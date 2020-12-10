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Большой безнал: осталось -надцать дней
Большой безнал: осталось -надцать дней
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40499
Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 10.12.20 - 00:48
2 ноября в областном центре стартовал проект по переводу оплаты услуг городского пассажирского транспорта на безналичный формат. Участвуют в нем акимат, перевозчики, компания, которая обеспечила транспорт POS-терминалами, и все горожане, что пользуются автобусами. Задумано, что с 1 января 2021 года оплата за проезд начнет взиматься дифференцированно: с картой услуга для взрослого пассажира будет стоить 80 тенге, а наличными почти в два раза больше - 150 тенге. Готовы?
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Re: Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 10.12.20 - 00:48
В Челябинске вчера сел в троллейбус, ищу кондуктора - а его нет, оплата у водителя. Ограничений по входу/выходу нет - нужно просто подойти к водителю и заплатить за проезд. С кондуктором, собственно, то же самое. В час пик, правда, не через весь автобус/трамвай/троллейбус идти приходится, а только до середины. Ну или кондуктор сам подходит. Я думаю не нужны строгие ограничения по входу. Зашел - заплатил водителю. Разве что через переднюю дверь запретить выходить - и всё.
Re: Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 10.12.20 - 10:25
Цитата:
Не удивительно, всё сделано для того, что бы пассажиры помучившись с этими картами, рассчитывались привычной наличкой. Ну нет согласия между всеми участниками эксперимента: у одних не хватает толковых разъяснений, у других - желания, у третьих - мозгов.
Цитата:
Вот это, в первую очередь, товарищ Мущинский пусть скажет своим коллегам.
Каким образом люди должны привыкать к новым правилам, если в его автобусах посадка так, а в 25 и 10-ом например по прежнему в заднюю дверь?
И второе надо сказать НАМНОГО УДОБНЕЙ для всех!
Во-первых, привычно. Во-вторых, удобно для пассажиров с сумками и колясками.В-третьих, главное, за время поездки пассажир определится и подготовится каким способом он оплатит на выходе. При этом не создаст столпотворение на улице. В-четвертых, нет необходимости билетировать и тем более создавать очередные "карательные отряды" по проверке оплаты.
По оценкам самих перевозчиков - от 10 до 25 процентов пассажиров расплачиваются сейчас безналично.
Не удивительно, всё сделано для того, что бы пассажиры помучившись с этими картами, рассчитывались привычной наличкой. Ну нет согласия между всеми участниками эксперимента: у одних не хватает толковых разъяснений, у других - желания, у третьих - мозгов.
Цитата:
- Да делать надо, а не причины искать, чтобы не делать, - определил свою позицию директор ТОО «Жарык Жол - 1» Виктор МУЩИНСКИЙ,
Вот это, в первую очередь, товарищ Мущинский пусть скажет своим коллегам.
Каким образом люди должны привыкать к новым правилам, если в его автобусах посадка так, а в 25 и 10-ом например по прежнему в заднюю дверь?
И второе надо сказать НАМНОГО УДОБНЕЙ для всех!
Во-первых, привычно. Во-вторых, удобно для пассажиров с сумками и колясками.В-третьих, главное, за время поездки пассажир определится и подготовится каким способом он оплатит на выходе. При этом не создаст столпотворение на улице. В-четвертых, нет необходимости билетировать и тем более создавать очередные "карательные отряды" по проверке оплаты.
Re: Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 10.12.20 - 10:35
///Из положительного: пришло и утвердилось понимание, что платить в автобусах можно любыми карточками банков второго уровня, в систему они интегрированы./
точно?
сам не проверял, но говорят что каспи карта работает, а атф нет.
ну две недели назад так было.
и зачем на сайте алемпей есть функция- регистрация банковской карты?
для чего она предназначена?
именно банковской.
точно?
сам не проверял, но говорят что каспи карта работает, а атф нет.
ну две недели назад так было.
и зачем на сайте алемпей есть функция- регистрация банковской карты?
для чего она предназначена?
именно банковской.
Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 10.12.20 - 10:39
Цитата:
Так весь смысл - именно в нём.
Цитата:
Наверное для автоплатежей - автоматически транспортная карта пополняется на определённую сумму раз в месяц.
