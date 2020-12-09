Отправлено: - 01:05

maxsaf:

Ну так с этого и надо было начать))

во первых, маскеу потому что не было в казахском языке звучания «в» до перехода в кириллицу! По этому даже не приводи тут подобные необдуманные переходы. И мы не ходим по России со своими правилами: «давайте, говорить все маскеу»!!! Во вторых хватить пихать этот бейджинг (Пекин) везде, когда нет чётких аргументов! Таких и мумбаи бомбей итд хватает, речь вообще не об этом! Не коверкайте наш язык, наши названия в нашей же стране ! Со своими Олег можете -Алек итд жонглировать как хотите! А наши Казахские названия имена- наименования не трогайте - имейте уважение к культуре и языку проживающей страны!!!! Тем более не пытайтесь нас принуждённо издеваться над нашими названиями в угоду своих правил.

И впредь НИКОГДА не произноси Кастанай, Тахтар Аубакиров, ДАсымжан итд!!! Не надо лезть в чужой монастырь со своим самоваром.

Цитата:Сегодня на двух форумах мне сказали что я тупой. На ЯПе сделали вывод потому что я согласен со всеобщим ношением масок - меня назвали скудоумным и скотом, потому что делаю то что "власти велят", а оппонент мой - свободный и умнейший человек и если он не болеет, то маску надевать не будет! Про латентный период вирусных болезней он почему-то не знает или считает что это несерьёзно. И на Ютубе вот:Цитата:Про монастырь с самоваром мне особо понравилось)))