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≡ Умер единственный полярный медведь в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40488
Умер единственный полярный медведь в Казахстане
Отправлено: 09.12.20 - 09:32
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У 31-летнего медведя последние два месяца наблюдалось ухудшение здоровья. Как сообщается на аккаунте зоопарка в Instagram, его осматривали специалисты из России, Изралия и EAZA.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9921
Re: Умер единственный полярный медведь в Казахстане
Отправлено: 09.12.20 - 09:32
#1
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жалко, такой красавец.
Продолжительность жизни белых медведей — максимум 25—30 лет;
в неволе рекорд долгожительства — 45 лет.
так что да, умер по старости лет.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1879
Умер единственный полярный медведь в Казахстане
Отправлено: 09.12.20 - 10:40
#2
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Помню этого мишку в алма-атинском зоопарке в 1992 году. Уже тогда, когда он был еще совсем молодой, было видно что медведь неимоверно страдает от неестественных для него климатических условий.
Отмучился медведь.

[Исправлено: юля елиссева, 09.12.2020 - 11:00]
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