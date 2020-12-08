Отправлено: - 23:30

Victor Yang:

Я думаю что есть. Хотя, это у православных всё централизовано, а про католиков я не знаю.

abaika95:

А мечети не трогают? Или статистики нет?)

Цитата:А они и не католики, а протестанты в основном )Цитата:Ну тут мечетей может одна на сотню церквей, так что про них и не слышно ничего