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11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40488
11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
Отправлено: 08.12.20 - 20:05
Всех пассажиров без справки отправили на карантин в госпиталь в Тобыле, сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
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О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 86
Re: 11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов...
Отправлено: 08.12.20 - 20:05
Все прекрасно знают,что нужна справка по прилёту из заграницы,но кто-то решил с экономить на справке( в Египте она стоит 40$) и теперь будут скучать в местной дурашке.
Re: 11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов...
Отправлено: 08.12.20 - 20:27
Не понимаю я вот этой экономии,что за удовольствие после самолёта торчать ещё сутки или двое где то в больнице.
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 100
Re: 11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов...
Отправлено: 08.12.20 - 20:33
Цитата:
я сам месяц назад с России без справки приехал.пробыл 2 дня в Карабалыке.поел казенных харчей и после отрицательного результата поехал домой.2500-3000 рублей пусть кто хочет платит за справку.привезли семью из 3 человек.за всех им надо было почти 50 000 тенге отдать за тесты.вот и подумай стоит оно того.
Добринцофф:
Не понимаю я вот этой экономии,что за удовольствие после самолёта торчать ещё сутки или двое где то в больнице.
Не понимаю я вот этой экономии,что за удовольствие после самолёта торчать ещё сутки или двое где то в больнице.
я сам месяц назад с России без справки приехал.пробыл 2 дня в Карабалыке.поел казенных харчей и после отрицательного результата поехал домой.2500-3000 рублей пусть кто хочет платит за справку.привезли семью из 3 человек.за всех им надо было почти 50 000 тенге отдать за тесты.вот и подумай стоит оно того.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 26
Re: 11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов...
Отправлено: 08.12.20 - 21:03
очередная дурость. То закрывают город и область с локдауном. Выехать проблематично. А за границу на отдых после "тяжкого" труда им зеленый свет дают. Причем чтобы на самолете попасть в Россию например на учебу или на работу надо обязательно ехать в столицу-Н.Султан. Только оттуда они и летают. А на отдых в Египет и Турцию можно и отсюда влегкую.Нестыковка наблюдается в этих ограничениях. за этот год мы их уже немало наблюдали и на себе испытали. Ну а те кто их придумывает изголяется дальше.
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 100
Re: 11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов...
Отправлено: 08.12.20 - 21:26
Цитата:
привезли девушку с ребенком на карантин в Карабалык 23.30 где то было уже поздно.ребенку еще трех лет нет.а дальнобойщиков после забора мазка на границе у кого нет справки отпускают.на вопрос почему так? ответ ну мы знаем где их найти.значит молодая мама может скрыться или что с ребенком 2-3 года.а дальнобойщик едет в Алмату через всю страну.как минимум два.три раза останавливается покушать и еще чего нибудь.где тут логика?
рихард:
Нестыковка наблюдается в этих ограничениях.
Нестыковка наблюдается в этих ограничениях.
привезли девушку с ребенком на карантин в Карабалык 23.30 где то было уже поздно.ребенку еще трех лет нет.а дальнобойщиков после забора мазка на границе у кого нет справки отпускают.на вопрос почему так? ответ ну мы знаем где их найти.значит молодая мама может скрыться или что с ребенком 2-3 года.а дальнобойщик едет в Алмату через всю страну.как минимум два.три раза останавливается покушать и еще чего нибудь.где тут логика?
11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
Отправлено: 08.12.20 - 21:47
Цитата:
Все зависит от договоренностей
соответствующими службами между странами.
Как договорились, так и летают.
Здесь Казахстан одна из договаривающихся сторон. Сам один он не может решить.
[Исправлено: alex_60, 08.12.2020 - 21:48]
рихард:
очередная дурость......
Причем чтобы на самолете попасть в Россию например на учебу или на работу надо обязательно ехать в столицу-Н.Султан. Только оттуда они и летают. А на отдых в Египет и Турцию можно и отсюда влегкую
очередная дурость......
Причем чтобы на самолете попасть в Россию например на учебу или на работу надо обязательно ехать в столицу-Н.Султан. Только оттуда они и летают. А на отдых в Египет и Турцию можно и отсюда влегкую
Все зависит от договоренностей
соответствующими службами между странами.
