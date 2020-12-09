Отправлено: - 23:57

ACROS:

Единственное что нужно сделать, и это будет ПРАВИЛЬНО: поменять название этих самых рейдовых групп, с МОНИТОРИНГОВЫХ на ФИСКАЛЬНЫЕ.

elektron:

А вот откуда суммы штрафов?

Цитата:"Карательные отряды" их называют.Цитата:Штрафы,космос.1 200 000Такие суммы можно объяснить только планом по пополнению опустевшей казны, ибо мне 10000-20000 штрафа , вполне бы хватило что бы одеть маску в общественном месте.