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≡ «Услуги получили хакеры, а платим мы?»
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40499
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 10:10
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Как наговорить по стационарному телефону на 2 421 668 тенге за три дня? Очень просто - достаточно круглосуточно общаться по спутниковой связи. Очень крупные счета в августе 2020 года получили от АО «Казахтелеком» несколько костанайских фирм и филиал АО «Нурбанк». В числе пострадавших: аптека, филиал банка и ТОО «Твой шанс» (издатель газеты «Твой шанс» и еженедельника «Наша Газета»). Предположительно, злоумышленники с Украины взломали мини-АТС, установленные в этих фирмах, и с них делали звонки.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9210
Re: «Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 10:10
#1
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Это действительно сложная ситуация. И Казтелеком мог закрыть международную связь по умолчанию, а открывать только определенные направления и только по заявлению. И владелец МиниАТС мог потратиться на специалистов, которые уже знакомы с подобной проблемой, и могли правильно настроить станцию. Важно другое - эта проблема довольно распространенная, но почему правоохранительные органы до сих пор не научились ловить таких телефонных хакеров - это я не могу понять.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9210
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 10:19
#2
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Насколько я понимаю, входящий звонок приходит на одну CO и через служебные коды перенаправляется на другую СО, где открыты международные звонки. То есть по входящему на МиниАТС звонку, совпадающему по времени и длительности
с исходящим можно определить и то, откуда пришел звонок. В общем, есть еще кое-какие мысли, но сначала надо дождаться окончания следствия по этим взломам.

[Исправлено: maxsaf, 10.12.2020 - 10:43]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9938
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 10:21
#3
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если уже определились что это взлом,
мошенничество неопределенных лиц,
преступление,
и при этом казтелеком понес какие то то убытки -
как то-
установил для этого новое оборудование-
задействовал дополнительных работников-
произошел износ обородования
произошли какие то дополнительные затраты.
ответ- нет,не понес убытки. .
увеличилась ли каким то сторонним организациям
при этом плата за трафик-не думаю.
так что за адское желание содрать эти миллионы
у своих невиновных клиентов,
заработать "копейку" даже таким путем, не работая.
понимаю, договора, но совесть и честь где ваши-казтелеком?
да добавлю от себя, казтелеком, вы когда перестанете
издеваться над людьми своими звонками днем и ночью
каждый день, с предложением своих тарифов,
услуг и всякий прочей дряни?люди захотят, сами позвонят.
у вас похоже включена кнопка, "дурдом для людей".
так отключите ее, и уберите совсем.
выкиньте в мусорку.

[Исправлено: alex_60, 10.12.2020 - 10:22]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9210
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 10:47
#4
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Цитата:
alex_60:
при этом казтелеком понес какие то то убытки

Если не оплатят, то да, убытки, телеком же должен будет полюбому оплатить выше стоящему оператору спутниковой связи.
А если согласятся и оплатят - то даже навар будет. Не знаю, сколько КТ накручивает маржу, но видимо нормально.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9938
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 10:51
#5
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Цитата:
maxsaf:
оплатить выше стоящему оператору спутниковой связи.

Цитата:
maxsaf:
Не знаю, сколько КТ накручивает маржу, но видимо нормально.


цифры бы в студию.
думаю маржа процентов 1000.
но думаю у них оплата не за каждую секунду или минуту.
а куплен пакет за сколько условно террабайт и он оплачен,
независимо от трафика,если пакет не превышен.
да и не принадлежит ли эта спутниковая связь казтелекому.
у них наверняка свои спутники есть.
kazsat 1,2 кому принадлежат,надо почитать

[Исправлено: alex_60, 10.12.2020 - 10:59]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9210
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 10:56
#6
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Цитата:
alex_60:
цифры бы в студию. думаю маржа процентов 1000.

Пусть будет на их совести. Интересно другое. Было бы любопытно узнать как-то или через экономически суд, или где-то еще, сколько таких судебных процессов было у КТ за все время, с начала первых звонков в Токелау и прочие экзотические направления. И какой процент выигранных дел. А потом возникнут другие вопросы по ходу пьесы, уже к самому телекому.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9210
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:01
#7
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Цитата:
alex_60:
у них наверняка свои спутники есть.

Тут все проще, счет они выставляют на основе биллинга, а там все исходящие номера фиксируются. Значит можно определить, через какие именно спутники шла связь. Опять же, при желании можно потратиться немного, и обзвонить эти номера, узнать чьи они, кто обычно им звонит, а у звонящих узнать, чьими услугами они пользуются. И уже выходить на их оператора, и спрашивать, как так получилось, что их трафик через вашу АТС прошел.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9938
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:02
#8
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Цитата:
maxsaf:
, сколько таких судебных процессов было у КТ за все время, с начала первых звонков в Токелау и прочие экзотические направления. И какой процент выигранных дел


работает ли прецендентное право в Казахстане?
не знаю.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9210
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:04
#9
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Цитата:
alex_60:
работает ли прецендентное право в Казахстане? не знаю.

Не работает. Но зато будет ясен мотив. Хочешь поймать преступника - узнай, кому это выгодно. Не удивлюсь, если в этих случаях КТ с их маржой зарабатывает больше самих хакеров ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9938
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:07
#10
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Цитата:
maxsaf:
их маржой зарабатывает больше самих хакеров


ну тогда это.. грабеж средь бела дня.
мягко говоря.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9210
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:11
#11
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Цитата:
alex_60:
ну тогда это.. грабеж средь бела дня. мягко говоря.

Да, так и есть. Но сначала этот надо доказать. Интересно, никто из журналистов не хотел бы докопаться до правды? ;-)
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13495
Re: «Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:15
#12
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Цитата:
С целью информирования клиента и недопущения роста дебиторской задолженности, которая сейчас есть у «Твоего шанса». Мы из-за этого тоже несем убытки. Информирование о задолженности также происходит ежемесячно.

Источник:

Вообще - неплохо сделали. Я как-то, году в 2008-2009-м подцепил вирус z-connect на компьютере домашнем. Тогда ещё дайалаповский интернет был (это когда одна песня минут 30 качалась). Нам позвонили и предупредили что счет был уже 2000 тенге. Но разве телеком был виноват что я вирус подцепил, не позаботился о своей безопасности? Тут, я думаю, также - за безопасность оборудования отвечает его владелец.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9210
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:16
#13
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Представьте ситуацию. Не сегодня, а иного лет назад, после первых случаев. Кипиш, клиенты недовольны, собирается совет директоров, юристы, прикидывают возможный план действий, доходы, расходы и решают в итоге ничего не делать. Юристам дают задание перепроверить договор, подправить если нужно, чтобы не проиграть ни один суд. Хотя при желании могли при заключении услуги закрыть медная по умолчанию, и открывать нужные направления только по заявлению. Кому в здравом уме понадобится звонить в Токелау? Ради кого в Казахстане это направление держат открытым по умолчанию?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9210
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:18
#14
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Цитата:
Victor Yang:
Тут, я думаю, также - за безопасность оборудования отвечает его владелец.

Согласен. Но ведь после тысяч таких случаев КТ мог хоть что-то предпринять на их стороне.
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