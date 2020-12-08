Прогноз на 5 дней
пасмурно-10°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40487
11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
Отправлено: 08.12.20 - 20:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех пассажиров без справки отправили на карантин в госпиталь в Тобыле, сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Читать новость

О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
86
Re: 11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов...
Отправлено: 08.12.20 - 20:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все прекрасно знают,что нужна справка по прилёту из заграницы,но кто-то решил с экономить на справке( в Египте она стоит 40$) и теперь будут скучать в местной дурашке.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7615
Re: 11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов...
Отправлено: 08.12.20 - 20:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю я вот этой экономии,что за удовольствие после самолёта торчать ещё сутки или двое где то в больнице.
Профайл
а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
100
Re: 11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов...
Отправлено: 08.12.20 - 20:33
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Не понимаю я вот этой экономии,что за удовольствие после самолёта торчать ещё сутки или двое где то в больнице.

я сам месяц назад с России без справки приехал.пробыл 2 дня в Карабалыке.поел казенных харчей и после отрицательного результата поехал домой.2500-3000 рублей пусть кто хочет платит за справку.привезли семью из 3 человек.за всех им надо было почти 50 000 тенге отдать за тесты.вот и подумай стоит оно того.
Профайл
р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
26
Re: 11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов...
Отправлено: 08.12.20 - 21:03
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очередная дурость. То закрывают город и область с локдауном. Выехать проблематично. А за границу на отдых после "тяжкого" труда им зеленый свет дают. Причем чтобы на самолете попасть в Россию например на учебу или на работу надо обязательно ехать в столицу-Н.Султан. Только оттуда они и летают. А на отдых в Египет и Турцию можно и отсюда влегкую.Нестыковка наблюдается в этих ограничениях. за этот год мы их уже немало наблюдали и на себе испытали. Ну а те кто их придумывает изголяется дальше.
Профайл
а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
100
Re: 11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов...
Отправлено: 08.12.20 - 21:26
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
Нестыковка наблюдается в этих ограничениях.

привезли девушку с ребенком на карантин в Карабалык 23.30 где то было уже поздно.ребенку еще трех лет нет.а дальнобойщиков после забора мазка на границе у кого нет справки отпускают.на вопрос почему так? ответ ну мы знаем где их найти.значит молодая мама может скрыться или что с ребенком 2-3 года.а дальнобойщик едет в Алмату через всю страну.как минимум два.три раза останавливается покушать и еще чего нибудь.где тут логика? :-x
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9917
11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
Отправлено: 08.12.20 - 21:47
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
очередная дурость......
Причем чтобы на самолете попасть в Россию например на учебу или на работу надо обязательно ехать в столицу-Н.Султан. Только оттуда они и летают. А на отдых в Египет и Турцию можно и отсюда влегкую



Все зависит от договоренностей
соответствующими службами между странами.
Как договорились, так и летают.
Здесь Казахстан одна из договаривающихся сторон. Сам один он не может решить.

[Исправлено: alex_60, 08.12.2020 - 21:48]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9917
11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
Отправлено: 08.12.20 - 21:51
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
Ну а те кто их придумывает изголяется дальше.


Вы думаете они специально "издеваются",
Что бы повеселиться?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4298
Re: 11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов...
Отправлено: 08.12.20 - 22:46
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потерпите, скоро всё закончится. Вон у соседей и театры и музеи открываются, просто надо самим беспокоиться, маски- перчатки чтоб носили...
Профайл Посетить вебсайт
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9175
11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
Отправлено: 08.12.20 - 23:05
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вы думаете они специально "издеваются", Что бы повеселиться?

Помните, сколько народу вышло на улицы с карикатурой на Макрона, когда флаги Франции жгли. И где переполненные больницы? Польша вышла на антиабортные антимитинги, как там дела? Беларусь месяц на улице жила. Как там дела? :lol:
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7615
11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
Отправлено: 08.12.20 - 23:20
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
вот и подумай стоит оно того.

Разные ситуации,одно дело привезти семью с России,может действительно денег нет и совсем другое лететь отдыхать на всё включено и экономить 50000,да и экономия сомнительная,где гарантия ,что в этом госпитале не подхватишь корону и не застрянешь там на 2 недели.Лично мне такой простой очень дорого обойдется.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6064
Re: 11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов...
Отправлено: 08.12.20 - 23:29
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Как там дела?/

Плохо там дела,стабильности нет,машины жгут,болеют и в больницу не идут боятся,демократия же! Мало ли ещё убьют
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6052
11 человек вернулись в Костанай из Египта без результатов теста на КВИ
Отправлено: 08.12.20 - 23:44
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вы думаете они специально "издеваются",

Не знаю как у вас, у нас точно издеваются.
Сколько лет летал прямыми рейсами из Штутгарта или в крайнем случае Франкфурта, прямыми рейсами.
То в этом году сначала предложения до августа-сентября ещё были. Сейчас ни одного прямого рейса из Германии, все через Стамбул. Вместо 4,5 часов от 10-ти до 12-ти часов получается. Как то не очень. :-(
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS