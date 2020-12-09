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≡ В Нур-Султане отменили конкурс на 125 млн по продвижению позитивного имиджа акимата
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40491
В Нур-Султане отменили конкурс на 125 млн по продвижению позитивного имиджа акимата
Отправлено: 09.12.20 - 14:37
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Лот на 125 млн тенге по продвижению позитивного имиджа и репутации столичного акимата отменили. Руководителя управления, которое занималось этим конкурсом, привлекли к ответственности, отметил аким столицы.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6069
Re: В Нур-Султане отменили конкурс на 125 млн по продвижению...
Отправлено: 09.12.20 - 14:37
#1
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Какая боль!)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9925
В Нур-Султане отменили конкурс на 125 млн по продвижению позитивного имиджа акимата
Отправлено: 09.12.20 - 14:55
#2
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//по продвижению позитивного имиджа и репутации столичного акимата отменили.//

делами надо создавать имидж.
а не нейтрально-позитивными комментариями.
ну понимаю продвигают имидж кз в америке.
публикуют заказные статьи в известных американских сми.
американцы то не знают что и как , верят, да круто. кз это круто.
(правда посмотрев бората,начинают задумываться).
но в астане зачем астанчанину статьи , что акимат хороший или нейтральный,
если он каждый день видит что положительного произошло в городе,
видит новые дороги, дома,инфрастуктуру.
что делается в городе.
видит и проблемы и как они решаются.
Имидж — ничто. Всё это ничего не значит, если люди видят, кто ты на самом деле.

[Исправлено: alex_60, 09.12.2020 - 14:56]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1883
Re: В Нур-Султане отменили конкурс на 125 млн по продвижению...
Отправлено: 09.12.20 - 15:01
#3
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Целиноградские нурлыботы лишились доходов...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4300
Re: В Нур-Султане отменили конкурс на 125 млн по продвижению...
Отправлено: 09.12.20 - 16:49
#4
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С приходом нового акима в Рудном стали чистить дороги, вывозить мусор, ещё что-то там делать. Но нахваливать себя и за это ещё тратить деньги, это капец полнейший...
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7
§ 71422
(Пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
6
В Нур-Султане отменили конкурс на 125 млн по продвижению позитивного имиджа акимата
Отправлено: 09.12.20 - 17:55
#5
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Когда читаю такие статьи радостно . Все таки есть в стране деньги и не малые раз в такое трудное время закладывают такие деньги на такую бесполезную услугу
Только почему то их нет например на то чтобы залить каток во дворе или на какие то благие дела. Вообще кому это в голову могла прийти идея ? Уверена если государство захочет то может и снизить пенсионный возраст.Изыщит средства отменит несколько подобных конкурсов.
Профайл
р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
28
Re: В Нур-Султане отменили конкурс на 125 млн по продвижению...
Отправлено: 09.12.20 - 18:44
#6
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с Алексом согласен. Только реальными делами , а не понтами можно свой имидж держать
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