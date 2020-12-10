Как наговорить по стационарному телефону на 2 421 668 тенге за три дня? Очень просто - достаточно круглосуточно общаться по спутниковой связи. Очень крупные счета в августе 2020 года получили от АО «Казахтелеком» несколько костанайских фирм и филиал АО «Нурбанк». В числе пострадавших: аптека, филиал банка и ТОО «Твой шанс» (издатель газеты «Твой шанс» и еженедельника «Наша Газета»). Предположительно, злоумышленники с Украины взломали мини-АТС, установленные в этих фирмах, и с них делали звонки. Читать статью
Это действительно сложная ситуация. И Казтелеком мог закрыть международную связь по умолчанию, а открывать только определенные направления и только по заявлению. И владелец МиниАТС мог потратиться на специалистов, которые уже знакомы с подобной проблемой, и могли правильно настроить станцию. Важно другое - эта проблема довольно распространенная, но почему правоохранительные органы до сих пор не научились ловить таких телефонных хакеров - это я не могу понять.
Насколько я понимаю, входящий звонок приходит на одну CO и через служебные коды перенаправляется на другую СО, где открыты международные звонки. То есть по входящему на МиниАТС звонку, совпадающему по времени и длительности с исходящим можно определить и то, откуда пришел звонок. В общем, есть еще кое-какие мысли, но сначала надо дождаться окончания следствия по этим взломам.
если уже определились что это взлом, мошенничество неопределенных лиц, преступление, и при этом казтелеком понес какие то то убытки - как то- установил для этого новое оборудование- задействовал дополнительных работников- произошел износ обородования произошли какие то дополнительные затраты. ответ- нет,не понес убытки. . увеличилась ли каким то сторонним организациям при этом плата за трафик-не думаю. так что за адское желание содрать эти миллионы у своих невиновных клиентов, заработать "копейку" даже таким путем, не работая. понимаю, договора, но совесть и честь где ваши-казтелеком? да добавлю от себя, казтелеком, вы когда перестанете издеваться над людьми своими звонками днем и ночью каждый день, с предложением своих тарифов, услуг и всякий прочей дряни?люди захотят, сами позвонят. у вас похоже включена кнопка, "дурдом для людей". так отключите ее, и уберите совсем. выкиньте в мусорку.
alex_60: при этом казтелеком понес какие то то убытки
Если не оплатят, то да, убытки, телеком же должен будет полюбому оплатить выше стоящему оператору спутниковой связи. А если согласятся и оплатят - то даже навар будет. Не знаю, сколько КТ накручивает маржу, но видимо нормально.
maxsaf: оплатить выше стоящему оператору спутниковой связи.
Цитата:
maxsaf: Не знаю, сколько КТ накручивает маржу, но видимо нормально.
цифры бы в студию. думаю маржа процентов 1000. но думаю у них оплата не за каждую секунду или минуту. а куплен пакет за сколько условно террабайт и он оплачен, независимо от трафика,если пакет не превышен. да и не принадлежит ли эта спутниковая связь казтелекому. у них наверняка свои спутники есть. kazsat 1,2 кому принадлежат,надо почитать
alex_60: цифры бы в студию. думаю маржа процентов 1000.
Пусть будет на их совести. Интересно другое. Было бы любопытно узнать как-то или через экономически суд, или где-то еще, сколько таких судебных процессов было у КТ за все время, с начала первых звонков в Токелау и прочие экзотические направления. И какой процент выигранных дел. А потом возникнут другие вопросы по ходу пьесы, уже к самому телекому.
Тут все проще, счет они выставляют на основе биллинга, а там все исходящие номера фиксируются. Значит можно определить, через какие именно спутники шла связь. Опять же, при желании можно потратиться немного, и обзвонить эти номера, узнать чьи они, кто обычно им звонит, а у звонящих узнать, чьими услугами они пользуются. И уже выходить на их оператора, и спрашивать, как так получилось, что их трафик через вашу АТС прошел.
С целью информирования клиента и недопущения роста дебиторской задолженности, которая сейчас есть у «Твоего шанса». Мы из-за этого тоже несем убытки. Информирование о задолженности также происходит ежемесячно.
Вообще - неплохо сделали. Я как-то, году в 2008-2009-м подцепил вирус z-connect на компьютере домашнем. Тогда ещё дайалаповский интернет был (это когда одна песня минут 30 качалась). Нам позвонили и предупредили что счет был уже 2000 тенге. Но разве телеком был виноват что я вирус подцепил, не позаботился о своей безопасности? Тут, я думаю, также - за безопасность оборудования отвечает его владелец.
Представьте ситуацию. Не сегодня, а иного лет назад, после первых случаев. Кипиш, клиенты недовольны, собирается совет директоров, юристы, прикидывают возможный план действий, доходы, расходы и решают в итоге ничего не делать. Юристам дают задание перепроверить договор, подправить если нужно, чтобы не проиграть ни один суд. Хотя при желании могли при заключении услуги закрыть медная по умолчанию, и открывать нужные направления только по заявлению. Кому в здравом уме понадобится звонить в Токелау? Ради кого в Казахстане это направление держат открытым по умолчанию?
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