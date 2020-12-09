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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 00:34
Цитата:
МАскеу. Я привел этот пример, но оппонент сказал что до кириллицы в казахском языке не было буквы В. В принципе, верно, но почему на правила русского языка нужно положить кое-что, а на правила казахского - ни-ни?
maxsaf:
Как Москеу и Москва.
Как Москеу и Москва.
МАскеу. Я привел этот пример, но оппонент сказал что до кириллицы в казахском языке не было буквы В. В принципе, верно, но почему на правила русского языка нужно положить кое-что, а на правила казахского - ни-ни?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 00:34
Цитата:
Ну кому как. Если бы не переименовали русскоязычный вариант - то так бы и произносили - КустанАй. А произношением варианта на казахском языке пусть бы занимались ономасты ))
Victor Yang:
Нет. Причины - уже вторично.
Нет. Причины - уже вторично.
Ну кому как. Если бы не переименовали русскоязычный вариант - то так бы и произносили - КустанАй. А произношением варианта на казахском языке пусть бы занимались ономасты ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 00:41
Цитата:
Это я согласен. Но там речь о другом шла. Если бы я ещё и про переименование сказал - поток фекалий обеспечен.
maxsaf:
Если бы не переименовали русскоязычный вариант - то так бы и произносили - КустанАй. А произношением варианта на казахском языке пусть бы занимались ономасты ))
Если бы не переименовали русскоязычный вариант - то так бы и произносили - КустанАй. А произношением варианта на казахском языке пусть бы занимались ономасты ))
Это я согласен. Но там речь о другом шла. Если бы я ещё и про переименование сказал - поток фекалий обеспечен.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 00:42
Всадники апокалипсиса не добрались до места назначения:
Трупы 26 лошадей, вмерзших в лед, нашли на одном из озер в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Погибших животных обнаружили полицейские во время поиска пропавшего табуна. Лошади принадлежали одному из фермеров района Аккулы.
Трупы 26 лошадей, вмерзших в лед, нашли на одном из озер в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Погибших животных обнаружили полицейские во время поиска пропавшего табуна. Лошади принадлежали одному из фермеров района Аккулы.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 00:43
Цитата:
Ну так с этого и надо было начать))
Victor Yang:
Если бы я ещё и про переименование сказал - поток фекалий обеспечен.
Если бы я ещё и про переименование сказал - поток фекалий обеспечен.
Ну так с этого и надо было начать))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 01:05
Цитата:
Сегодня на двух форумах мне сказали что я тупой. На ЯПе сделали вывод потому что я согласен со всеобщим ношением масок - меня назвали скудоумным и скотом, потому что делаю то что "власти велят", а оппонент мой - свободный и умнейший человек и если он не болеет, то маску надевать не будет! Про латентный период вирусных болезней он почему-то не знает или считает что это несерьёзно. И на Ютубе вот:
Цитата:
Про монастырь с самоваром мне особо понравилось)))
maxsaf:
Ну так с этого и надо было начать))
Ну так с этого и надо было начать))
Сегодня на двух форумах мне сказали что я тупой. На ЯПе сделали вывод потому что я согласен со всеобщим ношением масок - меня назвали скудоумным и скотом, потому что делаю то что "власти велят", а оппонент мой - свободный и умнейший человек и если он не болеет, то маску надевать не будет! Про латентный период вирусных болезней он почему-то не знает или считает что это несерьёзно. И на Ютубе вот:
Цитата:
во первых, маскеу потому что не было в казахском языке звучания «в» до перехода в кириллицу! По этому даже не приводи тут подобные необдуманные переходы. И мы не ходим по России со своими правилами: «давайте, говорить все маскеу»!!! Во вторых хватить пихать этот бейджинг (Пекин) везде, когда нет чётких аргументов! Таких и мумбаи бомбей итд хватает, речь вообще не об этом! Не коверкайте наш язык, наши названия в нашей же стране ! Со своими Олег можете -Алек итд жонглировать как хотите! А наши Казахские названия имена- наименования не трогайте - имейте уважение к культуре и языку проживающей страны!!!! Тем более не пытайтесь нас принуждённо издеваться над нашими названиями в угоду своих правил.
