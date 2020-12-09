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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 951 из 951«1...949950951
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13485
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 00:34
#14251
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Цитата:
maxsaf:
Как Москеу и Москва.

МАскеу. Я привел этот пример, но оппонент сказал что до кириллицы в казахском языке не было буквы В. В принципе, верно, но почему на правила русского языка нужно положить кое-что, а на правила казахского - ни-ни?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9181
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 00:34
#14252
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Цитата:
Victor Yang:
Нет. Причины - уже вторично.

Ну кому как. Если бы не переименовали русскоязычный вариант - то так бы и произносили - КустанАй. А произношением варианта на казахском языке пусть бы занимались ономасты ))
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13485
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 00:41
#14253
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Цитата:
maxsaf:
Если бы не переименовали русскоязычный вариант - то так бы и произносили - КустанАй. А произношением варианта на казахском языке пусть бы занимались ономасты ))

Это я согласен. Но там речь о другом шла. Если бы я ещё и про переименование сказал - поток фекалий обеспечен.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9181
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 00:42
#14254
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Всадники апокалипсиса не добрались до места назначения:

Трупы 26 лошадей, вмерзших в лед, нашли на одном из озер в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Погибших животных обнаружили полицейские во время поиска пропавшего табуна. Лошади принадлежали одному из фермеров района Аккулы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9181
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 00:43
#14255
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Цитата:
Victor Yang:
Если бы я ещё и про переименование сказал - поток фекалий обеспечен.

Ну так с этого и надо было начать))
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13485
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 01:05
#14256
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Цитата:
maxsaf:
Ну так с этого и надо было начать))

Сегодня на двух форумах мне сказали что я тупой. На ЯПе сделали вывод потому что я согласен со всеобщим ношением масок - меня назвали скудоумным и скотом, потому что делаю то что "власти велят", а оппонент мой - свободный и умнейший человек и если он не болеет, то маску надевать не будет! Про латентный период вирусных болезней он почему-то не знает или считает что это несерьёзно. И на Ютубе вот:
Цитата:
во первых, маскеу потому что не было в казахском языке звучания «в» до перехода в кириллицу! По этому даже не приводи тут подобные необдуманные переходы. И мы не ходим по России со своими правилами: «давайте, говорить все маскеу»!!! Во вторых хватить пихать этот бейджинг (Пекин) везде, когда нет чётких аргументов! Таких и мумбаи бомбей итд хватает, речь вообще не об этом! Не коверкайте наш язык, наши названия в нашей же стране ! Со своими Олег можете -Алек итд жонглировать как хотите! А наши Казахские названия имена- наименования не трогайте - имейте уважение к культуре и языку проживающей страны!!!! Тем более не пытайтесь нас принуждённо издеваться над нашими названиями в угоду своих правил.
И впредь НИКОГДА не произноси Кастанай, Тахтар Аубакиров, ДАсымжан итд!!! Не надо лезть в чужой монастырь со своим самоваром.

Про монастырь с самоваром мне особо понравилось)))
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13485
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 01:08
#14257
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Цитата:
maxsaf:
Трупы 26 лошадей, вмерзших в лед, нашли на одном из озер в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Погибших животных обнаружили полицейские во время поиска пропавшего табуна. Лошади принадлежали одному из фермеров района Аккулы.

Фермер сам себе злобный буратино - какой может быть подножный корм зимой? Зачем выпускать табун?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9181
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 01:11
#14258
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Цитата:
Victor Yang:
Сегодня на двух форумах мне сказали что я тупой.

Неужели до сих пор иммунитет не выработался?)

Цитата:
Victor Yang:
языку проживающей страны!!!!

Что, простите? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9181
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 01:13
#14259
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Цитата:
Victor Yang:
И впредь НИКОГДА не произноси Кастанай

Окей. КУСТАНАЙ :lol:
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13485
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 01:20
#14260
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Цитата:
maxsaf:
Неужели до сих пор иммунитет не выработался?)

Выработался. Я тут на Марике тренировался. Он же на любой ахинее настаивал, в которую верил, какие бы аргументы ты ему не приводил. Тут есть общая черта с Марксом (форумчанином, не философом).
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13485
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 01:22
#14261
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Цитата:
Victor Yang:
Про монастырь с самоваром мне особо понравилось)))

Вот прям ОЧЕНЬ понравилось - надо взять на вооружение!
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13485
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 01:38
#14262
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Все ушли... многие спать, а Maxsaf - работать. Ещё 70 незарегистрированных читают сайт. Мне тоже нужно работать, но я прокрастинирую пока ноут не разрядится...
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