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≡ Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно выполняют
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40492
Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно выполняют
Отправлено: 09.12.20 - 20:01
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Помните статью когда мониторинговая группа оштрафовала без причины хозяев магазина "Бакалея". Ну так вот почитайте статью, что они в Лисаковске устроили. Статья из одного новостных сайтов.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6074
Re: Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно...
Отправлено: 09.12.20 - 20:01
#1
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Со слов предпренимательницы все конечно "прекрасно" звучит но и Падерин утверждал что при проверке масок у сотрудников, склонялся над тарелкой и кушал.....что потом на видео мягко говоря не подтвердилось
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1222
Re: Мониторинговые группы Костаная план по штрафам успешно...
Отправлено: 09.12.20 - 22:00
#2
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Кто тут прав или неправ, и судить только лишь со слов предпринимателя, наверное будет необъективно. Единственное что нужно сделать, и это будет ПРАВИЛЬНО: поменять название этих самых рейдовых групп, с МОНИТОРИНГОВЫХ на ФИСКАЛЬНЫЕ.
Мониторинг - простое изучение явлении в среде и в обществе.
Фискал - служащий интересам казны, капитала.
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