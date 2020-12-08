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≡ 11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40491
11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
Отправлено: 08.12.20 - 20:05
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Всех пассажиров без справки отправили на карантин в госпиталь в Тобыле, сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7616
11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
Отправлено: 09.12.20 - 16:14
#15
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Цитата:
Тот самый:
Весной по 14 дней торчали.

У меня на 20 марта вылет был,но уже за месяц-полтора сам всё отменил и деньги за поездку успел забрать,кстати я когда заявление писал на отмену,тогда никто ещё и не думал отказываться и в агентстве отговаривали,а потом началось
Цитата:
Тот самый:
сначала в Алма-Ате загребли на изоляцию (рейс был до Алма-Аты), затем отпустили, а потом опомнились и давай искать. А они уже успели на поезде доехать до Кушмуруна Там их снова схватили и увезли в Затоболовку ещё на 2 недели.

Да нафик нужен такой отдых.Пока всё не кончится никуда не поеду.
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