И впредь НИКОГДА не произноси Кастанай, Тахтар Аубакиров, ДАсымжан итд!!! Не надо лезть в чужой монастырь со своим самоваром.
И впредь НИКОГДА не произноси Кастанай, Тахтар Аубакиров, ДАсымжан итд!!! Не надо лезть в чужой монастырь со своим самоваром.
Про монастырь с самоваром мне особо понравилось)))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 01:08
Цитата:
Фермер сам себе злобный буратино - какой может быть подножный корм зимой? Зачем выпускать табун?
maxsaf:
Трупы 26 лошадей, вмерзших в лед, нашли на одном из озер в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Погибших животных обнаружили полицейские во время поиска пропавшего табуна. Лошади принадлежали одному из фермеров района Аккулы.
Трупы 26 лошадей, вмерзших в лед, нашли на одном из озер в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Погибших животных обнаружили полицейские во время поиска пропавшего табуна. Лошади принадлежали одному из фермеров района Аккулы.
Фермер сам себе злобный буратино - какой может быть подножный корм зимой? Зачем выпускать табун?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 01:11
Цитата:
Неужели до сих пор иммунитет не выработался?)
Цитата:
Что, простите?
Victor Yang:
Сегодня на двух форумах мне сказали что я тупой.
Сегодня на двух форумах мне сказали что я тупой.
Неужели до сих пор иммунитет не выработался?)
Цитата:
Victor Yang:
языку проживающей страны!!!!
языку проживающей страны!!!!
Что, простите?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 01:13
Цитата:
Окей. КУСТАНАЙ
Victor Yang:
И впредь НИКОГДА не произноси Кастанай
И впредь НИКОГДА не произноси Кастанай
Окей. КУСТАНАЙ
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 01:20
Цитата:
Выработался. Я тут на Марике тренировался. Он же на любой ахинее настаивал, в которую верил, какие бы аргументы ты ему не приводил. Тут есть общая черта с Марксом (форумчанином, не философом).
maxsaf:
Неужели до сих пор иммунитет не выработался?)
Неужели до сих пор иммунитет не выработался?)
Выработался. Я тут на Марике тренировался. Он же на любой ахинее настаивал, в которую верил, какие бы аргументы ты ему не приводил. Тут есть общая черта с Марксом (форумчанином, не философом).
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 01:22
Цитата:
Вот прям ОЧЕНЬ понравилось - надо взять на вооружение!
Victor Yang:
Про монастырь с самоваром мне особо понравилось)))
Про монастырь с самоваром мне особо понравилось)))
Вот прям ОЧЕНЬ понравилось - надо взять на вооружение!
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 01:38
Все ушли... многие спать, а Maxsaf - работать. Ещё 70 незарегистрированных читают сайт. Мне тоже нужно работать, но я прокрастинирую пока ноут не разрядится...
А я пишу уже как Алекс60.
[Исправлено: Victor Yang, 09.12.2020 - 02:12]
А я пишу уже как Алекс60.
[Исправлено: Victor Yang, 09.12.2020 - 02:12]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 02:30
Цитата:
Ага, щас. Там большая часть - поисковые боты и агрегаторы новостные.
Цитата:
Не, я на ютубе фигню всякую зырю
Victor Yang:
Ещё 70 незарегистрированных читают сайт.
Ещё 70 незарегистрированных читают сайт.
Ага, щас. Там большая часть - поисковые боты и агрегаторы новостные.
Цитата:
Victor Yang:
а Maxsaf - работать
а Maxsaf - работать
Не, я на ютубе фигню всякую зырю
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 02:31
Цитата:
Это как? Под шафэ?
Victor Yang:
А я пишу уже как Алекс60.
А я пишу уже как Алекс60.
Это как? Под шафэ?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 02:32
Цитата:
Несколько сообщений подряд и в одиночестве.
[Исправлено: Victor Yang, 09.12.2020 - 02:33]
maxsaf:
Это как?
Это как?
Несколько сообщений подряд и в одиночестве.
[Исправлено: Victor Yang, 09.12.2020 - 02:33]
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