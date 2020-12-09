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≡ ГКП "Костанай-Су" хотело поднять тарифы в полтора раза, но им не позволили
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40490
ГКП "Костанай-Су" хотело поднять тарифы в полтора раза, но им не позволили
Отправлено: 09.12.20 - 11:25
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Кроме областного центра, тариф на подачу питьевой воды и водоотведение также хотели поднять в Тобыле, Житикаре, Аркалыке и Лисаковске. Но вмешался департамент комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1072
Re: ГКП "Костанай-Су" хотело поднять тарифы в полтора...
Отправлено: 09.12.20 - 11:25
#1
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Степень очистки поднимите для начала, чтобы воду можно было пить без фильтров. А то периодически вижу, что из крана течёт не то кофе, не то морковный сок.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1882
ГКП "Костанай-Су" хотело поднять тарифы в полтора раза, но им не позволили
Отправлено: 09.12.20 - 11:33
#2
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Цитата:
NG.kz:
Степень очистки поднимите для начала, чтобы вод

тут больше проблема старых и ржавых сетей
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4299
Re: ГКП "Костанай-Су" хотело поднять тарифы в полтора...
Отправлено: 09.12.20 - 12:48
#3
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Вопрос поднимали бы в другое время, но не сейчас, люди без работы сидят, очень часто стали выходить в сетях просящие помощь люди, вот сегодня выставили пост что родители уехали РФ и год уже ни слуху, а четверо детей на иждивении бабушки...
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