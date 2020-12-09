Прогноз на 5 дней
пасмурно-6°C
  • 774 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • СЗ, 2.39 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сборная Казахстана узнала соперников по группе отбора ЧМ-2022
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40493
Сборная Казахстана узнала соперников по группе отбора ЧМ-2022
Отправлено: 09.12.20 - 23:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В швейцарском Цюрихе прошла жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре. Казахстан попал в группу с Францией, Украиной, Финляндией и Боснией и Герцеговиной.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1226
Сборная Казахстана узнала соперников по группе отбора ЧМ-2022
Отправлено: 09.12.20 - 23:09
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан, вернее сборная Казахстана по футболу, в этой группе явный аутсайдер, раз её FIFA поставила последней. Сборные Франции и Украины ей явно не по зубам, а с остальными можно поборотся.

[Исправлено: ACROS, 09.12.2020 - 23:13]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: peshexod

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS