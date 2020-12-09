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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9185
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 02:36
#14266
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Цитата:
Victor Yang:
и в одиночестве

Здоровее будешь, год такой ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9185
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 02:44
#14267
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Абайка, хочу дать еще один повод для шуток. Сегодня кто-то (возможно начальник отдела) принес кучу пончиков на всех, с разной посыпкой сверху. Думаю, что всем хватило, даже осталось немного. Ценят нас ))
Кстати, пончик это сладкая булка с дыркой. :lol:
Ну все, жду пошлятинку
:lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2914
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 03:02
#14268
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Цитата:
abaika95:
выж за клоуна уже тут

---Это ваше личное мнение , надеюсь ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2914
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 03:12
#14269
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Цитата:
alex_60:
себя сам таким назначил

---А кто то и сам себя назначил смотрящим на форуме .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2914
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 03:16
#14270
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Цитата:
alex_60:
с дальнейшей высадкой в грунт

----Где будут высаживать ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2914
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 03:27
#14271
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Цитата:
Victor Yang:
А я пишу уже как Алекс60.

---Удачи вам , но пример не ахти какой .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2914
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 03:30
#14272
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Отдельное сообщение для 60ого - днем некогда сидеть на форуме , дел много . И не забывай про разницу во времени . С добрым утром .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9925
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 09:19
#14273
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Цитата:
Victor Yang:
Несколько сообщений подряд и в одиночестве.


не надо. я в одиночестве не пишу.
люди всегда рядом.
я же ночью не пишу в кроватке,как некоторые бебе.
тем более если вижу что на сайте меньше двухсот человек,
то не пишу.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9925
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 09:21
#14274
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мой ночной фанат все посты посвящает мне.
каждый день,каждую ночь.
спасибо ночной фанат,я помню о тебе.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6069
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 13:09
#14275
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Цитата/Ну все, жду пошлятинку/



Зачем ждать ее тут когда ее у вас на работе хватает?) Котлетки с яичком,пончики с дыркой,босс вам на чето намекает) думаю что к концу года не ждать вам премии)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9925
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 13:41
#14276
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что-то не читал, что,
подсолнечное масло помогает при коронавирусе?
цена за месяц взлетела ,например на шедевр до 744,
с 470 или около того.

[Исправлено: alex_60, 09.12.2020 - 13:42]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20597
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 13:44
#14277
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Цитата:
alex_60:
до 744, с 470 или около около того.

У нас стоит, 96 центов за литр... :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6069
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 14:35
#14278
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Цитата-/во первых, маскеу потому что не было в казахском языке звучания «в» до перехода в кириллицу! По этому даже не приводи тут подобные необдуманные переходы. И мы не ходим по России со своими правилами: «давайте, говорить все маскеу»!!! Во вторых хватить пихать этот бейджинг (Пекин) везде, когда нет чётких аргументов! Таких и мумбаи бомбей итд хватает, речь вообще не об этом! Не коверкайте наш язык, наши названия в нашей же стране ! Со своими Олег можете -Алек итд жонглировать как хотите! А наши Казахские названия имена- наименования не трогайте - имейте уважение к культуре и языку проживающей страны!!!! Тем более не пытайтесь нас принуждённо издеваться над нашими названиями в угоду своих правил.И впредь НИКОГДА не произноси Кастанай, Тахтар Аубакиров, ДАсымжан итд!!! Не надо лезть в чужой монастырь со своим самоваром./



Собственного говоря напоминает типичный коммент от наших местных форумчан, когда начинаешь их троллить на тему языка и межнаца) риторика, посыл и истерика прям одна и та же)






Цитата-/Сегодня на двух форумах мне сказали что я тупой. На ЯПе сделали вывод потому что я согласен со всеобщим ношением масок - меня назвали скудоумным и скотом, потому что делаю то что "власти велят", а оппонент мой - свободный и умнейший человек/




Народ иди толпа подобна ребенку,она не мыслит критически и даже не пытается исходить из критериев объективности,сесть и подумать для чего и что происходит вокруг это для них очень сложно и бывают такие дети дорастают до 70 лет и умирают в глупости


Они же мыслят методикой,если ты считаешь что отец(образно) прав что поставил меня в угол, за то что я вышел за рамки неких правил (к примеру сьел все конфеты которые прятали до праздника) то ты приспешник родителей и вообще дурак! Ведь по моим (детским) законам я могу делать все что захочу только потомучто я ребенок(народ)! И мама носится со мной, значит так и надо а вот отец ругает,он плохой и вообще нехороший человек! Вот папа Вовки с третьего подъезда все покупает и все прощает сыну а меня за мелкую оплошность уже в угол!!!!

А вот когда ребенок вырастает и попадает во враждебный взрослый мир то он понимает зачем отец прививал понятия,дисциплину и вообще многое хорошее (так кстати случилось после развала союза,когда для некоторых резко враждебный,тоталитарный ненавистный "совок" был оказывается милейшим местом на земле)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9925
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 14:38
#14279
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Цитата:
drakon:
У нас стоит, 96 центов за литр..


дороже чем у нас было месяц назад.
тоже Шедевр?
или синтетическое немецкое?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20597
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 14:44
#14280
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Цитата:
alex_60:
или синтетическое немецкое?

Из нефти, делают... :lol: ;-)
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