[Исправлено: Victor Yang, 10.12.2020 - 11:03]
yudjin:
В-четвертых, нет необходимости билетировать
В-четвертых, нет необходимости билетировать
Так весь смысл - именно в нём.
Цитата:
alex_60:
и зачем на сайте алемпей есть функция- регистрация банковской карты? для чего она предназначена? именно банковской.
и зачем на сайте алемпей есть функция- регистрация банковской карты? для чего она предназначена? именно банковской.
Наверное для автоплатежей - автоматически транспортная карта пополняется на определённую сумму раз в месяц.
[Исправлено: Victor Yang, 10.12.2020 - 11:03]
Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 10.12.20 - 10:43
Цитата:
а причем тут алемпей и пополнение мой карты скажем каспи?
это я на каспи в лч тогда должен делать.
Victor Yang:
Наверное для автоплатежей - автоматически карта пополняется на определённую сумму раз в месяц.
Наверное для автоплатежей - автоматически карта пополняется на определённую сумму раз в месяц.
а причем тут алемпей и пополнение мой карты скажем каспи?
это я на каспи в лч тогда должен делать.
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 250
Re: Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 10.12.20 - 10:54
Цитата:
Плачу атф уже пару недель в 24-м маршруте. Работает. Без всякой регистрации, ровно как в магазине.
alex_60:
сам не проверял, но говорят что каспи карта работает, а атф нет.
сам не проверял, но говорят что каспи карта работает, а атф нет.
Плачу атф уже пару недель в 24-м маршруте. Работает. Без всякой регистрации, ровно как в магазине.
Re: Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 10.12.20 - 10:55
Цитата:
Ну это очередной геморройный квест, без которого просто не могут существовать наши руководители. Такое ощущение, что у них особая миссия: создать головняк, беготню,очереди где только можно. Оргазм они что ли от этого получают?
В квесте начал участвовать и я. В ноябре по призыву пошел за картами в Детский мир, их не оказалось в наличии уже с неделю. Но через неделю обещали привезти. Приобрел позже в ЦУМе, в котором надо сначала опросить продавцов, чтобы знать где же их продают.
Запоминайте: цокольный этаж, отдел с сотовыми телефонами № 100.
Да, очереди нет, купил за 290, еще не активировал.
В семье есть и пожилые и дети, которые пользуются общественным транспортом. Поэтому продолжение квеста не составило себя ждать.
Вручил маме свидетельство о рождении ребенка, отправил в почтовое отделение на пр.Абая, ост "2-ой подъем" чтобы сделала на себя и на ребенка.
Далее с её слов: Людей много, ожидание в очереди более часа. Обслуживает всего 2 окошка, на некоторых людей уходит до 20 минут. Почему-то проверяют даже задолженность по налогам. У кого она была, карты не оформляют, отправляют в налоговую разбираться.
0казалось, что бабушка не может оформить карту на внучку, имея даже свидетельство на рождение. Нужны либо родители, либо нотариальная доверенность от них. А как в рабочее время родителям вырваться на эту почту и потерять ни один час? ИИН ребенка тоже смотрят по налоговой базе. Если не зарегистрирован - посылают ту да же. На себя она оформила... Выдадут только 25 декабря!!! При этом никто не сказал, что это за карта, какие тарифы. Только то, что со второго года обслуживание пенсионных карт будет 350 тн.
об оплате картами
Ну это очередной геморройный квест, без которого просто не могут существовать наши руководители. Такое ощущение, что у них особая миссия: создать головняк, беготню,очереди где только можно. Оргазм они что ли от этого получают?
В квесте начал участвовать и я. В ноябре по призыву пошел за картами в Детский мир, их не оказалось в наличии уже с неделю. Но через неделю обещали привезти. Приобрел позже в ЦУМе, в котором надо сначала опросить продавцов, чтобы знать где же их продают.
Запоминайте: цокольный этаж, отдел с сотовыми телефонами № 100.
Да, очереди нет, купил за 290, еще не активировал.
В семье есть и пожилые и дети, которые пользуются общественным транспортом. Поэтому продолжение квеста не составило себя ждать.
Вручил маме свидетельство о рождении ребенка, отправил в почтовое отделение на пр.Абая, ост "2-ой подъем" чтобы сделала на себя и на ребенка.
