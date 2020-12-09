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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 953 из 953«1...951952953
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9193
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 20:05
#14281
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Цитата:
abaika95:
Котлетки с яичком,пончики с дыркой,босс вам на чето намекает)

Очередной позитивно-нейтральный вы..ер. За что тут платить 125 миллионов, не понимаю :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6074
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 20:12
#14282
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Цитата-/Очередной позитивно-нейтральный вы..ер. За что тут платить 125 миллионов, не понимаю



Ну хотел же пошлятинку вот и получай полный рот) одно радует что хоть твои вы..ры бесплатные)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9930
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 20:25
#14283
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Цитата:
drakon:
Из нефти, делают


Везет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9193
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:18
#14284
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В Алма-Ате в целях снижения риска распространения коронавируса начнут госпитализировать всех зараженных COVID-19, в том числе бессимптомных и тех, кто переносит болезнь в легкой форме. Об этом заявил главный санитарный врач крупнейшего казахстанского города Жандарбек Бекшин, передает «Интерфакс».
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9193
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:20
#14285
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Я где-то слышал, что в нашем организме постоянно присутствуют какие-то вирусы, которые мы даже не замечаем, поскольку нет симптомов. Интересно, можно как-то почиститься от них? Будет ли это считаться чисткой кармы? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9930
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:24
#14286
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Цитата:
maxsaf:
всех зараженных COVID-19, в том числе бессимптомных и тех, кто переносит болезнь в легкой форме


У нас тоже надо всех таких за забор.
Ходят, распространяют.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6074
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:25
#14287
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Цитата-/Я где-то слышал, что в нашем организме постоянно присутствуют какие-то вирусы/




Меньше яиц кушай которые тебе босс приносит в подарок и будет меньше вирусов в организме



Кстати там твой любимый блогер серию видео выставил,опять слюни,сопли,истерики у актеров)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6074
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:26
#14288
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21:24


21:25


О щас Макс опять теорию заговора выведет


Ждёмс
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9930
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:30
#14289
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, можно как-то почиститься от них


Думаю что вся наша земля, да что земля, вселенная, находятся в пробирке у какого нибудь гуманоида и он что хочет то и творит. А вы почиститься от вирусов...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9193
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:38
#14290
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Цитата:
abaika95:
О щас Макс опять теорию заговора выведет Ждёмс

Один хот дог на двоих?))

Цитата:
alex_60:
Думаю что вся наша земля, да что земля, вселенная, находятся в пробирке у какого нибудь гуманоида и он что хочет то и творит. А вы почиститься от вирусов...

Фига се. Один из самых продвинутых каментов после того, как Буч покинул этот форум ;-)
Респект за полет фантазии :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9193
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:45
#14291
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Цитата:
abaika95:
Кстати там твой любимый блогер серию видео выставил,опять слюни,сопли,истерики у актеров)

Мой любимый блогер Куат Ахметов из Тильмайдана. Только что-то давненько его не видно ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9193
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:56
#14292
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Цитата:
abaika95:
Кстати там твой любимый блогер серию видео выставил,опять слюни,сопли,истерики у актеров)

А, еще один, Ергали Копеев. Но он тоже пока занят - от геев отбивается :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6074
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 22:04
#14293
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Цитата-/Один хот дог на двоих?))/



Ну неее мы же не канадцы)



Цитата/Мой любимый блогер Куат Ахметов из Тильмайдана. Только что-то давненько его не видно/


Про него и веду речь)




Цитата/А, еще один, Ергали Копеев/


Опять первый раз слышу) надо поискать





Цитата-/Думаю что вся наша земля, да что земля, вселенная, находятся в пробирке/


Недавно учёные нейрохирурги вместе с астрофизиками высказали мысль, что нейронная сеть человеческого мозга подозрительно похожа на устройство вселенной и системы галактик.....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9193
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 22:06
#14294
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Цитата:
abaika95:
Недавно учёные нейрохирурги вместе с астрофизиками высказали мысль, что нейронная сеть человеческого мозга подозрительно похожа на устройство вселенной и системы галактик.....

Недавно астрономы сказали, что Вселенная похожа на сеть нейронов. Я об этом в своей теме уже говорил ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9193
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 22:13
#14295
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Цитата:
abaika95:
Про него и веду речь)

А где он теперь вещает?
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