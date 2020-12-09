Отправлено: - 12:35

Victor Yang:

Если тебе будет комфортно жить одному на гектаре земли - тебя тоже не трогать?

Цитата:Речь идет о придомовой территории многоквартирного дома, которая должна соответствовать нормальной жизнедеятельности и комфортному проживанию.И речь не только обо мне.