Далее с её слов: Людей много, ожидание в очереди более часа. Обслуживает всего 2 окошка, на некоторых людей уходит до 20 минут. Почему-то проверяют даже задолженность по налогам. У кого она была, карты не оформляют, отправляют в налоговую разбираться.
0казалось, что бабушка не может оформить карту на внучку, имея даже свидетельство на рождение. Нужны либо родители, либо нотариальная доверенность от них. А как в рабочее время родителям вырваться на эту почту и потерять ни один час? ИИН ребенка тоже смотрят по налоговой базе. Если не зарегистрирован - посылают ту да же. На себя она оформила... Выдадут только 25 декабря!!! При этом никто не сказал, что это за карта, какие тарифы. Только то, что со второго года обслуживание пенсионных карт будет 350 тн.
Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 10.12.20 - 10:57
Цитата:
В алемпей привязывается банковская карта, регистрируется. Раз в месяц алемпей делает запрос на карту каспи или другую и пополняет автоматически баланс транспортной карты. Такое есть много где - у сотовых операторов тех же.
alex_60:
а причем тут алемпей и пополнение мой карты скажем каспи?
а причем тут алемпей и пополнение мой карты скажем каспи?
В алемпей привязывается банковская карта, регистрируется. Раз в месяц алемпей делает запрос на карту каспи или другую и пополняет автоматически баланс транспортной карты. Такое есть много где - у сотовых операторов тех же.
Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 10.12.20 - 11:02
Цитата:
Блин, я вот не понимаю - зачем транспортные карты не пенсионерам и не детям? Есть банковская - ей и оплачивать, как в магазине. Ладно бы плюшки были какие - например при пополнении от суммы, скажем, 5000 тенге, стоимость поездки уменьшается до 70 тенге. Ну или бонусные тенге начисляются. А так - смысла совершенно нет их покупать.
yudjin:
В ноябре по призыву пошел за картами в Детский мир
В ноябре по призыву пошел за картами в Детский мир
Блин, я вот не понимаю - зачем транспортные карты не пенсионерам и не детям? Есть банковская - ей и оплачивать, как в магазине. Ладно бы плюшки были какие - например при пополнении от суммы, скажем, 5000 тенге, стоимость поездки уменьшается до 70 тенге. Ну или бонусные тенге начисляются. А так - смысла совершенно нет их покупать.
Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 10.12.20 - 11:13
Цитата:
спасибо . передам информацию кому надо.
а вот зависит ли от маршрута- вопрос.
что- то писали валидаторы разные стоят у них.
на 27 работает?
Rexyn:
Плачу атф уже пару недель в 24-м маршруте. Работает. Без всякой регистрации, ровно как в магазине.
Плачу атф уже пару недель в 24-м маршруте. Работает. Без всякой регистрации, ровно как в магазине.
спасибо . передам информацию кому надо.
а вот зависит ли от маршрута- вопрос.
что- то писали валидаторы разные стоят у них.
на 27 работает?
Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 10.12.20 - 11:18
Цитата:
Это, кстати, возможно. Я оплачиваю тоже каспи, в основном (пока там деньги есть). Но однажды не принял валидатор платёж - видимо, связано с системой платежей MasterCard.
alex_60:
что- то писали валидаторы разные стоят у них.
что- то писали валидаторы разные стоят у них.
Это, кстати, возможно. Я оплачиваю тоже каспи, в основном (пока там деньги есть). Но однажды не принял валидатор платёж - видимо, связано с системой платежей MasterCard.
Re: Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 10.12.20 - 11:21
Продолжаем квест...
Иду в этот понедельник на затобольскую почту, была по пути. Охранник, сообщил, что программа не работает, сбой, приходите... в среду или четверг!
Ок, иду в среду. Электронная очередь не работает, по совету охранника, занимаю живую очередь в кассу. Передо мной трое ... получение пенсий, какие-то платежи. Подхожу, спрашиваю: - оформляете карты?
Ответ сногсшибательный: - Вообще оформляем, НО МНЕ СЕЙЧАС НЕКОГДА! Идите в другой зал, для юридических лиц,там оформят.
Хорошо там был один клиент, поэтому ждать не долго.
Запомните: чтобы было быстрее с собой возьмите копии Св-ва о рождении ребенка и своего удостоверения.
