Отправлено: - 20:33

Добринцофф:

Не понимаю я вот этой экономии,что за удовольствие после самолёта торчать ещё сутки или двое где то в больнице.

Цитата:я сам месяц назад с России без справки приехал.пробыл 2 дня в Карабалыке.поел казенных харчей и после отрицательного результата поехал домой.2500-3000 рублей пусть кто хочет платит за справку.привезли семью из 3 человек.за всех им надо было почти 50 000 тенге отдать за тесты.вот и подумай стоит оно того.