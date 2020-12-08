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≡ Токаев высказался о махинациях при онлайн-пожертвованиях
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40485
Токаев высказался о махинациях при онлайн-пожертвованиях
Отправлено: 08.12.20 - 17:18
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Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил несколько предложений для прозрачности благотворительной деятельности и онлайн-пожертвований в Казахстане.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4294
Re: Токаев высказался о махинациях при онлайн-пожертвованиях
Отправлено: 08.12.20 - 17:18
#1
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А чего это президент про прозрачность благотворителей заговорил, больше нет проблем в стране. Я думаю все держится на совести собирателей пожертвовании, другого не дано
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