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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:23
Цитата:
Видимо, конкуренция - прихожане могут уйти навсегда.
Цитата:
Я думаю что есть. Хотя, это у православных всё централизовано, а про католиков я не знаю.
maxsaf:
Не понимать очевидные вещи - это же их фишка в принципе
Не понимать очевидные вещи - это же их фишка в принципе
Видимо, конкуренция - прихожане могут уйти навсегда.
Цитата:
maxsaf:
Наврятли ли у них есть где-то единый центр.
Наврятли ли у них есть где-то единый центр.
Я думаю что есть. Хотя, это у православных всё централизовано, а про католиков я не знаю.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:25
Цитата-/Канада закупила 154 млн вакцин от вируса При населении 40 млн/
Это специально,украинские патриоты сказали лучше бенз себе вколят чем российскую вакцину, вот канадская Украина и будет украинцам по всему миру помогать)
Цитата-/У нас опять кучу церквей оштрафовали за воскресную службу/
А мечети не трогают? Или статистики нет?)
Это специально,украинские патриоты сказали лучше бенз себе вколят чем российскую вакцину, вот канадская Украина и будет украинцам по всему миру помогать)
Цитата-/У нас опять кучу церквей оштрафовали за воскресную службу/
А мечети не трогают? Или статистики нет?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:27
Цитата-/Отдельные приходы. Тут просто на маленький поселок по 10-20 церквей разных мастей. В городах вообще разнообразие зашкаливает/
Это не разных мастей,а по сути это полусекты которые на западе вполне вольготно себя чувствуют
Это не разных мастей,а по сути это полусекты которые на западе вполне вольготно себя чувствуют
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:28
Немного возврат к разговору о межнациональных отношениях. Есть видео про Кустанай -
Я там немного потроллил (Ad Locum) диктора про произношение названия города - в ролике говорится КОстанай, с произношением безударной гласной О. В принципе я прав (хотя эту тему можно было и не начинать). Вроде все давно разбежались, но появился недавно персонаж - и как давай мне доказывать что мы вообще не имеем права так говорить - менять безударную О на А, если дело касается казахских имён собственных. Почитайте, если интересно и скажите своё мнение.
Я там немного потроллил (Ad Locum) диктора про произношение названия города - в ролике говорится КОстанай, с произношением безударной гласной О. В принципе я прав (хотя эту тему можно было и не начинать). Вроде все давно разбежались, но появился недавно персонаж - и как давай мне доказывать что мы вообще не имеем права так говорить - менять безударную О на А, если дело касается казахских имён собственных. Почитайте, если интересно и скажите своё мнение.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:30
Цитата:
А они и не католики, а протестанты в основном )
Цитата:
Ну тут мечетей может одна на сотню церквей, так что про них и не слышно ничего
Victor Yang:
Я думаю что есть. Хотя, это у православных всё централизовано, а про католиков я не знаю.
Я думаю что есть. Хотя, это у православных всё централизовано, а про католиков я не знаю.
А они и не католики, а протестанты в основном )
Цитата:
abaika95:
А мечети не трогают? Или статистики нет?)
А мечети не трогают? Или статистики нет?)
Ну тут мечетей может одна на сотню церквей, так что про них и не слышно ничего
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:32
Цитата:
Дык все протестанты - сектанты, по этимологии слов понятно. Как они сами обьясняют - они протестовали - и их отсекли от основной ветви.
[Исправлено: maxsaf, 08.12.2020 - 23:33]
abaika95:
Это не разных мастей,а по сути это полусекты которые на западе вполне вольготно себя чувствуют
Это не разных мастей,а по сути это полусекты которые на западе вполне вольготно себя чувствуют
Дык все протестанты - сектанты, по этимологии слов понятно. Как они сами обьясняют - они протестовали - и их отсекли от основной ветви.