Пока барышня вносит данные, интересуюсь а что это собственно за карта? Оказалась это обычная ПЛАТЕЖНАЯ пластиковая, по которой обслуживают пенсионеров и инвалидов. Спрашивается, а зачем она ребенку, когда надо только оплачивать проезд?
Запомните: если вы НЕ хотите получать СМС-уведомление, то при заполнении скажите об этом барышне, иначе по тарифу "Детский" с вас будут косить не по-детски: 150 тн ЕЖЕМЕСЯЧНО!!! И ваша льготная социальная карта сожрет за год 1800 ваших денег! Какая отличная льготная карта!!!
В заявлении, которое вам выдаст барышня, должно быть написано: СМС уведомление: НЕТ.
О тарифах я узнал от коллеги, дочка которой учится в одной затобольской школе. У них решили собрать заявления и оформить организованно через школу. Разослали образец заявления и такие памятки:
Все конечно в большом удивлении и от тарифов и просто от того, на х... это все, чтобы ребенку оплатить проезд?
Складывается ощущение, что просто вынуждают поддерживать одну известную контору.
Другой вопрос, почему ГОРОНО Костаная устранилось от этого вопроса, хотя изначально говорили о том, что через школы будет выдача?
Иду в этот понедельник на затобольскую почту, была по пути. Охранник, сообщил, что программа не работает, сбой, приходите... в среду или четверг!
Ок, иду в среду. Электронная очередь не работает, по совету охранника, занимаю живую очередь в кассу. Передо мной трое ... получение пенсий, какие-то платежи. Подхожу, спрашиваю: - оформляете карты?
Ответ сногсшибательный: - Вообще оформляем, НО МНЕ СЕЙЧАС НЕКОГДА! Идите в другой зал, для юридических лиц,там оформят.
Хорошо там был один клиент, поэтому ждать не долго.
Запомните: чтобы было быстрее с собой возьмите копии Св-ва о рождении ребенка и своего удостоверения.
Пока барышня вносит данные, интересуюсь а что это собственно за карта? Оказалась это обычная ПЛАТЕЖНАЯ пластиковая, по которой обслуживают пенсионеров и инвалидов. Спрашивается, а зачем она ребенку, когда надо только оплачивать проезд?
Запомните: если вы НЕ хотите получать СМС-уведомление, то при заполнении скажите об этом барышне, иначе по тарифу "Детский" с вас будут косить не по-детски: 150 тн ЕЖЕМЕСЯЧНО!!! И ваша льготная социальная карта сожрет за год 1800 ваших денег! Какая отличная льготная карта!!!
В заявлении, которое вам выдаст барышня, должно быть написано: СМС уведомление: НЕТ.
О тарифах я узнал от коллеги, дочка которой учится в одной затобольской школе. У них решили собрать заявления и оформить организованно через школу. Разослали образец заявления и такие памятки:
Все конечно в большом удивлении и от тарифов и просто от того, на х... это все, чтобы ребенку оплатить проезд?
Складывается ощущение, что просто вынуждают поддерживать одну известную контору.
Другой вопрос, почему ГОРОНО Костаная устранилось от этого вопроса, хотя изначально говорили о том, что через школы будет выдача?
Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 10.12.20 - 11:31
Цитата:
Есть и обратная сторона медали - в случае утери карты перед большими выходными или каникулами, можно лишиться оставшегося баланса и узнать об этом только после каникул. 150 тенге - это 3 поездки всего. И если смс придёт когда ребёнок дома - карту можно сразу заблокировать.
yudjin:
если вы НЕ хотите получать СМС-уведомление, то при заполнении скажите об этом барышне, иначе по тарифу "Детский" с вас будут косить не по-детски: 150 тн ЕЖЕМЕСЯЧНО!!! И ваша льготная социальная карта сожрет за год 1800 ваших денег!
если вы НЕ хотите получать СМС-уведомление, то при заполнении скажите об этом барышне, иначе по тарифу "Детский" с вас будут косить не по-детски: 150 тн ЕЖЕМЕСЯЧНО!!! И ваша льготная социальная карта сожрет за год 1800 ваших денег!
Есть и обратная сторона медали - в случае утери карты перед большими выходными или каникулами, можно лишиться оставшегося баланса и узнать об этом только после каникул. 150 тенге - это 3 поездки всего. И если смс придёт когда ребёнок дома - карту можно сразу заблокировать.
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