Прогноз на 5 дней
пасмурно-10°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • З-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отчетная встреча начальника ДП Костанайской области с населением пройдет в онлайн-формате
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40487
Отчетная встреча начальника ДП Костанайской области с населением пройдет в онлайн-формате
Отправлено: 08.12.20 - 21:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трансляция встречи будет вестись в Facebook на ведомственной странице департамента полиции региона и личной странице его руководителя - генерал-майора Бекета Аймагамбетова. Вопросы можно направить заранее, либо задать в прямом эфире.
Читать новость

drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20595
Re: Отчетная встреча начальника ДП Костанайской области с...
Отправлено: 08.12.20 - 21:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайлау, уже задавал Генералу, вопрос.
Наверное опять - задаст?... :lol: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS