Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 14:35

Цитата-/во первых, маскеу потому что не было в казахском языке звучания «в» до перехода в кириллицу! По этому даже не приводи тут подобные необдуманные переходы. И мы не ходим по России со своими правилами: «давайте, говорить все маскеу»!!! Во вторых хватить пихать этот бейджинг (Пекин) везде, когда нет чётких аргументов! Таких и мумбаи бомбей итд хватает, речь вообще не об этом! Не коверкайте наш язык, наши названия в нашей же стране ! Со своими Олег можете -Алек итд жонглировать как хотите! А наши Казахские названия имена- наименования не трогайте - имейте уважение к культуре и языку проживающей страны!!!! Тем более не пытайтесь нас принуждённо издеваться над нашими названиями в угоду своих правил.И впредь НИКОГДА не произноси Кастанай, Тахтар Аубакиров, ДАсымжан итд!!! Не надо лезть в чужой монастырь со своим самоваром./







Собственного говоря напоминает типичный коммент от наших местных форумчан, когда начинаешь их троллить на тему языка и межнаца) риторика, посыл и истерика прям одна и та же)













Цитата-/Сегодня на двух форумах мне сказали что я тупой. На ЯПе сделали вывод потому что я согласен со всеобщим ношением масок - меня назвали скудоумным и скотом, потому что делаю то что "власти велят", а оппонент мой - свободный и умнейший человек/









Народ иди толпа подобна ребенку,она не мыслит критически и даже не пытается исходить из критериев объективности,сесть и подумать для чего и что происходит вокруг это для них очень сложно и бывают такие дети дорастают до 70 лет и умирают в глупости





Они же мыслят методикой,если ты считаешь что отец(образно) прав что поставил меня в угол, за то что я вышел за рамки неких правил (к примеру сьел все конфеты которые прятали до праздника) то ты приспешник родителей и вообще дурак! Ведь по моим (детским) законам я могу делать все что захочу только потомучто я ребенок(народ)! И мама носится со мной, значит так и надо а вот отец ругает,он плохой и вообще нехороший человек! Вот папа Вовки с третьего подъезда все покупает и все прощает сыну а меня за мелкую оплошность уже в угол!!!!



А вот когда ребенок вырастает и попадает во враждебный взрослый мир то он понимает зачем отец прививал понятия,дисциплину и вообще многое хорошее (так кстати случилось после развала союза,когда для некоторых резко враждебный,тоталитарный ненавистный "совок" был оказывается милейшим местом на земле)