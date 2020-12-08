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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 950 из 950«1...948949950
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13477
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:23
#14236
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Цитата:
maxsaf:
Не понимать очевидные вещи - это же их фишка в принципе

Видимо, конкуренция - прихожане могут уйти навсегда.
Цитата:
maxsaf:
Наврятли ли у них есть где-то единый центр.

Я думаю что есть. Хотя, это у православных всё централизовано, а про католиков я не знаю.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6064
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:25
#14237
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Цитата-/Канада закупила 154 млн вакцин от вируса При населении 40 млн/

Это специально,украинские патриоты сказали лучше бенз себе вколят чем российскую вакцину, вот канадская Украина и будет украинцам по всему миру помогать)





Цитата-/У нас опять кучу церквей оштрафовали за воскресную службу/



А мечети не трогают? Или статистики нет?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6064
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:27
#14238
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Цитата-/Отдельные приходы. Тут просто на маленький поселок по 10-20 церквей разных мастей. В городах вообще разнообразие зашкаливает/


Это не разных мастей,а по сути это полусекты которые на западе вполне вольготно себя чувствуют
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13477
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:28
#14239
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Немного возврат к разговору о межнациональных отношениях. Есть видео про Кустанай -
Я там немного потроллил (Ad Locum) диктора про произношение названия города - в ролике говорится КОстанай, с произношением безударной гласной О. В принципе я прав (хотя эту тему можно было и не начинать). Вроде все давно разбежались, но появился недавно персонаж - и как давай мне доказывать что мы вообще не имеем права так говорить - менять безударную О на А, если дело касается казахских имён собственных. Почитайте, если интересно и скажите своё мнение.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9175
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:30
#14240
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Цитата:
Victor Yang:
Я думаю что есть. Хотя, это у православных всё централизовано, а про католиков я не знаю.

А они и не католики, а протестанты в основном )

Цитата:
abaika95:
А мечети не трогают? Или статистики нет?)

Ну тут мечетей может одна на сотню церквей, так что про них и не слышно ничего ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9175
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:32
#14241
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Цитата:
abaika95:
Это не разных мастей,а по сути это полусекты которые на западе вполне вольготно себя чувствуют

Дык все протестанты - сектанты, по этимологии слов понятно. Как они сами обьясняют - они протестовали - и их отсекли от основной ветви.

[Исправлено: maxsaf, 08.12.2020 - 23:33]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6064
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:41
#14242
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Цитата-/Ну тут мечетей может одна на сотню церквей, так что про них и не слышно ничего/



Непорядок,пакистанцев полно а мечетей нет,опасно вам там жить)



Цитата-/Дык все протестанты - сектанты, по этимологии слов понятно/


Непонятно,секта изначально не несла негативного оттенка как термин, это по сути учение,католики тогда тоже сектанты потомучто отделились от восточной (протоправославной) церкви

Просто есть протестанты окультурившие свое ветки (баптисты,адвентисты) а есть немного агрессивные по учению и по виду службы 50сятники харизматы их постоянно показывают в американских фильмах когда хотят показать типичную секту,они на службах в экстазе орут,плачут,бормочат вообщем треш и свиды эти ваще отбитые напрочь)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6064
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:53
#14243
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Цитата-/Я там немного потроллил (Ad Locum/


Честно листал но так и не нашёл этот коммент) заочно буду считать что ты прав (наверно)
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13477
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:56
#14244
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Цитата:
abaika95:
естно листал но так и не нашёл этот коммент) заочно буду считать что ты прав (наверно)

У меня он первый. Автор - Ad Locum, содержание: "Интересно, диктор на вологодском диалекте говорит? КОстанай. Ударение на последний слог, первая О - безударная и должна произноситься как А."
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9175
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 23:59
#14245
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Цитата:
abaika95:
Непорядок,пакистанцев полно а мечетей нет,опасно вам там жить)

Вы их считали? )

Цитата:
abaika95:
Непонятно,секта изначально не несла негативного оттенка как термин, это по сути учение,католики тогда тоже сектанты потомучто отделились от восточной (протоправославной) церкви

Все как и у государств. Одни делятся, другие обеьдиняются, кто-то захватывает чужие территории. И везде причина одна и та же.
;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6052
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 00:03
#14246
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Цитата:
Victor Yang:
первая О - безударная и должна произноситься как А."

Когда была "У" даже как то и не задумывался над этим. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9175
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 00:06
#14247
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Цитата:
abaika95:
пакистанцев полно

По переписи 2001 года крупнейшие группы меньшинств составляли немцы (3,6 % населения Канады), итальянцы (2,8 %), украинцы (1,7 %)[7], китайцы (1,4 %), голландцы (1,4 %), поляки (0,9 %) и русские (0,1 %).
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13477
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.12.20 - 00:11
#14248
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Цитата:
elektron:
Когда была "У" даже как то и не задумывался над этим.

Вот именно! И было ближе по звучанию к оригинальному казахскому названию.
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