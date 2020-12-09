Re: Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно...

Отправлено: - 22:00

Кто тут прав или неправ, и судить только лишь со слов предпринимателя, наверное будет необъективно. Единственное что нужно сделать, и это будет ПРАВИЛЬНО: поменять название этих самых рейдовых групп, с МОНИТОРИНГОВЫХ на ФИСКАЛЬНЫЕ.

Мониторинг - простое изучение явлении в среде и в обществе.

Фискал - служащий интересам казны, капитала.