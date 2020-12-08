Так понял что "самый умный" Который за морем, себя сам таким назначил. Почему то. Другие не хотят этого признавать. Самозванец мол. И ума мало. Вообщет то кто задает много вопросов не может быть "самым умным"по определению. А вопросов очень много.
похоже не станут. Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан; а вот у россиян шанс очень попасть на ЧМ2022. Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта; но хорваты сильны. во главе с Лукой Модричем. Фавориты в группе.
прошелся сейчас в обед по центру. 8 декабря, 23 дня до Нового 2021 года. но ни одного признака что это так и будет в Костанае, и придет Новый Год, -не нашел. ни на одном здании, в том и числе и торговых, не даже цифр 2021. нет ни одной надписи Жаңа жылыңызбен нет ни одного квадратика льда для горок,лабиринтов, нет снега для снежных бабаев. нет никакой абсолютно подготовки к установке елок, ни в парке, ни на площади, ни между мартом и цумом. надеюсь хоть что то поставят все таки,елку например. и да,часы на башне отстают на пять минут. вспомнилось. //Пять минут... Пять минут... Бой часов раздастся вскоре//
alex_60: нет никакой абсолютно подготовки к установке елок,
У нас вообще по другому тут. С 24-25 ноября примерно начинается движуха. Украшают улицу, здания, весь месяц все горит и мигает. Проходит Рождество - и как специально, как по команде практически на следующий день выкидывают елки, выключают огни, как будто нового года не существует. Так тоже стремно
maxsaf: У нас вообще по другому тут. С 24-25 ноября примерно начинается движуха. Украшают улицу, здания, весь месяц все горит и мигает
так и у нас же так было, ходили акиматовские в конце ноября,заставляли в принудительном порядке организации,магазины... украшать гирляндами, световыми и цветовыми эффектами,да еще требовали чтобы они повыкрутастей были. а нет так по простому. и в начале декабря все мигали и сверкало. вход в парк помню целое произведение исскуства был. все эти олени на развязках в окружении гирлянд.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать