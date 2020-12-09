Прогноз на 5 дней
туман-9°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно выполняют
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40497
Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно выполняют
Отправлено: 09.12.20 - 20:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помните статью когда мониторинговая группа оштрафовала без причины хозяев магазина "Бакалея". Ну так вот почитайте статью, что они в Лисаковске устроили. Статья из одного новостных сайтов.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6079
Re: Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно...
Отправлено: 09.12.20 - 20:01
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со слов предпренимательницы все конечно "прекрасно" звучит но и Падерин утверждал что при проверке масок у сотрудников, склонялся над тарелкой и кушал.....что потом на видео мягко говоря не подтвердилось
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1228
Re: Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно...
Отправлено: 09.12.20 - 22:00
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто тут прав или неправ, и судить только лишь со слов предпринимателя, наверное будет необъективно. Единственное что нужно сделать, и это будет ПРАВИЛЬНО: поменять название этих самых рейдовых групп, с МОНИТОРИНГОВЫХ на ФИСКАЛЬНЫЕ.
Мониторинг - простое изучение явлении в среде и в обществе.
Фискал - служащий интересам казны, капитала.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6053
Re: Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно...
Отправлено: 09.12.20 - 22:53
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я почему то верю предпринимательнице. Зачем ей так рисковать, хотя пусть суд разбирается. А вот откуда суммы штрафов? Пусть сетку - таблицу нарисуют, желательно пошагово. Да и само нарушение тоже ведь доказать ещё нужно. В чём именно обвиняют, так и не понял из статьи. Хотелось бы ответную сторону услышать. Может у них действительно план по сбору штрафов есть. Но с таким подходом точно уничтожат весь средний и малый бизнес, ради "галочки".
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6079
Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно выполняют
Отправлено: 09.12.20 - 23:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А вот откуда суммы штрафов?/



Они ответят что все есть в открытых источниках и опубликованных приказах и НПА
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7617
Re: Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно...
Отправлено: 09.12.20 - 23:57
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Единственное что нужно сделать, и это будет ПРАВИЛЬНО: поменять название этих самых рейдовых групп, с МОНИТОРИНГОВЫХ на ФИСКАЛЬНЫЕ.

"Карательные отряды" их называют.
Цитата:
elektron:
А вот откуда суммы штрафов?

Штрафы,космос.1 200 000
Такие суммы можно объяснить только планом по пополнению опустевшей казны, ибо мне 10000-20000 штрафа , вполне бы хватило что бы одеть маску в общественном месте.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9197
Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно выполняют
Отправлено: 10.12.20 - 00:56
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Опять представим, что сейчас военное время. Следите за ходом мысли. Люди должны работать, на благо страны в это трудное время. Не ноготки подпиливать - а реально хреначить на производстве, танки собирать, пули отливать, условно говоря. И для таких людей, пахарей, должны быть созданы все условия, в том числе работать с их детьми, где-то размещать их на весь рабочий день. Этот центр, насколько я понял, как раз этим и занимается. То есть обязанности государства взял на себя частник - а его еще и штрафуют за это? Это в голове не укладывается. У нас, даже в самый жесткий локдаун садики работали, принимали деток врачей, полицейских, пожарных - все самые важные службы.

[Исправлено: maxsaf, 10.12.2020 - 00:57]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1228
Re: Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно...
Отправлено: 10.12.20 - 08:03
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
все самые важные службы.


Надо, думать - это был не элитный садик, там видать были дети простых работяг.
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
398
Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно выполняют
Отправлено: 10.12.20 - 08:21
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня одного создается впечатление, что кто-то раздувает угольки в соломе ?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS