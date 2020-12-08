Отправлено: - 16:14

Тот самый:

Весной по 14 дней торчали.

Тот самый:

сначала в Алма-Ате загребли на изоляцию (рейс был до Алма-Аты), затем отпустили, а потом опомнились и давай искать. А они уже успели на поезде доехать до Кушмуруна Там их снова схватили и увезли в Затоболовку ещё на 2 недели.

Цитата:У меня на 20 марта вылет был,но уже за месяц-полтора сам всё отменил и деньги за поездку успел забрать,кстати я когда заявление писал на отмену,тогда никто ещё и не думал отказываться и в агентстве отговаривали,а потом началосьЦитата:Да нафик нужен такой отдых.Пока всё не кончится никуда не поеду.