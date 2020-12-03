Отправлено: - 15:38

Тот самый:

когда вагоны с рельс упали несколько лет назад.

Цитата:в 2010 году дело было.тогда локомотив пробил заграждение мелькомбинатаи выехал на тротуар по ул. Баймагамбетова.Опрокинулись три вагона с зерном.