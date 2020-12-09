Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 02:36
Цитата:
Здоровее будешь, год такой ))
Victor Yang:
и в одиночестве
и в одиночестве
Здоровее будешь, год такой ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 02:44
Абайка, хочу дать еще один повод для шуток. Сегодня кто-то (возможно начальник отдела) принес кучу пончиков на всех, с разной посыпкой сверху. Думаю, что всем хватило, даже осталось немного. Ценят нас ))
Кстати, пончик это сладкая булка с дыркой.
Ну все, жду пошлятинку
Кстати, пончик это сладкая булка с дыркой.
Ну все, жду пошлятинку
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 03:02
Цитата:
---Это ваше личное мнение , надеюсь ??
abaika95:
выж за клоуна уже тут
выж за клоуна уже тут
---Это ваше личное мнение , надеюсь ??
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 03:12
Цитата:
---А кто то и сам себя назначил смотрящим на форуме .
alex_60:
себя сам таким назначил
себя сам таким назначил
---А кто то и сам себя назначил смотрящим на форуме .
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 03:16
Цитата:
----Где будут высаживать ???
alex_60:
с дальнейшей высадкой в грунт
с дальнейшей высадкой в грунт
----Где будут высаживать ???
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 03:27
Цитата:
---Удачи вам , но пример не ахти какой .
Victor Yang:
А я пишу уже как Алекс60.
А я пишу уже как Алекс60.
---Удачи вам , но пример не ахти какой .
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 03:30
Отдельное сообщение для 60ого - днем некогда сидеть на форуме , дел много . И не забывай про разницу во времени . С добрым утром .
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 09:19
Цитата:
не надо. я в одиночестве не пишу.
люди всегда рядом.
я же ночью не пишу в кроватке,как некоторые бебе.
тем более если вижу что на сайте меньше двухсот человек,
то не пишу.
Victor Yang:
Несколько сообщений подряд и в одиночестве.
Несколько сообщений подряд и в одиночестве.
не надо. я в одиночестве не пишу.
люди всегда рядом.
я же ночью не пишу в кроватке,как некоторые бебе.
тем более если вижу что на сайте меньше двухсот человек,
то не пишу.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 09:21
мой ночной фанат все посты посвящает мне.
каждый день,каждую ночь.
спасибо ночной фанат,я помню о тебе.
каждый день,каждую ночь.
спасибо ночной фанат,я помню о тебе.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 13:09
Цитата/Ну все, жду пошлятинку/
Зачем ждать ее тут когда ее у вас на работе хватает?) Котлетки с яичком,пончики с дыркой,босс вам на чето намекает) думаю что к концу года не ждать вам премии)
Зачем ждать ее тут когда ее у вас на работе хватает?) Котлетки с яичком,пончики с дыркой,босс вам на чето намекает) думаю что к концу года не ждать вам премии)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 13:41
что-то не читал, что,
подсолнечное масло помогает при коронавирусе?
цена за месяц взлетела ,например на шедевр до 744,
с 470 или около того.
[Исправлено: alex_60, 09.12.2020 - 13:42]
подсолнечное масло помогает при коронавирусе?
цена за месяц взлетела ,например на шедевр до 744,
с 470 или около того.
[Исправлено: alex_60, 09.12.2020 - 13:42]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 13:44
Цитата:
У нас стоит, 96 центов за литр...
alex_60:
до 744, с 470 или около около того.
до 744, с 470 или около около того.
