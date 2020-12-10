Отправлено: - 10:25

По оценкам самих перевозчиков - от 10 до 25 процентов пассажиров расплачиваются сейчас безналично.

- Да делать надо, а не причины искать, чтобы не делать, - определил свою позицию директор ТОО «Жарык Жол - 1» Виктор МУЩИНСКИЙ,

Цитата:Не удивительно, всё сделано для того, что бы пассажиры помучившись с этими картами, рассчитывались привычной наличкой. Ну нет согласия между всеми участниками эксперимента: у одних не хватает толковых разъяснений, у других - желания, у третьих - мозгов.Цитата:Вот это, в первую очередь, товарищ Мущинский пусть скажет своим коллегам.Каким образом люди должны привыкать к новым правилам, если в его автобусах посадка так, а в 25 и 10-ом например по прежнему в заднюю дверь?И второе надо сказать НАМНОГО УДОБНЕЙ для всех!Во-первых, привычно. Во-вторых, удобно для пассажиров с сумками и колясками.В-третьих, главное, за время поездки пассажир определится и подготовится каким способом он оплатит на выходе. При этом не создаст столпотворение на улице. В-четвертых, нет необходимости билетировать и тем более создавать очередные "карательные отряды" по проверке оплаты.