделать из него симпатичный держатель для ножей на кухне.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 06.12.20 - 18:56
БЫСТРО УЧИМ СИГНАЛЫ РЕГУЛИРОВЩИКА
Мы до того привыкли к сигналам светофоров, что при наличии на перекрестке регулировщика некоторые водители впадают в ступор. Лихорадочно вспоминая ПДД, они иногда при этом совершают ошибки или, наоборот, создают "пробки". Поэтому для быстрого запоминания действий водителей при основных сигналах регулировщика просто запомните незамысловатые стишки.
Ни гвоздя, ни жезла!
Мы до того привыкли к сигналам светофоров, что при наличии на перекрестке регулировщика некоторые водители впадают в ступор. Лихорадочно вспоминая ПДД, они иногда при этом совершают ошибки или, наоборот, создают "пробки". Поэтому для быстрого запоминания действий водителей при основных сигналах регулировщика просто запомните незамысловатые стишки.
Ни гвоздя, ни жезла!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7619
Советы на каждый день
Отправлено: 06.12.20 - 20:13
Советы на каждый день
Отправлено: 07.12.20 - 14:05
ПИЩЕВАЯ ПЛЕНКА В ДЕЛЕ
Пищевая пленка- это хитрая вещь, без которой сейчас в хозяйстве не обойтись. Она может применяться в самых разных вариантах.
Смотрим некоторые.
- Оберните ножки бананов пленкой и они не будут чернеть и сохнуть.
- Избавление от плодовой мушки. Налейте в стакан белого вина или воды со средством для мытья посуды, закройте сверху пленкой и проделайте несколько маленьких отверстий. Попав внутрь, мушки уже не смогут выбраться наружу.
- Защитить полки холодильника. Если поверх стеклянных полок холодильника наклеить пленку, то они не будут грязниться. Нужно только снять старую пленку и заменить на новую.
- Сделать поильник-непроливайку. Если вы боитесь, что малыш обольется соком или другим напитком, то заклейте сверху стакан пленкой и проделайте отверстие под трубочку.
- Использовать во время ремонта. Чтобы валик или кисточка не засыхали в перерыве ремонта, оберните их пленкой. Так же можно поступить и с банкой с краской. Положите на отверстие пленку, а затем крышку, так краска не засохнет.
- Соединить рассыпавшиеся румяна и тени. Не выкидывайте рассыпавшиеся румяна и тени. Добавьте несколько капель спирта и плотно обмотайте коробку пленкой. Затем руками или чистой ложкой прижмите их и косметика вернется к первоначальному виду.
- Сварить яйца пашот. Положите пленку на края миски, обмажьте растительным маслом и разбейте туда яйцо. Затем сверните, крепко завязав концы и бросьте яйцо в кипящую воду. Через 4-5 минут готово.
- Защитить кухню от брызг. Если вы обернете пленкой погружной блендер или даже кусок мяса на отбивную, то вы избавите кухню от брызг и потеков.
Удачи!
Пищевая пленка- это хитрая вещь, без которой сейчас в хозяйстве не обойтись. Она может применяться в самых разных вариантах.
Смотрим некоторые.
- Оберните ножки бананов пленкой и они не будут чернеть и сохнуть.
- Избавление от плодовой мушки. Налейте в стакан белого вина или воды со средством для мытья посуды, закройте сверху пленкой и проделайте несколько маленьких отверстий. Попав внутрь, мушки уже не смогут выбраться наружу.
- Защитить полки холодильника. Если поверх стеклянных полок холодильника наклеить пленку, то они не будут грязниться. Нужно только снять старую пленку и заменить на новую.
- Сделать поильник-непроливайку. Если вы боитесь, что малыш обольется соком или другим напитком, то заклейте сверху стакан пленкой и проделайте отверстие под трубочку.
- Использовать во время ремонта. Чтобы валик или кисточка не засыхали в перерыве ремонта, оберните их пленкой. Так же можно поступить и с банкой с краской. Положите на отверстие пленку, а затем крышку, так краска не засохнет.
- Соединить рассыпавшиеся румяна и тени. Не выкидывайте рассыпавшиеся румяна и тени. Добавьте несколько капель спирта и плотно обмотайте коробку пленкой. Затем руками или чистой ложкой прижмите их и косметика вернется к первоначальному виду.
- Сварить яйца пашот. Положите пленку на края миски, обмажьте растительным маслом и разбейте туда яйцо. Затем сверните, крепко завязав концы и бросьте яйцо в кипящую воду. Через 4-5 минут готово.
- Защитить кухню от брызг. Если вы обернете пленкой погружной блендер или даже кусок мяса на отбивную, то вы избавите кухню от брызг и потеков.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 08.12.20 - 18:06
СОВЕТЫ ПРОДАВЦАМ И МАНАГЕРАМ
У которых уши от постоянного ношения маски уже зудятся и чешутся. Разрежьте аптекарскую резинку пополам и проденьте в резинки от маски. Затем скрепите ее степлером. Теперь резинки маски не будут болезненно натирать уши.
От постоянного ношения резиновых перчаток руки всегда влажные и не получают необходимой вентиляции. Возьмите простые хозяйственные перчатки, а на них оденьте резиновые. Теперь воздух будет поступать к рукам.
Удачи!
У которых уши от постоянного ношения маски уже зудятся и чешутся. Разрежьте аптекарскую резинку пополам и проденьте в резинки от маски. Затем скрепите ее степлером. Теперь резинки маски не будут болезненно натирать уши.
От постоянного ношения резиновых перчаток руки всегда влажные и не получают необходимой вентиляции. Возьмите простые хозяйственные перчатки, а на них оденьте резиновые. Теперь воздух будет поступать к рукам.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 10.12.20 - 12:46
ВКРУЧИВАЕМ САМОРЕЗ БЕЗ РАСКОЛА
Иногда, когда мы вкручиваем шуруповертом саморез в брусок ближе к концу, он раскалывается.Приходится потом рассверливать отверстие, менять сверло на биту и только потом закручивать саморез.
Чтобы не занимать столько времени, предлагается простой и быстрый способ закручивания самореза в край бруска. Нужно всего лишь вкрутить первоначально саморез на 5-7 мм. Затем включить на шуруповерте реверс и, не давая саморезу полностью выкрутиться, поработать 5-7 секунд, чтобы сбить уже накрученные нарезы в дереве. И затем уже вкрутить саморез до конца.
Вот на этом фото видно, что саморез вкручен таким способом почти по самому краю бруска и не расколол его.
Удачи!
[Исправлено: Козлов я, 10.12.2020 - 12:47]
Иногда, когда мы вкручиваем шуруповертом саморез в брусок ближе к концу, он раскалывается.Приходится потом рассверливать отверстие, менять сверло на биту и только потом закручивать саморез.
Чтобы не занимать столько времени, предлагается простой и быстрый способ закручивания самореза в край бруска. Нужно всего лишь вкрутить первоначально саморез на 5-7 мм. Затем включить на шуруповерте реверс и, не давая саморезу полностью выкрутиться, поработать 5-7 секунд, чтобы сбить уже накрученные нарезы в дереве. И затем уже вкрутить саморез до конца.
Вот на этом фото видно, что саморез вкручен таким способом почти по самому краю бруска и не расколол его.
Удачи!
[Исправлено: Козлов я, 10.12.2020 - 12:47]
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