Как договорились, так и летают.
Здесь Казахстан одна из договаривающихся сторон. Сам один он не может решить.
[Исправлено: alex_60, 08.12.2020 - 21:48]
11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
Отправлено: 08.12.20 - 21:51
Цитата:
Вы думаете они специально "издеваются",
Что бы повеселиться?
рихард:
Ну а те кто их придумывает изголяется дальше.
Ну а те кто их придумывает изголяется дальше.
Вы думаете они специально "издеваются",
Что бы повеселиться?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4298
Re: 11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов...
Отправлено: 08.12.20 - 22:46
Потерпите, скоро всё закончится. Вон у соседей и театры и музеи открываются, просто надо самим беспокоиться, маски- перчатки чтоб носили...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9185
11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
Отправлено: 08.12.20 - 23:05
Цитата:
Помните, сколько народу вышло на улицы с карикатурой на Макрона, когда флаги Франции жгли. И где переполненные больницы? Польша вышла на антиабортные антимитинги, как там дела? Беларусь месяц на улице жила. Как там дела?
alex_60:
Вы думаете они специально "издеваются", Что бы повеселиться?
Вы думаете они специально "издеваются", Что бы повеселиться?
Помните, сколько народу вышло на улицы с карикатурой на Макрона, когда флаги Франции жгли. И где переполненные больницы? Польша вышла на антиабортные антимитинги, как там дела? Беларусь месяц на улице жила. Как там дела?
11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
Отправлено: 08.12.20 - 23:20
Цитата:
Разные ситуации,одно дело привезти семью с России,может действительно денег нет и совсем другое лететь отдыхать на всё включено и экономить 50000,да и экономия сомнительная,где гарантия ,что в этом госпитале не подхватишь корону и не застрянешь там на 2 недели.Лично мне такой простой очень дорого обойдется.
андрей 117:
вот и подумай стоит оно того.
вот и подумай стоит оно того.
Разные ситуации,одно дело привезти семью с России,может действительно денег нет и совсем другое лететь отдыхать на всё включено и экономить 50000,да и экономия сомнительная,где гарантия ,что в этом госпитале не подхватишь корону и не застрянешь там на 2 недели.Лично мне такой простой очень дорого обойдется.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6064
Re: 11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов...
Отправлено: 08.12.20 - 23:29
Цитата-/Как там дела?/
Плохо там дела,стабильности нет,машины жгут,болеют и в больницу не идут боятся,демократия же! Мало ли ещё убьют
Плохо там дела,стабильности нет,машины жгут,болеют и в больницу не идут боятся,демократия же! Мало ли ещё убьют
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6052
11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
Отправлено: 08.12.20 - 23:44
Цитата:
Не знаю как у вас, у нас точно издеваются.
Сколько лет летал прямыми рейсами из Штутгарта или в крайнем случае Франкфурта, прямыми рейсами.
То в этом году сначала предложения до августа-сентября ещё были. Сейчас ни одного прямого рейса из Германии, все через Стамбул. Вместо 4,5 часов от 10-ти до 12-ти часов получается. Как то не очень.
alex_60:
Вы думаете они специально "издеваются",
Вы думаете они специально "издеваются",
Не знаю как у вас, у нас точно издеваются.
Сколько лет летал прямыми рейсами из Штутгарта или в крайнем случае Франкфурта, прямыми рейсами.
То в этом году сначала предложения до августа-сентября ещё были. Сейчас ни одного прямого рейса из Германии, все через Стамбул. Вместо 4,5 часов от 10-ти до 12-ти часов получается. Как то не очень.
Re: 11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов...
Отправлено: 09.12.20 - 09:28
Цитата:
о чем и говорю.
у каждой страны своя политика.
все хотят паритете в полетах.
часто не договариваются, это и до пандемии было.
elektron:
Сейчас ни одного прямого рейса из Германии, все через Стамбул.
Сейчас ни одного прямого рейса из Германии, все через Стамбул.
о чем и говорю.
у каждой страны своя политика.
все хотят паритете в полетах.
часто не договариваются, это и до пандемии было.
-
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