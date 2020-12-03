Костанай, хоть и областной центр, но город, по мировым меркам, очень маленький. Тем не менее водители в часы пик уже и у нас застревают в пробках. По мнению гражданского активиста Ильяса САРСЕНБАЕВА, связано это не с ростом населения, а с многочисленными нарушениями на дорогах. Он попытался обратить внимание госорганов на беспорядок, но письменные обращения оставили без должного внимания. Корреспонденты «НГ» вместе с Ильясом проехали по самым показательным местам дорожного бардака и убедились: исправить проблемы, которые чреваты авариями, чиновники могут, было бы желание. Читать статью
Гражданский активист не на той козе к этим чиновникам подъезжает!
Им нуно сразу говорить, вот там-то и там-то можно мюююююллллььььионово поосваивать, много!
А потом только приезжим чиновникам дорогу показывать, где это находится. При этом показывать тоже нуно умеючи, если где-то ещё растут БОЛЬШИЕ красивые деревья - лучше этих улиц избегать, и деревья в сохранности останутся и внимание чиновников не переключится на более лёгкий способ потрошения бюджетов.
Ну и вообще в качестве наглядного пособия есть прекрасный мультфильм. Называется "Главное хвост". В мультфильме, действие которого происходит в очень похожем регионе, Страус встречается с Грифом и на пути к "вооот столько вкусного" у них возникает общее дело! Мульт прямо в точности описывает как нуно посутпать в этой пустыне.
на одном километре ул Валиханова 10 лежачих полицейских!! это рекорд!! и главное зачем. сейчас весь частный сектор в городе заасфальтировали, но нигде нет полицейских в таком количестве. Плюс эту недавно свежеотремонтированную улицу ископали комунальщики вдоль и поперек, и покрытие естественно никто не восстановил!! поэтому там эти полицейские уже никчему, там на танке ездить надо. Правильно сказали, нет в городе хозяина.
В Рудном в районе кольца напротив ГУМа(бывший Детский мир) умники объезжают "лежачего" по парковочному карману и потом норовят въехать в бочину тем, кто едет как положено по полосе через "лежачего". И всем по барабану, хотя там и камеры.
Здесь должен быть семафор, который бы регулировал движение конкретно в момент движения тепловоза.
Хорошая идея! Тоже минимум пару раз в неделю езжу по Мауленова (Индустриальной) через тот переезд и тепловоз там видел всего 1 раз, когда вагоны с рельс упали несколько лет назад.
На переезде по Майлина же убрали знак "Stop№", но поставили табличку для стоп-линий. Тоже светофор планировался?
Цитата:
43 искусственные неровности (как их принято называть - «лежачие полицейские»), которые не соответствуют стандартам и нормам.
Ага, вроде ставят, чтобы водители скорость сбрасывали перед пешеходными. Но получается всё наоборот: подъезжаешь к такому квадратному лежачему и думаешь в каком месте и как бы его проехать аккуратнее, на пешеходный бывает и внимания не обращаешь.
Я предлагаю кайрбекова сделать односторонней от кжби на пивзавод, а алтынсарина от зигзага на зелёном базаре до кольца где поворот на 15 магазин. Я на прошлой неделе был у вас, больше не поеду. Или обьеду по окраине...
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