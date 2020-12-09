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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 20:05
Цитата:
Очередной позитивно-нейтральный вы..ер. За что тут платить 125 миллионов, не понимаю
abaika95:
Котлетки с яичком,пончики с дыркой,босс вам на чето намекает)
Котлетки с яичком,пончики с дыркой,босс вам на чето намекает)
Очередной позитивно-нейтральный вы..ер. За что тут платить 125 миллионов, не понимаю
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 20:12
Цитата-/Очередной позитивно-нейтральный вы..ер. За что тут платить 125 миллионов, не понимаю
Ну хотел же пошлятинку вот и получай полный рот) одно радует что хоть твои вы..ры бесплатные)
Ну хотел же пошлятинку вот и получай полный рот) одно радует что хоть твои вы..ры бесплатные)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 20:25
Цитата:
Везет.
drakon:
Из нефти, делают
Из нефти, делают
Везет.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:18
В Алма-Ате в целях снижения риска распространения коронавируса начнут госпитализировать всех зараженных COVID-19, в том числе бессимптомных и тех, кто переносит болезнь в легкой форме. Об этом заявил главный санитарный врач крупнейшего казахстанского города Жандарбек Бекшин, передает «Интерфакс».
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:20
Я где-то слышал, что в нашем организме постоянно присутствуют какие-то вирусы, которые мы даже не замечаем, поскольку нет симптомов. Интересно, можно как-то почиститься от них? Будет ли это считаться чисткой кармы?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:24
Цитата:
У нас тоже надо всех таких за забор.
Ходят, распространяют.
maxsaf:
всех зараженных COVID-19, в том числе бессимптомных и тех, кто переносит болезнь в легкой форме
всех зараженных COVID-19, в том числе бессимптомных и тех, кто переносит болезнь в легкой форме
У нас тоже надо всех таких за забор.
Ходят, распространяют.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:25
Цитата-/Я где-то слышал, что в нашем организме постоянно присутствуют какие-то вирусы/
Меньше яиц кушай которые тебе босс приносит в подарок и будет меньше вирусов в организме
Кстати там твой любимый блогер серию видео выставил,опять слюни,сопли,истерики у актеров)
Меньше яиц кушай которые тебе босс приносит в подарок и будет меньше вирусов в организме
Кстати там твой любимый блогер серию видео выставил,опять слюни,сопли,истерики у актеров)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:26
21:24
21:25
О щас Макс опять теорию заговора выведет
Ждёмс
21:25
О щас Макс опять теорию заговора выведет
Ждёмс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:30
Цитата:
Думаю что вся наша земля, да что земля, вселенная, находятся в пробирке у какого нибудь гуманоида и он что хочет то и творит. А вы почиститься от вирусов...
maxsaf:
Интересно, можно как-то почиститься от них
Интересно, можно как-то почиститься от них
Думаю что вся наша земля, да что земля, вселенная, находятся в пробирке у какого нибудь гуманоида и он что хочет то и творит. А вы почиститься от вирусов...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:38
Цитата:
Один хот дог на двоих?))
Цитата:
Фига се. Один из самых продвинутых каментов после того, как Буч покинул этот форум
Респект за полет фантазии
abaika95:
О щас Макс опять теорию заговора выведет Ждёмс
О щас Макс опять теорию заговора выведет Ждёмс
Один хот дог на двоих?))
Цитата:
alex_60:
Думаю что вся наша земля, да что земля, вселенная, находятся в пробирке у какого нибудь гуманоида и он что хочет то и творит. А вы почиститься от вирусов...
Думаю что вся наша земля, да что земля, вселенная, находятся в пробирке у какого нибудь гуманоида и он что хочет то и творит. А вы почиститься от вирусов...
Фига се. Один из самых продвинутых каментов после того, как Буч покинул этот форум
Респект за полет фантазии
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:45
Цитата:
Мой любимый блогер Куат Ахметов из Тильмайдана. Только что-то давненько его не видно
abaika95:
Кстати там твой любимый блогер серию видео выставил,опять слюни,сопли,истерики у актеров)
Кстати там твой любимый блогер серию видео выставил,опять слюни,сопли,истерики у актеров)
Мой любимый блогер Куат Ахметов из Тильмайдана. Только что-то давненько его не видно
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 21:56
Цитата:
А, еще один, Ергали Копеев. Но он тоже пока занят - от геев отбивается
abaika95:
Кстати там твой любимый блогер серию видео выставил,опять слюни,сопли,истерики у актеров)
Кстати там твой любимый блогер серию видео выставил,опять слюни,сопли,истерики у актеров)
А, еще один, Ергали Копеев. Но он тоже пока занят - от геев отбивается
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 22:04
Цитата-/Один хот дог на двоих?))/
Ну неее мы же не канадцы)
Цитата/Мой любимый блогер Куат Ахметов из Тильмайдана. Только что-то давненько его не видно/
Про него и веду речь)
Цитата/А, еще один, Ергали Копеев/
Опять первый раз слышу) надо поискать
Цитата-/Думаю что вся наша земля, да что земля, вселенная, находятся в пробирке/
Недавно учёные нейрохирурги вместе с астрофизиками высказали мысль, что нейронная сеть человеческого мозга подозрительно похожа на устройство вселенной и системы галактик.....
Ну неее мы же не канадцы)
Цитата/Мой любимый блогер Куат Ахметов из Тильмайдана. Только что-то давненько его не видно/
Про него и веду речь)
Цитата/А, еще один, Ергали Копеев/
Опять первый раз слышу) надо поискать
Цитата-/Думаю что вся наша земля, да что земля, вселенная, находятся в пробирке/
Недавно учёные нейрохирурги вместе с астрофизиками высказали мысль, что нейронная сеть человеческого мозга подозрительно похожа на устройство вселенной и системы галактик.....
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 22:06
Цитата:
Недавно астрономы сказали, что Вселенная похожа на сеть нейронов. Я об этом в своей теме уже говорил
abaika95:
Недавно учёные нейрохирурги вместе с астрофизиками высказали мысль, что нейронная сеть человеческого мозга подозрительно похожа на устройство вселенной и системы галактик.....
Недавно учёные нейрохирурги вместе с астрофизиками высказали мысль, что нейронная сеть человеческого мозга подозрительно похожа на устройство вселенной и системы галактик.....
Недавно астрономы сказали, что Вселенная похожа на сеть нейронов. Я об этом в своей теме уже говорил
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 22:13
Цитата:
А где он теперь вещает?
abaika95:
Про него и веду речь)
Про него и веду речь)
А где он теперь вещает?
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