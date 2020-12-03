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≡ «Демонтировать или привести в норму»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40487
«Демонтировать или привести в норму»
Отправлено: 03.12.20 - 04:24
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Костанай, хоть и областной центр, но город, по мировым меркам, очень маленький. Тем не менее водители в часы пик уже и у нас застревают в пробках. По мнению гражданского активиста Ильяса САРСЕНБАЕВА, связано это не с ростом населения, а с многочисленными нарушениями на дорогах. Он попытался обратить внимание госорганов на беспорядок, но письменные обращения оставили без должного внимания. Корреспонденты «НГ» вместе с Ильясом проехали по самым показательным местам дорожного бардака и убедились: исправить проблемы, которые чреваты авариями, чиновники могут, было бы желание.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11315
Re: «Демонтировать или привести в норму»
Отправлено: 03.12.20 - 04:24
#1
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Гражданский активист не на той козе к этим чиновникам подъезжает!

Им нуно сразу говорить, вот там-то и там-то можно мюююююллллььььионово поосваивать, много!

А потом только приезжим чиновникам дорогу показывать, где это находится.
При этом показывать тоже нуно умеючи, если где-то ещё растут БОЛЬШИЕ красивые деревья - лучше этих улиц избегать, и деревья в сохранности останутся и внимание чиновников не переключится на более лёгкий способ потрошения бюджетов.
;-)
Ну и вообще в качестве наглядного пособия есть прекрасный мультфильм.
Называется "Главное хвост".
В мультфильме, действие которого происходит в очень похожем регионе, Страус встречается с Грифом и на пути к "вооот столько вкусного" у них возникает общее дело!
Мульт прямо в точности описывает как нуно посутпать в этой пустыне. :-)
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
430
Re: «Демонтировать или привести в норму»
Отправлено: 03.12.20 - 10:57
#2
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Да, все правильно активист говорит. Это общая проблема, нет хозяина в городе, смотреть за порядком некому - беспредел с дорогами, газонами, насаждениями.

На Беды напротив школы положили новые лежачие полицейские - вообще ни в какие стандарты не вписываются, через них только пешком перешагивать.
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s
§ stratosfera_Z
(Пользователи)
Регистрация:
14.02.19
Сообщений:
23
«Демонтировать или привести в норму»
Отправлено: 03.12.20 - 17:36
#3
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на одном километре ул Валиханова 10 лежачих полицейских!! это рекорд!! и главное зачем. сейчас весь частный сектор в городе заасфальтировали, но нигде нет полицейских в таком количестве. Плюс эту недавно свежеотремонтированную улицу ископали комунальщики вдоль и поперек, и покрытие естественно никто не восстановил!! поэтому там эти полицейские уже никчему, там на танке ездить надо. Правильно сказали, нет в городе хозяина.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1191
Re: «Демонтировать или привести в норму»
Отправлено: 05.12.20 - 13:53
#4
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В Рудном в районе кольца напротив ГУМа(бывший Детский мир) умники объезжают "лежачего" по парковочному карману и потом норовят въехать в бочину тем, кто едет как положено по полосе через "лежачего". И всем по барабану, хотя там и камеры.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1069
Re: «Демонтировать или привести в норму»
Отправлено: 05.12.20 - 22:00
#5
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Цитата:
Здесь должен быть семафор, который бы регулировал движение конкретно в момент движения тепловоза.


Хорошая идея! Тоже минимум пару раз в неделю езжу по Мауленова (Индустриальной) через тот переезд и тепловоз там видел всего 1 раз, когда вагоны с рельс упали несколько лет назад.

На переезде по Майлина же убрали знак "Stop№", но поставили табличку для стоп-линий. Тоже светофор планировался?

Цитата:
43 искусственные неровности (как их принято называть - «лежачие полицейские»), которые не соответствуют стандартам и нормам.


Ага, вроде ставят, чтобы водители скорость сбрасывали перед пешеходными. Но получается всё наоборот: подъезжаешь к такому квадратному лежачему и думаешь в каком месте и как бы его проехать аккуратнее, на пешеходный бывает и внимания не обращаешь.
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O
§ Odin_iz_Teh
(Пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
1
Re: «Демонтировать или привести в норму»
Отправлено: 06.12.20 - 11:07
#6
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А еще на светофоры внимание кто бы обратил. На том же перекрёстке Дружбы и Герцена. На горизонтально расположенных светофорах, на одном зеленый с левой стороны. И где то еще такую же ерунду видел.
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Corpse
§ Corpse
(Пользователи)
Регистрация:
26.02.07
Сообщений:
24
Re: «Демонтировать или привести в норму»
Отправлено: 07.12.20 - 14:47
#7
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Тоже обращался в iKomek по этому поводу. Отписка пришла что в ДП передали)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9917
«Демонтировать или привести в норму»
Отправлено: 07.12.20 - 15:38
#8
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Цитата:
Тот самый:
когда вагоны с рельс упали несколько лет назад.


в 2010 году дело было.
тогда локомотив пробил заграждение мелькомбината
и выехал на тротуар по ул. Баймагамбетова.
Опрокинулись три вагона с зерном.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4295
Re: «Демонтировать или привести в норму»
Отправлено: 08.12.20 - 20:41
#9
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Я предлагаю кайрбекова сделать односторонней от кжби на пивзавод, а алтынсарина от зигзага на зелёном базаре до кольца где поворот на 15 магазин.
Я на прошлой неделе был у вас, больше не поеду. Или обьеду по окраине...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2021
«Демонтировать или привести в норму»
Отправлено: 08.12.20 - 21:13
#10
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Цитата:
сайлау курманов:
был у вас, больше не поеду. Или обьеду по окраине...


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