Re: ГКП "Костанай-Су" хотело поднять тарифы в полтора...

Отправлено: - 12:48

Вопрос поднимали бы в другое время, но не сейчас, люди без работы сидят, очень часто стали выходить в сетях просящие помощь люди, вот сегодня выставили пост что родители уехали РФ и год уже ни слуху, а четверо детей на иждивении бабушки...