[Исправлено: maxsaf, 08.12.2020 - 23:33]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:41
Цитата-/Ну тут мечетей может одна на сотню церквей, так что про них и не слышно ничего/
Непорядок,пакистанцев полно а мечетей нет,опасно вам там жить)
Цитата-/Дык все протестанты - сектанты, по этимологии слов понятно/
Непонятно,секта изначально не несла негативного оттенка как термин, это по сути учение,католики тогда тоже сектанты потомучто отделились от восточной (протоправославной) церкви
Просто есть протестанты окультурившие свое ветки (баптисты,адвентисты) а есть немного агрессивные по учению и по виду службы 50сятники харизматы их постоянно показывают в американских фильмах когда хотят показать типичную секту,они на службах в экстазе орут,плачут,бормочат вообщем треш и свиды эти ваще отбитые напрочь)
Непорядок,пакистанцев полно а мечетей нет,опасно вам там жить)
Цитата-/Дык все протестанты - сектанты, по этимологии слов понятно/
Непонятно,секта изначально не несла негативного оттенка как термин, это по сути учение,католики тогда тоже сектанты потомучто отделились от восточной (протоправославной) церкви
Просто есть протестанты окультурившие свое ветки (баптисты,адвентисты) а есть немного агрессивные по учению и по виду службы 50сятники харизматы их постоянно показывают в американских фильмах когда хотят показать типичную секту,они на службах в экстазе орут,плачут,бормочат вообщем треш и свиды эти ваще отбитые напрочь)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:53
Цитата-/Я там немного потроллил (Ad Locum/
Честно листал но так и не нашёл этот коммент) заочно буду считать что ты прав (наверно)
Честно листал но так и не нашёл этот коммент) заочно буду считать что ты прав (наверно)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:56
Цитата:
У меня он первый. Автор - Ad Locum, содержание: "Интересно, диктор на вологодском диалекте говорит? КОстанай. Ударение на последний слог, первая О - безударная и должна произноситься как А."
abaika95:
естно листал но так и не нашёл этот коммент) заочно буду считать что ты прав (наверно)
естно листал но так и не нашёл этот коммент) заочно буду считать что ты прав (наверно)
У меня он первый. Автор - Ad Locum, содержание: "Интересно, диктор на вологодском диалекте говорит? КОстанай. Ударение на последний слог, первая О - безударная и должна произноситься как А."
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:59
Цитата:
Вы их считали? )
Цитата:
Все как и у государств. Одни делятся, другие обеьдиняются, кто-то захватывает чужие территории. И везде причина одна и та же.
abaika95:
Непорядок,пакистанцев полно а мечетей нет,опасно вам там жить)
Непорядок,пакистанцев полно а мечетей нет,опасно вам там жить)
Вы их считали? )
Цитата:
abaika95:
Непонятно,секта изначально не несла негативного оттенка как термин, это по сути учение,католики тогда тоже сектанты потомучто отделились от восточной (протоправославной) церкви
Непонятно,секта изначально не несла негативного оттенка как термин, это по сути учение,католики тогда тоже сектанты потомучто отделились от восточной (протоправославной) церкви
Все как и у государств. Одни делятся, другие обеьдиняются, кто-то захватывает чужие территории. И везде причина одна и та же.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- Сообщений:
- 6052
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 00:03
Цитата:
Когда была "У" даже как то и не задумывался над этим.
Victor Yang:
первая О - безударная и должна произноситься как А."
первая О - безударная и должна произноситься как А."
Когда была "У" даже как то и не задумывался над этим.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 00:06
Цитата:
По переписи 2001 года крупнейшие группы меньшинств составляли немцы (3,6 % населения Канады), итальянцы (2,8 %), украинцы (1,7 %)[7], китайцы (1,4 %), голландцы (1,4 %), поляки (0,9 %) и русские (0,1 %).
abaika95:
пакистанцев полно
пакистанцев полно
По переписи 2001 года крупнейшие группы меньшинств составляли немцы (3,6 % населения Канады), итальянцы (2,8 %), украинцы (1,7 %)[7], китайцы (1,4 %), голландцы (1,4 %), поляки (0,9 %) и русские (0,1 %).
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 00:11
Цитата:
Вот именно! И было ближе по звучанию к оригинальному казахскому названию.
elektron:
Когда была "У" даже как то и не задумывался над этим.
Когда была "У" даже как то и не задумывался над этим.
Вот именно! И было ближе по звучанию к оригинальному казахскому названию.
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