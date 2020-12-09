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Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно выполняют
Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно выполняют
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40497
Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно выполняют
Отправлено: 09.12.20 - 20:01
Помните статью когда мониторинговая группа оштрафовала без причины хозяев магазина "Бакалея". Ну так вот почитайте статью, что они в Лисаковске устроили. Статья из одного новостных сайтов.
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Re: Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно...
Отправлено: 09.12.20 - 20:01
Со слов предпренимательницы все конечно "прекрасно" звучит но и Падерин утверждал что при проверке масок у сотрудников, склонялся над тарелкой и кушал.....что потом на видео мягко говоря не подтвердилось
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1228
Re: Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно...
Отправлено: 09.12.20 - 22:00
Кто тут прав или неправ, и судить только лишь со слов предпринимателя, наверное будет необъективно. Единственное что нужно сделать, и это будет ПРАВИЛЬНО: поменять название этих самых рейдовых групп, с МОНИТОРИНГОВЫХ на ФИСКАЛЬНЫЕ.
Мониторинг - простое изучение явлении в среде и в обществе.
Фискал - служащий интересам казны, капитала.
Мониторинг - простое изучение явлении в среде и в обществе.
Фискал - служащий интересам казны, капитала.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6053
Re: Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно...
Отправлено: 09.12.20 - 22:53
Я почему то верю предпринимательнице. Зачем ей так рисковать, хотя пусть суд разбирается. А вот откуда суммы штрафов? Пусть сетку - таблицу нарисуют, желательно пошагово. Да и само нарушение тоже ведь доказать ещё нужно. В чём именно обвиняют, так и не понял из статьи. Хотелось бы ответную сторону услышать. Может у них действительно план по сбору штрафов есть. Но с таким подходом точно уничтожат весь средний и малый бизнес, ради "галочки".
Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно выполняют
Отправлено: 09.12.20 - 23:55
Цитата-/А вот откуда суммы штрафов?/
Они ответят что все есть в открытых источниках и опубликованных приказах и НПА
Они ответят что все есть в открытых источниках и опубликованных приказах и НПА
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7617
Re: Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно...
Отправлено: 09.12.20 - 23:57
Цитата:
"Карательные отряды" их называют.
Цитата:
Штрафы,космос.1 200 000
Такие суммы можно объяснить только планом по пополнению опустевшей казны, ибо мне 10000-20000 штрафа , вполне бы хватило что бы одеть маску в общественном месте.
ACROS:
Единственное что нужно сделать, и это будет ПРАВИЛЬНО: поменять название этих самых рейдовых групп, с МОНИТОРИНГОВЫХ на ФИСКАЛЬНЫЕ.
Единственное что нужно сделать, и это будет ПРАВИЛЬНО: поменять название этих самых рейдовых групп, с МОНИТОРИНГОВЫХ на ФИСКАЛЬНЫЕ.
"Карательные отряды" их называют.
Цитата:
elektron:
А вот откуда суммы штрафов?
А вот откуда суммы штрафов?
Штрафы,космос.1 200 000
Такие суммы можно объяснить только планом по пополнению опустевшей казны, ибо мне 10000-20000 штрафа , вполне бы хватило что бы одеть маску в общественном месте.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9197
Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно выполняют
Отправлено: 10.12.20 - 00:56
Цитата:
Опять представим, что сейчас военное время. Следите за ходом мысли. Люди должны работать, на благо страны в это трудное время. Не ноготки подпиливать - а реально хреначить на производстве, танки собирать, пули отливать, условно говоря. И для таких людей, пахарей, должны быть созданы все условия, в том числе работать с их детьми, где-то размещать их на весь рабочий день. Этот центр, насколько я понял, как раз этим и занимается. То есть обязанности государства взял на себя частник - а его еще и штрафуют за это? Это в голове не укладывается. У нас, даже в самый жесткий локдаун садики работали, принимали деток врачей, полицейских, пожарных - все самые важные службы.
[Исправлено: maxsaf, 10.12.2020 - 00:57]
abaika95:
Опять представим, что сейчас военное время. Следите за ходом мысли. Люди должны работать, на благо страны в это трудное время. Не ноготки подпиливать - а реально хреначить на производстве, танки собирать, пули отливать, условно говоря. И для таких людей, пахарей, должны быть созданы все условия, в том числе работать с их детьми, где-то размещать их на весь рабочий день. Этот центр, насколько я понял, как раз этим и занимается. То есть обязанности государства взял на себя частник - а его еще и штрафуют за это? Это в голове не укладывается. У нас, даже в самый жесткий локдаун садики работали, принимали деток врачей, полицейских, пожарных - все самые важные службы.
[Исправлено: maxsaf, 10.12.2020 - 00:57]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1228
Re: Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно...
Отправлено: 10.12.20 - 08:03
Цитата:
Надо, думать - это был не элитный садик, там видать были дети простых работяг.
maxsaf:
все самые важные службы.
все самые важные службы.
Надо, думать - это был не элитный садик, там видать были дети простых работяг.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 398
Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно выполняют
Отправлено: 10.12.20 - 08:21
У меня одного создается впечатление, что кто-то раздувает угольки в соломе ?
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