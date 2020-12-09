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Какой план, господа градоначальники?
Какой план, господа градоначальники?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40490
Какой план, господа градоначальники?
Отправлено: 09.12.20 - 11:40
В последние годы Костанай настрадался от дилетантской планировки и застройки и к тому же заметно потерял в зелёных насаждениях и уютных местах для прогулки и отдыха горожан.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13487
Re: Какой план, господа градоначальники?
Отправлено: 09.12.20 - 11:40
Цитата:
Никак. Это сервитут - его обязаны оставить местом общего пользования, даже если он проходит через частную собственность.
Цитата:
Если тебе будет комфортно жить одному на гектаре земли - тебя тоже не трогать? Есть нормативы, есть, в конце концов, ОФОРМЛЕННАЯ земля. Сделали бы кондоминиум - никто бы его не тронул.
Оказывается, проезжую часть можно купить.
Это вообще как?
Это вообще как?
Никак. Это сервитут - его обязаны оставить местом общего пользования, даже если он проходит через частную собственность.
Цитата:
Не говорите, что дешевле, за счет моего комфорта - не устраивает.
Если тебе будет комфортно жить одному на гектаре земли - тебя тоже не трогать? Есть нормативы, есть, в конце концов, ОФОРМЛЕННАЯ земля. Сделали бы кондоминиум - никто бы его не тронул.
Re: Какой план, господа градоначальники?
Отправлено: 09.12.20 - 11:42
//лице «ИП Эркан Язиси»?//- это тот самый турецкоподаный с видом на жительство в Казахстане, который хотел строить торговый центр на месте стоянки возле физиополиклиники. После шумихи, строить там ему не дали, но пообещали участок в другом месте. Вот теперь строится возле архива
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1072
Re: Какой план, господа градоначальники?
Отправлено: 09.12.20 - 11:52
Цитата:
Это и раньше было. Магазин "Азия" на перекрёстке Алтынсарина - Амангельды. Не просто стоит на перекрёстке, ему ещё и стоянку сделали там же.
Цитата:
ОблПрокурору, который сидит. Или уже вроде вышел по УДО.
Цитата:
А на деле при нём она выросла многократно. Причём, вообще не думают о комфорте для жильцов существующих домов, об автостоянках, а ведь в каждой квартире будет 1 автомобиль (минимум). Куда их будут ставить? По газонам и бордюрам? Через 8 микрорайон был проезд между 16й школой и 8-м детским садом. Прямо на проезде построили 9-этажку, сейчас достраивают ещё одну ближе к Воинов.
Затыкание проезжей части
Это и раньше было. Магазин "Азия" на перекрёстке Алтынсарина - Амангельды. Не просто стоит на перекрёстке, ему ещё и стоянку сделали там же.
Цитата:
Кому нужна прокуратура в пешеходной зоне города?
ОблПрокурору, который сидит. Или уже вроде вышел по УДО.
Цитата:
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов критиковал точечную застройку
А на деле при нём она выросла многократно. Причём, вообще не думают о комфорте для жильцов существующих домов, об автостоянках, а ведь в каждой квартире будет 1 автомобиль (минимум). Куда их будут ставить? По газонам и бордюрам? Через 8 микрорайон был проезд между 16й школой и 8-м детским садом. Прямо на проезде построили 9-этажку, сейчас достраивают ещё одну ближе к Воинов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2022
Какой план, господа градоначальники?
Отправлено: 09.12.20 - 12:31
Re: Какой план, господа градоначальники?
Отправлено: 09.12.20 - 12:35
Цитата:
Речь идет о придомовой территории многоквартирного дома, которая должна соответствовать нормальной жизнедеятельности и комфортному проживанию.
И речь не только обо мне.
Victor Yang:
Если тебе будет комфортно жить одному на гектаре земли - тебя тоже не трогать?
Если тебе будет комфортно жить одному на гектаре земли - тебя тоже не трогать?
Речь идет о придомовой территории многоквартирного дома, которая должна соответствовать нормальной жизнедеятельности и комфортному проживанию.
И речь не только обо мне.
Re: Какой план, господа градоначальники?
Отправлено: 09.12.20 - 12:37
Цитата:
Он гражданин Турции?
А как тогда вообще смог купить землю?
юля елиссева:
это тот самый турецкоподаный с видом на жительство в Казахстане
это тот самый турецкоподаный с видом на жительство в Казахстане
Он гражданин Турции?
А как тогда вообще смог купить землю?
Какой план, господа градоначальники?
Отправлено: 09.12.20 - 13:05
Цитата-/Через 8 микрорайон был проезд между 16й школой и 8-м детским садом. Прямо на проезде построили 9-этажку, сейчас достраивают ещё одну ближе к Воинов./
Проезд так то и остался между школой и детским садом и даже выезд на Войнов остался только теперь через двор
И дом поставили не на проезде а на пустыре который был всегда огорожен забором
Проезд так то и остался между школой и детским садом и даже выезд на Войнов остался только теперь через двор
И дом поставили не на проезде а на пустыре который был всегда огорожен забором
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9923
Какой план, господа градоначальники?
Отправлено: 09.12.20 - 13:38
Цитата:
ну не на пустыре.
раньше там крытый рынок был,за ним стоянка,за стоянкой голубятня.
за голубятней каркас строения,
что то собирались тридцать лет назад строить.
кто то в свое время застолбил участок земли за собой,
сейчас удачно ее продал.
или сам строит на нем.
abaika95:
а на пустыре который был всегда огорожен забором
а на пустыре который был всегда огорожен забором
ну не на пустыре.
раньше там крытый рынок был,за ним стоянка,за стоянкой голубятня.
за голубятней каркас строения,
что то собирались тридцать лет назад строить.
кто то в свое время застолбил участок земли за собой,
сейчас удачно ее продал.
или сам строит на нем.
Какой план, господа градоначальники?
Отправлено: 09.12.20 - 13:39
Цитата:
у него вид на жительство, поэтому, наверное смог. А может земля просто в собственности у подставного гражданина Казахстана.
[Исправлено: юля елиссева, 09.12.2020 - 13:41]
peshexod:
Он гражданин Турции?
Он гражданин Турции?
у него вид на жительство, поэтому, наверное смог. А может земля просто в собственности у подставного гражданина Казахстана.
[Исправлено: юля елиссева, 09.12.2020 - 13:41]
Какой план, господа градоначальники?
Отправлено: 09.12.20 - 14:20
Цитата-/ну не на пустыре/
Ну всмысле того, что явно не на проезде и не взамен проезда, поставили этот дом
Ну всмысле того, что явно не на проезде и не взамен проезда, поставили этот дом
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