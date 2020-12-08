Отправлено: - 13:23

alex_60: но ни одного признака что это так и будет в Костанае, и придет Новый Год, -не нашел.

Цитата:не там ходите... у меня дети уже возле дома нарядилиА у чиновников сменилась политика: Новый год - рассадник коронавируса?