У нас стоит, 96 центов за литр...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 14:35
Цитата-/во первых, маскеу потому что не было в казахском языке звучания «в» до перехода в кириллицу! По этому даже не приводи тут подобные необдуманные переходы. И мы не ходим по России со своими правилами: «давайте, говорить все маскеу»!!! Во вторых хватить пихать этот бейджинг (Пекин) везде, когда нет чётких аргументов! Таких и мумбаи бомбей итд хватает, речь вообще не об этом! Не коверкайте наш язык, наши названия в нашей же стране ! Со своими Олег можете -Алек итд жонглировать как хотите! А наши Казахские названия имена- наименования не трогайте - имейте уважение к культуре и языку проживающей страны!!!! Тем более не пытайтесь нас принуждённо издеваться над нашими названиями в угоду своих правил.И впредь НИКОГДА не произноси Кастанай, Тахтар Аубакиров, ДАсымжан итд!!! Не надо лезть в чужой монастырь со своим самоваром./
Собственного говоря напоминает типичный коммент от наших местных форумчан, когда начинаешь их троллить на тему языка и межнаца) риторика, посыл и истерика прям одна и та же)
Цитата-/Сегодня на двух форумах мне сказали что я тупой. На ЯПе сделали вывод потому что я согласен со всеобщим ношением масок - меня назвали скудоумным и скотом, потому что делаю то что "власти велят", а оппонент мой - свободный и умнейший человек/
Народ иди толпа подобна ребенку,она не мыслит критически и даже не пытается исходить из критериев объективности,сесть и подумать для чего и что происходит вокруг это для них очень сложно и бывают такие дети дорастают до 70 лет и умирают в глупости
Они же мыслят методикой,если ты считаешь что отец(образно) прав что поставил меня в угол, за то что я вышел за рамки неких правил (к примеру сьел все конфеты которые прятали до праздника) то ты приспешник родителей и вообще дурак! Ведь по моим (детским) законам я могу делать все что захочу только потомучто я ребенок(народ)! И мама носится со мной, значит так и надо а вот отец ругает,он плохой и вообще нехороший человек! Вот папа Вовки с третьего подъезда все покупает и все прощает сыну а меня за мелкую оплошность уже в угол!!!!
А вот когда ребенок вырастает и попадает во враждебный взрослый мир то он понимает зачем отец прививал понятия,дисциплину и вообще многое хорошее (так кстати случилось после развала союза,когда для некоторых резко враждебный,тоталитарный ненавистный "совок" был оказывается милейшим местом на земле)
Собственного говоря напоминает типичный коммент от наших местных форумчан, когда начинаешь их троллить на тему языка и межнаца) риторика, посыл и истерика прям одна и та же)
Цитата-/Сегодня на двух форумах мне сказали что я тупой. На ЯПе сделали вывод потому что я согласен со всеобщим ношением масок - меня назвали скудоумным и скотом, потому что делаю то что "власти велят", а оппонент мой - свободный и умнейший человек/
Народ иди толпа подобна ребенку,она не мыслит критически и даже не пытается исходить из критериев объективности,сесть и подумать для чего и что происходит вокруг это для них очень сложно и бывают такие дети дорастают до 70 лет и умирают в глупости
Они же мыслят методикой,если ты считаешь что отец(образно) прав что поставил меня в угол, за то что я вышел за рамки неких правил (к примеру сьел все конфеты которые прятали до праздника) то ты приспешник родителей и вообще дурак! Ведь по моим (детским) законам я могу делать все что захочу только потомучто я ребенок(народ)! И мама носится со мной, значит так и надо а вот отец ругает,он плохой и вообще нехороший человек! Вот папа Вовки с третьего подъезда все покупает и все прощает сыну а меня за мелкую оплошность уже в угол!!!!
А вот когда ребенок вырастает и попадает во враждебный взрослый мир то он понимает зачем отец прививал понятия,дисциплину и вообще многое хорошее (так кстати случилось после развала союза,когда для некоторых резко враждебный,тоталитарный ненавистный "совок" был оказывается милейшим местом на земле)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 14:38
Цитата:
дороже чем у нас было месяц назад.
тоже Шедевр?
или синтетическое немецкое?
drakon:
У нас стоит, 96 центов за литр..
У нас стоит, 96 центов за литр..
дороже чем у нас было месяц назад.
тоже Шедевр?
или синтетическое немецкое?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 14:44
Цитата:
Из нефти, делают...
alex_60:
или синтетическое немецкое?
или синтетическое немецкое?
Из нефти, делают...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать